Депутат Юрий Назаров: тридцать лет спустя….

- В 1990-е каждый кандидат в Совет
народных депутатов трудящихся выдвигался коллективом предприятия на общем
собрании.
Таких, как сейчас, вариантов - захотел и выдвинул себя сам, не было. Я
выдвигался от Гатчинторга, где в то время работал спортивным организатором.
Признаюсь, без особого рвения отнесся к предложению, но раз выдвинули – пошел.
У каждого кандидата имелось два доверенных лица из числа уважаемых жителей
города. У меня ими были директор Гатчинской школы №4 Павел Васильевич Резвый и
участник Великой Отечественной войны, майор, начальник строительной группы
Гатчинторга Леонид Никифорович Иващенков.
По сравнению с сегодняшним днем, депутатов было почти
в пять раз больше – 150 человек, округов тоже больше, а избирателей на них
соответственно меньше. Выбирали по одному депутату на каждый округ. Причем, по
месту жительства. Я жил на ул. Карла Маркса, д.16, поэтому мой округ включал
этот дом и несколько ближайших.
Первый созыв попал на самое тяжелое время,
но депутаты подобрались очень активные. Было много ЛИЯФовцев. Появились лидеры,
за которыми реально шли люди, среди них Геннадий Иванович Самсонов. В этом же
созыве закрепили свои позиции будущие руководители городской администрации –
Станислав Семенович Богданов, Виктор Петрович Лебедев, Александр Романович
Калугин, Владимир Георгиевич Щербачев, Владимир Павлович Вихров, Георгий
Абрамович Коломенский…
Заседания проходили в зале школы бального танца
«Олимпия». Собирались 150 человек, и начинались баталии, которые иногда
продолжались до 12 часов ночи. Создавались коалиции. Политическая борьба шла на
всех фронтах, но все работали для города, хотя каждый это понимал по-своему. Во
время сессии зал заседаний делился на две части. Справа сидели партократы
(партийные работники, директора школ и заводов), а слева – демократы. Заседания
совета проходили бурно, такой была и обстановка в стране. Сначала-то думали:
раз - и демократия, а нужно было выживать.
Хорошо помню, как «брали» горком партии: очень популярный
депутат с активной гражданской позицией Икрянников с особым рвением опечатывал
помещения и фиксировал имущество. Когда горком закрыли, было принято
компромиссное решение разместить в этом здании Центр творчества юных и
несколько общественных организаций.
Создатель клуба авторской песни «Шхуна» Виктор
Алексеевич Шутилов отвечал за комиссию по культуре. Я был в двух комиссиях: по
торговле и по образованию и спорту. Время было сложное: продуктов не хватало,
талоны, очереди – все нужно было контролировать.
Именно тогда частная компания – ассоциация «Милагро»,
которую возглавлял Борис Владимирович Лукьянов, создала комитет социальной
защиты и около четырех лет бесплатно кормила нуждающихся. В Гатчине работали
четыре благотворительных столовых – в лицее «Мода», в здании общества слепых, в
кафе «Олеся» и на Аэродроме, в которых питалось до 300 человек. А еще раздавали
вещи. В те годы для многих это было спасением.
Осенью 1993 года конфликт ветвей власти привел к боям
на московских улицах. Ельцин подписал указ «О поэтапной конституционной реформе
в Российской Федерации», после чего начались массовые беспорядки в столице.
Указ предписывал Съезду народных депутатов и Верховному Совету прекратить свою
деятельность «в целях сохранения единства и целостности Российской Федерации;
вывода страны из экономического и политического кризиса».
Второй созыв был уже не городским Советом,
а представительным собранием. Несколько месяцев шел переходный период:
совет разогнали, а собрание не собрали. Деятельность вновь формируемых в
1994-1996 годах органов местного самоуправления начиналась в условиях
продолжения тяжелого кризиса.
Количество депутатов сильно сократилось. Чтобы попасть
в их число, нужно было поработать с избирателями, а их около 15 тысяч на
округе. На моем округе в выборах участвовало 10 кандидатов. Выборы были очень
сложными.
И вот после 150 депутатов первого созыва в представительном
собрании было уже девять, а фактически работало восемь человек. Этим составом
мы утверждали создание института в Гатчине (ГИЭФПТ), создали морские кадетские
классы, Гатчинский дворец молодежи и многое другое, что было в Гатчине впервые.
Встал вопрос, кто возглавит Дворец молодежи в столь непростое время. Мою
кандидатуру на депутатской комиссии предложил Роман Наумович Авербурх.
Депутаты-коллеги его поддержали.
Представительное собрание поработало два года, после
чего советы депутатов вернулись. Обстановка нормализировалась, определились с
округами и количеством депутатов.
В депутатской работе всегда шел туда, где
труднее: терпеть не могу бесхозяйственности. Как-то Станислав Семенович
Богданов пригласил к себе и говорит: «Нужно приводить в порядок Загвоздку:
работы на этом округе много. Попробуй». Мне действительно стало интересно.
Вести предвыборную кампанию было не просто. Соперники
не стеснялись в методах, устраивали провокации. Листовки распространяли такие,
что диву даешься. Ездили ночами перед голосованием и забрасывали территорию
пасквилями. У меня целая коллекция собрана.
И все-таки избиратели поверили именно мне. Мы выбрали
старших по улицам, поговорили с жителями. Администрация подключилась. Свою роль
сыграли активисты. В Загвоздке прошел сход по газификации. Сейчас этот
микрорайон не узнать: дороги, свет, газ. Хоть и с большим трудом, но сделано
многое и сделано хорошо.
Когда стал депутатом Загвоздки, создал народную
дружину. Было неспокойно в основном из-за воровства. В Загвоздке у меня дача,
поэтому я знал о проблемах не понаслышке. Мы присматривали за участками друг
друга. Дружинники проводили обходы. Действовали в контакте с милицией.
Сейчас работать проще. Иду по Загвоздке:
люди здороваются, останавливаются, спрашивают. Пандемия
пандемией, но у меня стабильно по четвергам проходит прием. Сейчас люди чаще
звонят, в том числе и не с моего участка. Мелкие бытовые вопросы решаю сразу.
Много вопросов по дорогам. К примеру, жители Химози просят положить на
щебеночные дороги асфальт. Это уже не просто, но решаемо.
У нас есть общественный совет, который возглавляет
Василий Романович Прилепов. На повестке дня совета – судьба заброшенных домов,
которые люди не приводят в порядок и не продают. Дома разрушаются, вокруг
грязь, селятся бомжи, создается угроза пожаров. Жить по соседству небезопасно и
некрасиво. Думаю, и это мы решим.
В более сложном положении люди, которые живут вокруг
Приоратского парка. Ко мне обратилась инициативная группа молодых людей с улицы
Сойту, которая попала в охранную зону объекта культурного наследия. Они собрали
сто подписей. Жителей беспокоит, что им теперь ничего не построить: дома не
примут в эксплуатацию. Нужно разбираться.
…Прошло тридцать лет. Посмотрите, как город вырос и
похорошел. Значит, и депутаты свою пользу принесли.