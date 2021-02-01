Соцвыплаты в феврале придут в повышенном размере

С 2018 года в России был
установлен единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1
февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
Минтруд предложил
проиндексировать их в этом году на 4,9%. Именно на столько, по данным Росстата,
выросли цены в 2020 году. Размер соцвыплат ежегодно повышается именно с
февраля, потому что зависит от уровня прошлогодней инфляции, а Росстат
окончательно подсчитывает ее в первой половине января.
Какие выплаты будут
проиндексированы? Ежегодно на размер инфляции индексируется ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся
правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых
действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и
России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории
льготников. Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и
России. Так, с 1 февраля прошлого года ее размер составляет 65,6 тысячи рублей.
Соцвыплаты повышаются
именно с февраля, потому что индексация зависит от уровня прошлогодней
инфляции, а Росстат окончательно подсчитывает ее только в январе
По информации Пенсионного
фонда России, с учетом индексации средний размер ЕДВ увеличится на 120 руб и
составит на 1 февраля 2021 года 2 579 рубля.
Индексируется и входящий
в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в
натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного
денежного эквивалента набора соцуслуг составляет 1155 рублей в месяц. В него
входят услуги по лекарственному, санаторно-курортному обеспечению и проезду.
Стоимость набора
социальных услуг (НСУ) с 1 февраля 2021 года составит 1211 руб., в том числе
стоимость лекарственного обеспечения - 933 руб.; санаторно-курортного лечения -
144 руб.; проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 134 руб.
Индексация коснется и
некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат -
единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за
ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью.
С февраля увеличивается и
пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам неработавшего
пенсионера. Сейчас размер этого пособия - чуть более 6 тысяч рублей.
Следующая прибавка
затронет всех тех, кто получает социальные пенсии, - с 1 апреля они вырастут на
2,6%. Индексация этих пенсий пропорциональна темпам роста прожиточного минимума
пенсионера за предыдущий год.
Инфографика
"РГ" / Александр Чистов / Ольга Игнатова
«Российская газета» https://rg.ru/2021/01/29/socoplaty-v-fevrale-pridut-v-povyshennom-razmere.html