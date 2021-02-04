Живёт такой Печкин

О своем сходстве с известным героем мультфильма Дмитрий знал давно. Во времена увлечения историческими реконструкциями друзья нередко шутили: "Смотрите, Печкин в армии". Достаточно надеть шапку-ушанку, и никакого грима не надо - каждый видит, что перед ним тот самый почтальон.

В сентябре 2019-го Сидоркевич впервые поехал в образе Печкина вручать "посылку для вашего мальчика" - так его мотомастерская поздравила с закрытием сезона дружественный мотоклуб. Имел большой успех. Так к Дмитрию пришла известность. Редкий день обходится без того, чтобы фото Печкина не появились в каких-нибудь пабликах.

- В прошлом году "Союзмультфильм" объявил в своем Instagram конкурс двойников. Я шутки ради отправил свою фотку. Ну и победил, - рассказывает Дмитрий. - Прислали подарок, а потом пригласили на мультстудию. Здорово, конечно! Это же почти мечта детства - увидеть, как делается все это волшебство. Встречался и с Охлобыстиным, который озвучивает нового Печкина. Не разочаровался - он в жизни точно такой, как на экране.

Евгения Цинклер

"Российская газета" https://rg.ru/2021/02/03/reg-szfo/soiuzmultfilm-priznal-v-peterburzhce-pochtalona-pechkina.html

Фото: instagram.com / sidorkevich_dmitry