Новый век усадьбы Демидовых в Тайцах

В
Парковом агентстве Ленинградской области пояснили, что в рамках
противоаварийных работ планируется устройство временной кровли над зданием и
бельведером, закрытие дверных и оконных проемов, создание павильона над
крыльцом главного входа, ограждений угловых террас и временного ограждения
прилегающей территории.
Усадьба
Демидовых в поселке Тайцы — памятник культурного наследия федерального значения
XVIII века.
В
течение долгого времени здание использовалась, как медицинское учреждение: в
конце XIX века оно было передано «Обществу русских врачей в Санкт-Петербурге»,
а в 20-х годах прошлого века здесь разместился санаторий для туберкулёзных
больных. Во время Великой Отечественной войны в доме находился немецкий
госпиталь.
После
войны в усадьбе вновь разместились медицинские учреждения: сначала объединенная
больница им. Я. М. Свердлова, затем Областная клиническая больница и снова
санаторий, закрытый в 1989 году.
В
начале 2020 года усадьба Демидовых была передана в управление Паркового
агентства Ленинградской области.
После
реставрации в усадьбе будет создан выставочно-досуговый центр — здесь появятся
экспозиционные площади, будут проводиться выставки, конференции и другие
культурные мероприятия.