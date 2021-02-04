Камеры на дорогах пополняют бюджет

В общей сложности, камеры фото-и видеофиксации нарушений правил движения, расположенные на трассах Ленинградской области, сделали почти два с половиной миллиона снимков. После проверки материалов специалистами Центра безопасности дорожного движения региона было вынесено чуть больше полутора миллионов постановлений об административных правонарушениях. Они были отправлены владельцам транспортных средств.

Круглосуточно за скоростным режимом на дорогах Ленинградской области следят 333 «цифровых глаза». В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет поставлено еще 20 комплексов - в Гатчине, Коммунаре, Колтушах, Пробе, Новоселье, Токарево, Новом Девяткино, Сярьгах, Вырице, Буграх, Корабсельках, Подгорье, Малом Рейзино, поселке им. Свердлова, деревне Озерки, Кузьмолово, Энколово, Воскресенском, Каменногорске и около садоводства «Петровская мельница» в Ломоносовском районе.

Напомним, что одной из задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является сокращение очагов ДТП на сети региональных трасс Ленинградской области.