Разделяй и …утилизируй!

Да здравствует авоська!

Начался разговор с экологических проблем. С немецкой стороны была поднята тема борьбы с пластиковыми пакетами, которые давно стали неотъемлемой частью нашей жизни.

«Давайте будем честны сами с собой: действительно ли мы ходим в магазин с холщовой сумкой многоразового использования? – задала риторический вопрос заместитель Генерального консула Германии в Петербурге Уте Катч-Эгли. – В России я обратила внимание, что кассиры в супермаркетах первым делом спрашивают, не нужен ли мне пластиковый пакет. Если мы все будем отвечать отрицательно, или в торговых точках нам станут предлагать многоразовые сумки, то не понадобятся государственные запреты. Каждый владелец магазина сам решает, как он будет воспитывать своего покупателя. Обращение с отходами может стать фирменным знаком производителей.

Уте Катч-Эгли справедливо заметила, что прежде всего необходимо создать такие структуры, которые сделают раздельный сбор мусора простым и удобным для потребителя: «Если я буду, например, собирать пластиковые бутылки дома и потом ехать на другой конец города, чтобы их сдать – зачем, спрашивается, мне лишние хлопоты?».

Первый заместитель главы Гатчинской администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Сергей Голованов согласился с заместителем Генконсула, вспомнив наше экологичное советское детство: сетки, авоськи и пункты приема стеклотары. Сергей Иванович поблагодарил организаторов конференции и немецких друзей, которые делятся своим опытом.

В зелёный – бумагу, в коричневый – очистки

Презентацию, рассказывающую об успешном опыте раздельного сбора бытовых отходов в районе Карлсруэ, представил руководитель технического отдела Бьёрн Вамсер. Район поделен на 32 населенных пункта, в которых проживает около 445 тысяч человек. На каждой мусорной площадке для каждого вида отходов предусмотрен свой контейнер определенного цвета. Например, зеленый контейнер – для ценных отходов.

- В Германии, как правило, макулатура и другие ценные вторичные ресурсы собираются отдельно. Но мы собираем это все в один контейнер и разделяем потом, – поделился г-н Вамсер. – У нас в общей сложности 140 тысяч зеленых контейнеров, которые стоят непосредственно рядом с домами и опустошаются попеременно с контейнерами для смешанных отходов. Мы провели исследование и установили, что один контейнер для всех видов ценного вторсырья с экологической точки зрения приемлем и удобен – для сбора макулатуры и других фракций.

Ежегодно из зеленого контейнера собирается 55 тысяч тонн смешанных ценных отходов. 46% его наполнения составляет макулатура, 50% – легкая упаковка (пленка, полиэтилен), 4% – древесина или металл. Но при этом остаются мелкие детали – остатки после сортировки, которые мы не можем переработать и должны сжигать.

Сортировка происходит в две фазы: сначала извлекают бумагу и крупный мусор, затем смесь оставшейся легкой упаковки. Легкие отходы сортируются по разным видам: пластик, полипропилен, полиэтилен, пластиковые бутылки и другие фрагменты, которые затем подвергаются переработке. Итого, из собранных отходов мы извлекаем примерно 25300 тонн макулатуры и 8000 тонн пластика для переработки – 63% сортированных отходов перерабатываются. Остальное сжигается, – сказал г-н Вамсер.

Со следующего года в районе Карлсруэ появится новый контейнер – для отходов кухонного производства, которые до сих пор выбрасывались с общим мусором. Благодаря новому контейнеру планируется собрать примерно 10750 тонн био-отходов за год.

Бьорн Вамсер представил дополнительную систему разделения отходов. В районе Карлсруэ существует 36 приемных пунктов. Стекло собирают в контейнеры, которые различаются по цветам и стоят во всех городах – по одному на город. Помимо этого, существует служба, которая приезжает по телефонной заявке и забирает крупногабаритный мусор. Также существует система сбора вредных отходов, которые три раза в год принимают во всех населенных пунктах.

Что касается отходов, которые невозможно переработать, то на 2021 год предсказывается их объем в 44 тысячи тонн. Контейнеры с такими отходами опустошаются машинами, у которых боковой подъем. Каждый день 27 таких контейнеров отправляется за 50 километров – в Мангейм на мусорную ТЭЦ. Там отходы сжигаются, и извлекается тепло-электроэнергия. Свалки же используются для минеральных отходов. В первую очередь, это асбест, материал для термоизоляции и гипс.

Как заметил г-н Вамсер, согласно опросу, 97% жителей района довольны такой системой обращения с отходами.

Почему решили внедрить новый вид сбора – контейнер для биологических отходов? По словам Бьорна Вамсера, благодаря установкам брожения из них смогут извлекать электроэнергию. «В прошлом мы придерживались исключительно технологии компостирования – извлечение электричества было невозможным, это было недостаточно экологично. Теперь биологические отходы – не только садовые и парковые, но и кухонные – можно будет перерабатывать», – отметил г-н Вамсер.

…Справедливости ради надо заметить, что разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора стояли в Германии на каждой мусорной площадке еще четверть века назад. И никому из жителей многоквартирных домов не приходило в голову выбросить пивные банки в бак для макулатуры. И площадка, и сами контейнеры пугали неискушенных туристов своей чистотой.

Что мешает раздельному сбору мусора в Гатчине?

Руководитель отдела муниципального контроля гатчинской администрации Александра Исаева призналась, что теперь мы отчасти возвращаемся к советской системе обращения с отходами, но планируем внедрять самые лучшие технологии.

- В этой работе нам очень помогают активисты. В частности, благодаря им мы смогли наладить в Гатчине утилизацию батареек, – сказала Александра Сергеевна и подчеркнула, что приучать к раздельному сбору мусора надо с детства. А городу и району предстоит большая и длительная работа по внедрению системы обращения с отходами.

Координатор общественного движения «РазДельный сбор» Елена Емельянова рассказала о работе активистов, как проходят общественные инициативы, о том, что «РазДельный сбор» совместно с ООО «Эко-Точка» открыли в Гатчине две стационарных площадки раздельного сбора бытовых отходов: на ул. Володарского, 9 и на Аэродроме – на ул. Новоселов, 7. Раз в месяц активисты проводят акции: собирают экономически неинтересные отходы и отвозят в Петербург на переработку. По словам Елены Емельяновой, акции очень востребованы.

На вопрос: «Что мешает раздельному сбору в Гатчине?» никто не ответил. Однако представитель «Эко-Точки» Евгений Крылов обратил внимание на отсутствие экономической составляющей в данном вопросе: нет никакого стимула гражданам раздельно собирать отходы. По словам Евгения Крылова, 95% всех отходов России хоронится на полигонах, и самый крупный в области находится в двух километрах от Гатчины.

Как было подмечено на конференции, другие регионы более успешны в раздельном сборе мусора. В Ленинградской области это пока ограничивается общественными инициативами. Вывод из всего вышесказанного напрашивается такой: разбираться с мусором надо на государственном уровне. Судите сами: в Карлсруэ раздельным сбором и утилизацией отходов занимается производственная компания. А у нас – горстка активисток. И, как верно подметила Александра Исаева, менять надо менталитет – с детства.



