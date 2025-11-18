Первенство по дзюдо спортивного клуба «Рекорд»

В соревнованиях принимали участие более 90 юных дзюдоистов из Гатчины, Дружной Горки, Лампово, Войсковиц, Санкт-Петербурга, Луги, Великого Новгорода.

- Для детей такого возраста соревнования должны быть как праздник! Мы используем круговую систему, чтобы каждый участник смог провести не одну встречу и вылететь, а провел от двух до четырех встреч и получил заслуженную награду, даже если проиграет! Важно поощрять ребят за их старания! – отметил главный судья соревнований, руководитель спортивного клуба Ugoki Дмитрий Малец.

Победителями соревнований стали Александр Овчаренко, Дарья Колбасова, Андрей Пономарев, Дарья Павлова, Екатерина Пономарева, Софья Бардина, Григорий Николаев, Михаил Алексеев, Антон Виноградов, Алексей Федоров, Виталий Мазюкин, Леонид Крутоголов, Дмитрий Павлов, Демид Болюнов, Артем Артамонов.

Второе место заняли Алексей Амчеславский, Даниил Лизунов, Богдан Богданов, Анна Бардина, Даниил Трифонов, Динара Рашидова, Вероника Мазюкина, Даниил Иванов, Даниил Якимчук, Никита Иванов, Марк Штрекер, Демид Платонов.

На третьем месте – Савелий Петров, Глеб Язов, Михаил Ковалев, Софья Бабочкина, Енисей Горюнов, Арсений Кадыров, Климент Венедиктов, Евгений Мазюкин Евгений, Степан Прокофьев, Ангелина Хорева Ангелина, Илья Левченко.

- Очень приятно, когда дети и тренеры с большим желанием приезжают к нам бороться. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить спортивный клуб «Рекорд» за теплый прием и Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа за предоставление наградной атрибутики, постоянную помощь в проведении мероприятий для детей. Мы вместе делаем большое дело! – уверен Дмитрий Малец.

Фото организаторов турнира