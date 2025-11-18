Хоспис для крупных кошек из Ленобласти победил в одной из номинаций Всероссийской премии «Экопозитив» по результатам народного голосования

«Дом тигра» — единственный в России хоспис для крупных хищных кошек. Цель и миссия организации — реабилитация и содержание животных: пожилых, ставших жертвами человеческой жестокости, тех, кому требуется особый уход.

На сегодняшний день в хосписе содержатся 18 тигров, 1 леопард, 4 пумы, 3 рыси и 3 льва. В «Дом тигра» за помощью и консультацией регулярно обращаются зоопарки и зоосады. Помимо заботы о крупных кошках, организация ведет просветительскую деятельность.

Премия «Экопозитив» отмечает самые яркие экологические инициативы года. В этом году заявки на участие приняли около 340 проектов. В каждой из семи номинаций выбираются два победителя: один определяется по итогам народного голосования, второй — решением экспертного жюри.

Торжественная церемония награждения победителей премии состоится 5 декабря в Центре «Благосфера» в Москве. Лучшие проекты получат статуэтки из природного камня, дипломы победителей и призы от партнеров.

Помимо награждения в рамках «Экопозитива» состоится конференция «Зеленая трансформация»: партнерства и решения», кинопоказ документального фильма «Лес» и интерактивная выставка экологических проектов.

Узнать подробнее о программе и зарегистрироваться, чтобы стать гостем Всероссийской премии «Экопозитив», можно по ссылке — https://ecopositiv.ru/ceremoniya.