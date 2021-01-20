Квашеная капуста для иммунитета. Почему она полезна?

Польза квашеной капусты

Процесс квашения схож с закваской йогурта или кефира. Бактерии превращают сахара, содержащиеся в овоще, в молочную кислоту. Такое преобразование делает квашеную капусту полезной для диабетиков, поскольку помогает контролировать уровень глюкозы. Сама молочная кислота весьма полезна. Она подавляет размножение вредных микроорганизмов в кишечнике, а также ускоряет усвоение пищевых веществ и выведения токсинов.

Квашеная капуста полезна для здоровья сосудов. Она помогает снизить уровень “вредного” холестерина, накопление которого приводит к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. А это значит, что пикантная закуска может уменьшить риск заболеваний сердца.

В целом, достаточно частое употребление квашеной капусты оздоравливает организм. Продукт богат витамином А, кальцием, марганцем, калием. Органические кислоты квашеной капусты снижают воздействие свободных радикалов, которые разрушают клетки. И главное свойство, которое как никогда актуально в осенне- зимний период. Квашеная капуста укрепляет иммунитет, поскольку богата витамином С.

Калорийность на 100 грамм

19 кКал

Белки - 0,9 г

Жиры - 0,1 г

Углеводы - 4,3 г

Пищевые волокна - 2,2 г

Внимание!

Несмотря на то, что квашеная капуста очень полезна, есть некоторые ограничения по ее употреблению. Из-за того, что в этом продукте содержится много бактерий и клетчатки, которые могут вызывать образование газов и раздражать слизистую органов пищеварения. Поэтому квашеная капуста противопоказана людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями, при которых кислотность пищеварительных соков излишне повышается.

Простой рецепт

Приготовим традиционную закуску самостоятельно. При желании можно добавить морковь или клюкву, а подавать с растительным маслом и луком.

● Капуста белокочанная – 1 кг

● Соль крупная не йодированная – 25 - 30 гр

● Морковь – 50 гр

Капусту помыть и нашинковать полосками. Добавить крупно тертую морковь, соль и перемешать – не нужно перетирать и мять продукты. Плотно уложить в емкость: стеклянную банку, эмалированную кастрюлю или бочонок, поставить сверху гнет, чтобы он прижимал продукты. Оставьте место под выделение сока, не нужно наполнять емкость до краев. Выдержать в прохладном месте (не выше 17-20 градусов, но и не в холодильнике) под гнетом в течение 3 суток. Ежедневно снимать гнет и протыкать капустную массу до дна шпажкой, для выхода скопившихся газов. Затем переложить готовый продукт в банку и хранить в холодильнике.





По материалам сайта здоровое-питание.рф

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