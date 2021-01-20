Квашеная капуста для иммунитета. Почему она полезна?

Польза квашеной капусты
Процесс квашения схож с
закваской йогурта или кефира. Бактерии превращают сахара, содержащиеся в овоще,
в молочную кислоту. Такое преобразование делает квашеную капусту полезной для
диабетиков, поскольку помогает контролировать уровень глюкозы. Сама молочная
кислота весьма полезна. Она подавляет размножение вредных микроорганизмов в
кишечнике, а также ускоряет усвоение пищевых веществ и выведения токсинов.
Квашеная капуста полезна
для здоровья сосудов. Она помогает снизить уровень “вредного” холестерина,
накопление которого приводит к образованию атеросклеротических бляшек в
сосудах. А это значит, что пикантная закуска может уменьшить риск заболеваний
сердца.
В целом, достаточно
частое употребление квашеной капусты оздоравливает организм. Продукт богат
витамином А, кальцием, марганцем, калием. Органические кислоты квашеной капусты
снижают воздействие свободных радикалов, которые разрушают клетки. И главное
свойство, которое как никогда актуально в осенне- зимний период. Квашеная
капуста укрепляет иммунитет, поскольку богата витамином С.
Калорийность на 100 грамм
19 кКал
Белки - 0,9 г
Жиры - 0,1 г
Углеводы - 4,3 г
Пищевые волокна - 2,2 г
Внимание!
Несмотря на то, что
квашеная капуста очень полезна, есть некоторые ограничения по ее употреблению.
Из-за того, что в этом продукте содержится много бактерий и клетчатки, которые
могут вызывать образование газов и раздражать слизистую органов пищеварения. Поэтому
квашеная капуста противопоказана людям с гастритом, язвой и другими
заболеваниями, при которых кислотность пищеварительных соков излишне
повышается.
Простой рецепт
Приготовим традиционную
закуску самостоятельно. При желании можно добавить морковь или клюкву, а
подавать с растительным маслом и луком.
● Капуста белокочанная – 1 кг
● Соль крупная не йодированная – 25 - 30 гр
● Морковь – 50 гр
Капусту помыть и
нашинковать полосками. Добавить крупно тертую морковь, соль и перемешать – не
нужно перетирать и мять продукты. Плотно уложить в емкость: стеклянную банку,
эмалированную кастрюлю или бочонок, поставить сверху гнет, чтобы он прижимал
продукты. Оставьте место под выделение сока, не нужно наполнять емкость до
краев. Выдержать в прохладном месте (не выше 17-20 градусов, но и не в
холодильнике) под гнетом в течение 3 суток. Ежедневно снимать гнет и протыкать
капустную массу до дна шпажкой, для выхода скопившихся газов. Затем переложить
готовый продукт в банку и хранить в холодильнике.
По материалам сайта здоровое-питание.рф
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