Женщины России – в лекциях Игоря Смирнова

Познавательные четверги с Игорем Смирновым, которые
проводит «Купринка», пользуются огромной популярностью у гатчинцев. И даже
сейчас, когда нет возможности собираться часто и «всем миром», каждый может
послушать замечательные лекции гатчинского профессора на видеозаписях, которые
выкладывает библиотека на своём сайте и в социальных сетях.
Свой разговор о ментальности русской женщины Игорь
Смирнов начал с рассказа о русской ментальности как таковой.
- Ментальность людей, живущих на Русской равнине —
особенная по сравнению с восточной и западной ментальностью, - считает Игорь
Борисович. - Поскольку мы действительно
живём там, где смыкаются Европа и Азия, в нашем менталитете присутствуют черты
как европейцев, так и азиатов. В чём-то мы больше тяготеем к Азии, в чём-то — к
Европе. У нас — своё восприятие пространства и времени. У нас - своё восприятие
женского.
Разницу в восприятии женского в разных ментальностях
Игорь Смирнов показывает на примере разных культур. Так, например, в
менталитете Германии больше мужского, мужественности. Маскулинность немецкого
мира выражается в любви к порядку, в доведении до конца любого дела. Образцом
подражания для немцев является тип мужской, маскулинный: воин, солдат. С
раннего Средневековья германцы воспитывали своих мальчиков путём суровых, порою
опасных для жизни испытаний.
Эта особенность германского менталитета отражается и в
языке. Так, например, символ Германии — река с гордым «мужским» именем Рейн, в
то время как символ России — Волга, носящая мягкое «женское» имя. Отец Рейн — у
них, матушка-Волга — у нас. Да и свою страну немцы описывают как фатер-ланд —
«земля отцов» (отечество). Для русских же ближе иное понятие — родина.
Совершенно иное отношение к маскулинности
и фемининности в Китае. Маскулинные герои никогда не были для китайцев
образцами для подражания. Образцом идеала для них был человек, овладевший
мудростью мира — мудрец, философ, поэт. Чтобы стать мудрецом, надо было освоить
четыре столпа китайской мудрости - литературу, письмо (каллиграфию), музыку и
интеллектуальную игру (китайские шашки).
Мудрецом в Китае мог стать только мужчина, потому что
женщина вообще в расчёт не входила. Роль китайской женщины заключалась лишь в
одном — родить детей для продолжения рода, а во всём остальном женщина
считалась абсолютной обузой. Рождение девочки в китайской семье всегда
считалось большой трагедией. Традиции рода мог продолжить только мужчина. Это
отношение к гендерной специфике отражается и в китайском языке, в котором нет
даже местоимения женского и мужского рода.
Что же собой представляет ментальность
русской женщины? Об
этом часто рассуждают в своих сочинениях русские философы, далеко не всегда
совпадая во мнениях.
«Россия — средоточие противоречий, - писал Николай
Бердяев. - С одной стороны она мятежная и жуткая в своей стихийности, а с
другой - для неё характерны смирение и покорность, готовность подчиняться
власти».
Своё мнение на этот счёт было у Николая Лосского,
который отмечал: «Русский народ, особенно его великорусская ветвь, создавший в
суровых исторических условиях великое государство, в высшей степени
мужественен. Но в нём особенно примечательно сочетание мужественной природы с
женственной мягкостью».
Недаром все основополагающие понятия жизни
в России — женского рода: душа, родина, правда, тайна, птица-тройка, берёзка,
Волга. «Женское
лицо» России проявляется и в готовности взять на себя тяготы другого, облегчить
его судьбу, и в соборности, и в религиозности (Святая Русь), и в различении
правды-истины и правды-справедливости, и в неоформленности и беспредельности
(«божественное легкомыслие», хаотичность).
С другой стороны, ещё историк Николай Костомаров
утверждал, что в средневековье «русская женщина была постоянною невольницею с
рождения до гроба. Её держали взаперти, мужья избивали жён плетью, розгами,
дубинами». Любопытно, что призыв следовать христианским законам, в том числе по
отношению к женщине впервые зазвучал во вступлении к «Домострою» (XVI век).
Однако уже в последующих главах идёт речь о наказании - как детей, так и жён.
Только в XIX веке отношение к женщине в
России стало меняться. Это проявилось и в великой русской литературе
(например, смелое обращение Татьяны к Онегину). Прославилась в России и первая
женщина-офицер Надежда Дурова. И в этом проявилось ещё одно свойство русской
натуры — принцип «или всё, или ничего».
В середине XIX века стала отчётливо заметна тенденция
к эмансипации («эмансипе» в переводе с французского — освобождённая женщина,
женщина, которая стремится получить права, равные с мужскими). Со временем в
России стал формироваться новый идеал женщины: женщина как активная спутница
мужчины и мать, которая воспитывает своих детей на гражданских ценностях, на
идеалах служения обществу.
«Женский вопрос», который поднял Игорь Смирнов, вызвал
большой интерес у слушателей. Лекции по теме «Женщины России» будут продолжены
и в этом году.