Гимнастика для мозга

Дело в том, что нейронные связи между
полушариями начинают утрачиваться у человека уже после 30 лет... Если, конечно,
он не осваивает ничего нового, а «покоится» на достигнутом. Прежде чем говорить
дальше о межполушарных связях, вспомним, чем полушария «занимаются».
Правое полушарие мозга отвечает за
творческую сторону характера человека. Именно «правополушарные» люди пишут книги,
сочиняют музыку, пишут картины. С помощью правого полушария мы умеем
фантазировать и мечтать, ориентироваться в пространстве, воспринимать образы и
символы. Интуиция и предчувствия, и все, что связано с мистикой, тоже относится
к деятельности правого полушария.
Анализ – это «работа» левого полушария.
Именно оно отвечает за логику, математическое мышление, языковые способности,
речь, последовательность в обработке информации.
Полушария соединены между собой мозолистым
телом, через которое и проходит обмен информацией между ними. У новорожденных
детей оба полушария развиты одинаково, но в процессе развития, обучения одно из
них развивается активнее другого.
Если вы заметили, что у вас или у вашего
ребенка преобладает правое или левое полушарие, то можно им помочь «усилиться».
К примеру, чтобы развить правое полушарие, можно заниматься музыкой, танцами,
живописью, фотографией. Если же вы чувствуете, что «тормозит» левое, введите в
свое интеллектуальное меню решение логических (математических) задач, займитесь
изучением иностранного языка, больше читайте.
Но не менее важно для любого человека
межполушарное взаимодействие. Ведь оно — особый механизм объединения
левого и правого полушарий мозга в единую интегративно-целостную систему.
Развивать межполушарные связи достаточно просто, если вспомнить, что за работу
полушария отвечает противоположная сторона тела, то есть, выполняя движения
левой рукой или ногой, мы активизируем правое полушарие, а работая правой ногой
или рукой — левое. Если постараться выполнять движения одновременно двумя
руками, то мы сможем развивать межполушарные связи. Последнее упражнение очень
важно для пожилых людей: оно оберегает их от скоротечного развития таких
нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Понятно, что одного упражнения
недостаточно. Лучше использовать целые комплексы, стимулирующие активность
головного мозга. И если взрослым они помогают удерживать мозг в рабочем
состоянии, то детям эти упражнения помогают дольше удерживать своё внимание на
чём-либо, сосредотачиваться, наблюдать за предметами и явлениями и делать
выводы из увиденного.
Выполнять упражнения лучше каждый день,
хотя бы по 5–10 минут.
«Зеркальное рисование». Взять карандаш или
фломастер в обе руки и одновременно на листе бумаги рисовать симметричные
рисунки.
«Колечко». Поочередное перебирание (соединение кончиков) пальцев большого и
указательного, затем большого и среднего и д.т. Сначала отдельно на обеих
руках, затем одновременно.
«Ухо — нос». Левой рукой
взяться за кончик носа, правой за противоположное ухо. Одновременно отпустить,
хлопнуть в ладоши и взяться наоборот. 6–8 повторений, чем быстрее скорость, тем
лучше результат.
«Змейка». Скрестить руки
ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок. Поочередно двигать пальцами.
«Перекрестные движения». Выполняются
одновременные перекрёстные движения. Например: согнуть левое колено,
дотронуться до него правой рукой. Кстати, это упражнение помогает ещё и
справиться с тревогой.
«Горизонтальная восьмерка». В воздухе
нарисовать восьмёрку сначала одной рукой, затем другой, а потом обеими руками
вместе. При этом важно следить глазами за движениями рук.
«Логоритмика» — система
упражнений на основе сочетания музыки, движения, слова. Одновременное
проговаривание слов и выполнение соответствующих движений отлично развивают
взаимодействие левого и правого полушария.
Но не всё так просто в нашем
«королевстве», которое исправно работает только при поступлении в него важных
химических соединений. Нашему мозгу для эффективной деятельности необходим
белок BDNF (brain-derived neurotrophic factor). BDNF – это нейротрофический
фактор мозга, который отвечает за рост и выживание нервных клеток по мере их
развития. Он стимулирует и контролирует нейрогенез (рост новых нервных клеток),
участвует в нейропластичности. Нейропластичность — процесс, который позволяет
нервным клеткам компенсировать потери мозга после травмы (или инсульта), а
также адаптироваться к новым ситуациям и изменениям в окружающей среде. Зная
это, мы можем помочь нашему мозгу повысить уровень BDNF.
Для этого психологи и нейрофизиологи
советуют заниматься спортом, высыпаться, меньше нервничать и больше гулять в
солнечные дни, меньше есть сладкого и постоянно изучать и осваивать что-то
новое. «Душа обязана трудиться и день, и ночь», — предупреждал известный поэт
Николай Заболоцкий. Психологи соглашаются с ним, но при этом уточняют: мозгу
тоже нужна постоянная работа. Тогда и душа не состарится.
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