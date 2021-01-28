Владимир Гречухин: история - как увлечение

- Владимир Георгиевич, многие вас знают как
человека, увлеченного историей Гатчины.
- Для меня история – это очень интересно, хотя я не
краевед и не историк. Фотографиями, их электронными копиями готов поделиться
хоть сейчас. А вот статьи, заметки… Одно дело в социальных сетях писать - это
практически на коленке, а другое дело, например, для газеты. Это гораздо
ответственнее. Да и все, что у меня есть, я нахожу в Интернете.
Увлекаюсь историей со школьных лет. И все благодаря
своему учителю Михаилу Алексеевичу Варламову. Это было в 5-6 классе Гатчинской
школы №7, я тогда коллекционировал монеты. Мой учитель истории тоже. И на этой
почве мы сошлись. Он ставил мне пятерки за то, что я много читал и рассказывал
на уроке информацию не из учебника, а из книг. Потом было совершенно не до
увлечений: работа, жизнь… И только сейчас я к этому вернулся.
- История освобождения Гатчины от
фашистских захватчиков, на ваш взгляд, еще хранит «белые пятна»?
- Конечно, вопросов еще много. Можно еще копать и
копать. И многие имена еще не известны. Вчера нашел наградной лист на бойца,
который принимал участие в освобождении Гатчины. В этом списке много фамилий и
подпись полковника. О бойцах есть информация, а о полковнике нет ничего, кроме
фамилии. Буду продолжать поиск.
- Картина освобождения Гатчины
складывается не только из документов, но и из воспоминаний очевидцев. Как вы
оцениваете детские воспоминания спустя более 75 лет после войны?
- Воспоминания людей, которым было 3-4 года, очень
субъективны. Вы сами помните то, что было с вами в трехлетнем возрасте? Очень
мало, эмоциональные всплески.
Сейчас появилось какое-то модное направление –
размещать в сетях воспоминания о том, как дяденька-немец подарил шоколадку:
какое счастье, какие они были хорошие. У меня есть по этому поводу воспоминание
матери моего друга, известного тренера и спортсмена Алексея Анатольевича
Гусева, о том, как его мама оказалась в Гатчине и тоже про немецкую шоколадку.
Рассказывал он это после поездки в Псковскую область, в деревню, где жила его
мама. Немцы пришли в их деревню в 1941 году. А дальше все, как мы сейчас
читаем: шел дяденька-немец, увидел и дал шоколадку. Потом на центральной
деревенской улице танцы-шманцы-обжиманцы. Пришел 1944 год. Бьют набат, собирают
жителей. Бабушка почувствовала: что-то не так, и с внучкой в подвал спряталась.
Потом они выбрались и огородом-огородом в лес. А жителей тогда собрали, загнали
в сарай и сожгли всю деревеньку вместе с детьми, которых кормили шоколадками, и
с девушками, с которыми танцевали. Вот вам и шоколадки.
- Что вас сейчас больше всего волнует, как
человека, увлекающегося историей?
- Что касается военной истории Гатчины - у меня есть
болевые точки. Если бы я сейчас что-то новое начал писать, боюсь, разговор
пошел бы уже не о фактах, а об их искажении.
Выступления лиц, по долгу службы приближенных к
истории о том, что немцы к Гатчинскому дворцу относились бережно, а сожгли его
через 2-3 дня после освобождения какие-то наши тыловые мародерские части – все
это в уме не укладывается. Я стал искать, есть ли другие мнения по этому
поводу. Есть! И документально подтвержденные. Есть воспоминания взрослых
очевидцев. Есть фотографии, говорящие о том, что дворец выгорел в тот же день.
Или высказывание очень известного в Гатчинском районе
человека, который в годы войны был маленьким ребенком, о том, что немцы
прилично себя вели в Вырице: тихо и благопристойно пришли и так же тихо и
благопристойно ушли из Вырицы (где был детский концлагерь и еще несколько
концлагерей) очень отличается от воспоминаний о Вырице в годы войны других
очевидцев.
Меня это очень сильно задевает за живое…
- В социальных сетях можно найти
интересные снимки, отражающие историю нашего города. Своего рода народная фотолетопись
Гатчины. Как вы к этому относитесь?
- Я пользуюсь этими фотографиями и добавляю свои. Есть
интересные редкие снимки. У нас в Гатчине есть человек по фамилии Мещерский,
который еще не засвечен как краевед. Он широко известен только в узких кругах.
Вчера он меня натолкнул на информацию о командире 23-й артбригады,
генерал-майоре Никитине Александре Владимировиче. Фотографий его подчиненных
много, но нет нигде его фото. Оказалось, есть только в соцсетях у правнучки
Никитина. У нее создан и размещен в сети альбом «Деды и прадеды». Там фото
Никитина на даче в Корпиково, фото времен Первой мировой войны. Очень
интересно. Жду обеденного перерыва, чтобы поскорее окунуться в поиски. Жду с
нетерпением! Буду эти фотографии подтягивать и в свою картотеку складывать.
- Ваш кабинет– выставка старинных и редких
кирпичей. Целая коллекция. Залюбуешься. Откуда у вас это увлечение?
- Как-то по работе я выехал на объект. За Варшавским
переездом с правой стороны было дореволюционное кирпичное двухэтажное здание -
железнодорожное общежитие. Его разбирали, чтобы построить новый дом. Меня
пригласили проконтролировать работы. Три раза приезжал и три раза спотыкался о
кирпич. Первый раз споткнулся - посмотрел, подумал. Второй раз – взял, покрутил
в руках. А когда споткнулся третий раз – решил, что это судьба. Забрал его,
почистил и стал разбираться, а что там такое написано. Выяснил, что жил такой
Николай Александрович Шилов, у него был кирпичный завод. Нашел кирпич его
завода с клеймом «Н.А.Ш.». Потом выяснил, что у него были дети, они тоже
занимались этим делом. И с тех пор стал приглядываться. Теперь в Мариенбурге, в
Егерской слободе нет не одного кирпича, лежащего на земле, который я бы не
перевернул и не посмотрел, есть ли там какое-нибудь клеймо. И ведь находил.
Причем, просто на дороге. А еще мою коллекцию пополняют друзья, знакомые,
коллеги. Привозят кирпичи из Грузии, Вьетнама и других мест отдыха.
Представляете, 4,5 кг кирпич в багаже на самолете везти за тысячи километров!
Принимаю такие подарки с большой благодарностью. Самый старший кирпич
датируется концом 19 века, он из Петербурга.
- Что это вам дает?
- Какой-то азарт, удовольствие и интерес! Понимаете,
это похоже на поведение грибника. В поисках грибов он находит поляну, обследует
и пока всю не обследует – не уйдет. Так и я. Бывает, что месяц, полгода не
находишь нужного. Ну нет ничего, а потом, как вчера: столько сразу интересного.
Я до полуночи сидел, информацию черпал.
- Удачи вам в ваших поисках и изучении
истории!
Фото предоставлены
В. Гречухиным