Разделяй и …утилизируй!

Да здравствует авоська!
Начался разговор с
экологических проблем. С немецкой стороны была поднята тема борьбы с
пластиковыми пакетами, которые давно стали неотъемлемой частью нашей жизни.
«Давайте будем честны
сами с собой: действительно ли мы ходим в магазин с холщовой сумкой
многоразового использования? – задала риторический вопрос заместитель
Генерального консула Германии в Петербурге Уте Катч-Эгли. – В России я обратила
внимание, что кассиры в супермаркетах первым делом спрашивают, не нужен ли мне
пластиковый пакет. Если мы все будем отвечать отрицательно, или в торговых
точках нам станут предлагать многоразовые сумки, то не понадобятся
государственные запреты. Каждый владелец магазина сам решает, как он будет
воспитывать своего покупателя. Обращение с отходами может стать фирменным
знаком производителей.
Уте Катч-Эгли справедливо
заметила, что прежде всего необходимо создать такие структуры, которые сделают
раздельный сбор мусора простым и удобным для потребителя: «Если я буду,
например, собирать пластиковые бутылки дома и потом ехать на другой конец
города, чтобы их сдать – зачем, спрашивается, мне лишние хлопоты?».
Первый заместитель главы
Гатчинской администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Сергей
Голованов согласился с заместителем Генконсула, вспомнив наше экологичное
советское детство: сетки, авоськи и пункты приема стеклотары. Сергей Иванович
поблагодарил организаторов конференции и немецких друзей, которые делятся своим
опытом.
В
зелёный – бумагу, в коричневый – очистки
Презентацию,
рассказывающую об успешном опыте раздельного сбора бытовых отходов в районе
Карлсруэ, представил руководитель технического отдела Бьёрн Вамсер. Район
поделен на 32 населенных пункта, в которых проживает около 445 тысяч человек.
На каждой мусорной площадке для каждого вида отходов предусмотрен свой
контейнер определенного цвета. Например, зеленый контейнер – для ценных
отходов.
- В Германии, как
правило, макулатура и другие ценные вторичные ресурсы собираются отдельно. Но
мы собираем это все в один контейнер и разделяем потом, – поделился г-н Вамсер.
– У нас в общей сложности 140 тысяч зеленых контейнеров, которые стоят
непосредственно рядом с домами и опустошаются попеременно с контейнерами для
смешанных отходов. Мы провели исследование и установили, что один контейнер для
всех видов ценного вторсырья с экологической точки зрения приемлем и удобен –
для сбора макулатуры и других фракций.
Ежегодно из зеленого
контейнера собирается 55 тысяч тонн смешанных ценных отходов. 46% его
наполнения составляет макулатура, 50% – легкая упаковка (пленка, полиэтилен),
4% – древесина или металл. Но при этом остаются мелкие детали – остатки после
сортировки, которые мы не можем переработать и должны сжигать.
Сортировка происходит в
две фазы: сначала извлекают бумагу и крупный мусор, затем смесь оставшейся
легкой упаковки. Легкие отходы сортируются по разным видам: пластик,
полипропилен, полиэтилен, пластиковые бутылки и другие фрагменты, которые затем
подвергаются переработке. Итого, из собранных отходов мы извлекаем примерно
25300 тонн макулатуры и 8000 тонн пластика для переработки – 63% сортированных
отходов перерабатываются. Остальное сжигается, – сказал г-н Вамсер.
Со следующего года в
районе Карлсруэ появится новый контейнер – для отходов кухонного производства,
которые до сих пор выбрасывались с общим мусором. Благодаря новому контейнеру
планируется собрать примерно 10750 тонн био-отходов за год.
Бьорн Вамсер представил
дополнительную систему разделения отходов. В районе Карлсруэ существует 36
приемных пунктов. Стекло собирают в контейнеры, которые различаются по цветам и
стоят во всех городах – по одному на город. Помимо этого, существует служба,
которая приезжает по телефонной заявке и забирает крупногабаритный мусор. Также
существует система сбора вредных отходов, которые три раза в год принимают во
всех населенных пунктах.
Что касается отходов,
которые невозможно переработать, то на 2021 год предсказывается их объем в 44
тысячи тонн. Контейнеры с такими отходами опустошаются машинами, у которых
боковой подъем. Каждый день 27 таких контейнеров отправляется за 50 километров
– в Мангейм на мусорную ТЭЦ. Там отходы сжигаются, и извлекается
тепло-электроэнергия. Свалки же используются для минеральных отходов. В первую
очередь, это асбест, материал для термоизоляции и гипс.
Как заметил г-н Вамсер,
согласно опросу, 97% жителей района довольны такой системой обращения с
отходами.
Почему решили внедрить
новый вид сбора – контейнер для биологических отходов? По словам Бьорна
Вамсера, благодаря установкам брожения из них смогут извлекать электроэнергию.
«В прошлом мы придерживались исключительно технологии компостирования –
извлечение электричества было невозможным, это было недостаточно экологично.
Теперь биологические отходы – не только садовые и парковые, но и кухонные – можно
будет перерабатывать», – отметил г-н Вамсер.
…Справедливости ради надо
заметить, что разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора стояли в
Германии на каждой мусорной площадке еще четверть века назад. И никому из
жителей многоквартирных домов не приходило в голову выбросить пивные банки в
бак для макулатуры. И площадка, и сами контейнеры пугали неискушенных туристов
своей чистотой.
Что
мешает раздельному сбору мусора в Гатчине?
Руководитель отдела
муниципального контроля гатчинской администрации Александра Исаева призналась,
что теперь мы отчасти возвращаемся к советской системе обращения с отходами, но
планируем внедрять самые лучшие технологии.
- В этой работе нам очень
помогают активисты. В частности, благодаря им мы смогли наладить в Гатчине
утилизацию батареек, – сказала Александра Сергеевна и подчеркнула, что приучать
к раздельному сбору мусора надо с детства. А городу и району предстоит большая
и длительная работа по внедрению системы обращения с отходами.
Координатор общественного
движения «РазДельный сбор» Елена Емельянова рассказала о работе активистов, как
проходят общественные инициативы, о том, что «РазДельный сбор» совместно с ООО
«Эко-Точка» открыли в Гатчине две стационарных площадки раздельного сбора
бытовых отходов: на ул. Володарского, 9 и на Аэродроме – на ул. Новоселов, 7.
Раз в месяц активисты проводят акции: собирают экономически неинтересные отходы
и отвозят в Петербург на переработку. По словам Елены Емельяновой, акции очень
востребованы.
На вопрос: «Что мешает
раздельному сбору в Гатчине?» никто не ответил. Однако представитель
«Эко-Точки» Евгений Крылов обратил внимание на отсутствие экономической
составляющей в данном вопросе: нет никакого стимула гражданам раздельно
собирать отходы. По словам Евгения Крылова, 95% всех отходов России хоронится
на полигонах, и самый крупный в области находится в двух километрах от
Гатчины.
Как было подмечено на
конференции, другие регионы более успешны в раздельном сборе мусора. В
Ленинградской области это пока ограничивается общественными инициативами. Вывод
из всего вышесказанного напрашивается такой: разбираться с мусором надо на
государственном уровне. Судите сами: в Карлсруэ раздельным сбором и утилизацией
отходов занимается производственная компания. А у нас – горстка активисток. И, как
верно подметила Александра Исаева, менять надо менталитет – с детства.