Гимнастика для мозга

Дело в том, что нейронные связи между полушариями начинают утрачиваться у человека уже после 30 лет... Если, конечно, он не осваивает ничего нового, а «покоится» на достигнутом. Прежде чем говорить дальше о межполушарных связях, вспомним, чем полушария «занимаются».

Правое полушарие мозга отвечает за творческую сторону характера человека. Именно «правополушарные» люди пишут книги, сочиняют музыку, пишут картины. С помощью правого полушария мы умеем фантазировать и мечтать, ориентироваться в пространстве, воспринимать образы и символы. Интуиция и предчувствия, и все, что связано с мистикой, тоже относится к деятельности правого полушария.

Анализ – это «работа» левого полушария. Именно оно отвечает за логику, математическое мышление, языковые способности, речь, последовательность в обработке информации.

Полушария соединены между собой мозолистым телом, через которое и проходит обмен информацией между ними. У новорожденных детей оба полушария развиты одинаково, но в процессе развития, обучения одно из них развивается активнее другого.

Если вы заметили, что у вас или у вашего ребенка преобладает правое или левое полушарие, то можно им помочь «усилиться». К примеру, чтобы развить правое полушарие, можно заниматься музыкой, танцами, живописью, фотографией. Если же вы чувствуете, что «тормозит» левое, введите в свое интеллектуальное меню решение логических (математических) задач, займитесь изучением иностранного языка, больше читайте.

Но не менее важно для любого человека межполушарное взаимодействие. Ведь оно — особый механизм объединения левого и правого полушарий мозга в единую интегративно-целостную систему. Развивать межполушарные связи достаточно просто, если вспомнить, что за работу полушария отвечает противоположная сторона тела, то есть, выполняя движения левой рукой или ногой, мы активизируем правое полушарие, а работая правой ногой или рукой — левое. Если постараться выполнять движения одновременно двумя руками, то мы сможем развивать межполушарные связи. Последнее упражнение очень важно для пожилых людей: оно оберегает их от скоротечного развития таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Понятно, что одного упражнения недостаточно. Лучше использовать целые комплексы, стимулирующие активность головного мозга. И если взрослым они помогают удерживать мозг в рабочем состоянии, то детям эти упражнения помогают дольше удерживать своё внимание на чём-либо, сосредотачиваться, наблюдать за предметами и явлениями и делать выводы из увиденного.

Выполнять упражнения лучше каждый день, хотя бы по 5–10 минут.

«Зеркальное рисование». Взять карандаш или фломастер в обе руки и одновременно на листе бумаги рисовать симметричные рисунки.

«Колечко». Поочередное перебирание (соединение кончиков) пальцев большого и указательного, затем большого и среднего и д.т. Сначала отдельно на обеих руках, затем одновременно.

«Ухо — нос». Левой рукой взяться за кончик носа, правой за противоположное ухо. Одновременно отпустить, хлопнуть в ладоши и взяться наоборот. 6–8 повторений, чем быстрее скорость, тем лучше результат.

«Змейка». Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок. Поочередно двигать пальцами.

«Перекрестные движения». Выполняются одновременные перекрёстные движения. Например: согнуть левое колено, дотронуться до него правой рукой. Кстати, это упражнение помогает ещё и справиться с тревогой.

«Горизонтальная восьмерка». В воздухе нарисовать восьмёрку сначала одной рукой, затем другой, а потом обеими руками вместе. При этом важно следить глазами за движениями рук.

«Логоритмика» — система упражнений на основе сочетания музыки, движения, слова. Одновременное проговаривание слов и выполнение соответствующих движений отлично развивают взаимодействие левого и правого полушария.

Но не всё так просто в нашем «королевстве», которое исправно работает только при поступлении в него важных химических соединений. Нашему мозгу для эффективной деятельности необходим белок BDNF (brain-derived neurotrophic factor). BDNF – это нейротрофический фактор мозга, который отвечает за рост и выживание нервных клеток по мере их развития. Он стимулирует и контролирует нейрогенез (рост новых нервных клеток), участвует в нейропластичности. Нейропластичность — процесс, который позволяет нервным клеткам компенсировать потери мозга после травмы (или инсульта), а также адаптироваться к новым ситуациям и изменениям в окружающей среде. Зная это, мы можем помочь нашему мозгу повысить уровень BDNF.

Для этого психологи и нейрофизиологи советуют заниматься спортом, высыпаться, меньше нервничать и больше гулять в солнечные дни, меньше есть сладкого и постоянно изучать и осваивать что-то новое. «Душа обязана трудиться и день, и ночь», — предупреждал известный поэт Николай Заболоцкий. Психологи соглашаются с ним, но при этом уточняют: мозгу тоже нужна постоянная работа. Тогда и душа не состарится.





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