Живёт такой Печкин

О своем сходстве с известным героем мультфильма Дмитрий знал давно. Во времена увлечения историческими реконструкциями друзья нередко шутили: "Смотрите, Печкин в армии". Достаточно надеть шапку-ушанку, и никакого грима не надо - каждый видит, что перед ним тот самый почтальон.
В сентябре 2019-го
Сидоркевич впервые поехал в образе Печкина вручать "посылку для вашего
мальчика" - так его мотомастерская поздравила с закрытием сезона
дружественный мотоклуб. Имел большой успех. Так к Дмитрию пришла известность.
Редкий день обходится без того, чтобы фото Печкина не появились в каких-нибудь
пабликах.
- В прошлом году
"Союзмультфильм" объявил в своем Instagram конкурс двойников. Я шутки
ради отправил свою фотку. Ну и победил, - рассказывает Дмитрий. - Прислали
подарок, а потом пригласили на мультстудию. Здорово, конечно! Это же почти
мечта детства - увидеть, как делается все это волшебство. Встречался и с Охлобыстиным,
который озвучивает нового Печкина. Не разочаровался - он в жизни точно такой,
как на экране.
Евгения Цинклер
"Российская газета" https://rg.ru/2021/02/03/reg-szfo/soiuzmultfilm-priznal-v-peterburzhce-pochtalona-pechkina.html
Фото: instagram.com / sidorkevich_dmitry