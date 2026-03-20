Воплощаем идеи в пластике и пластмассе

Предприятие расположено в промзоне на территории «Массив Химози». Молд – это специальная форма, которая помогает создавать объемные изделия из разных материалов. В нее заливают материал, которому нужно придать определенные очертания и фактуру. Отсюда и название компании.

ООО «Про-Молд» было основано в 2020 году предпринимателем Станиславом Новоселовым, который до этого 17 лет проработал в Германии. Станислав Валерьевич подтвердил там высшее образование и стал конструктором в ведущей компании по изготовлению литьевой оснастки. Опыт, технологии и наработки немецких коллег он перенес на российский рынок.

- В Германии я максимально достиг всего, чего хотел, а свой бизнес решил открыть на родине. Познакомился с Вячеславом Мордачевым. Мои технические компетенции и опыт плюс его компетенции управленца дают синергию, благодаря которой совместная работа дает отличный результат, – рассказывает генеральный директор компании Станислав Новоселов.

Как соучредитель Вячеслав Мордачев присоединился к развитию бизнеса в 2022 году, что стало новым этапом роста.

Сейчас предприятие обладает собственным парком оборудования как для изготовления пресс-форм, так и для отливки изделий, фактически реализовав ключевую идею – замкнутый цикл производства.

Там, где идеи обретают форму

Цеха, офисные помещения, солидный склад – всё это располагается в производственном помещении советской постройки, которое утеплили, оснастили, модернизировали.

- Основное направление – литье пластмасс в пресс-формы, которые мы сами изготавливаем. Полностью закрываем весь цикл: от 4Д модели до отгрузки продукции. Заказчик может прийти сюда с замыслом, а через две недели выйти с готовым изделием. Если не может забрать продукцию сразу, можем хранить у себя, – поясняет Вячеслав Мордачев.

- Мы работаем практически со всеми видами полимеров, от распространенных повсеместно до, например, угленаполненного полиамида, который используется достаточно редко и стоит весьма дорого.

Чтобы обеспечить качество, для каждого изделия требуется свой термопластавтомат. Они у нас все в ассортименте имеются, – говорит Станислав Новоселов.

Наблюдаем, как в цехе идет перестановка – приезжает еще один «умный» станок, который пополнит солидный парк оборудования. Особое внимание привлекают пресс-формы, большие и малые. Результатом объединения опыта сотрудников и производственных мощностей стали уже более 150 созданных на заказ литьевых форм и миллионы отлитых деталей.

- За три года мы изготовили 150 пресс-форм. Что важно, у нас не было займов и инвесторов. Справляемся самостоятельно, – говорит Вячеслав Мордачев.

Профессиональный состав коллектива – предмет особой гордости. В компании работают специалисты с профильным образованием и в основном с опытом работы более пяти лет. Сейчас рабочий – это, скорее, программист. Руками выполняется смена инструмента, привязка, а всё остальное – работа с компьютером.

Выпускников колледжа, как, например, Александра, берут сначала на стажировку. Чтобы рабочий на производстве стал полностью самостоятельным, начальник участка ЧПУ учит стажеров 3–6 месяцев.

В компании трудятся 25 человек – от 25 лет и значительно старше. Как говорится, преемственность поколений налицо. Командный дух, ответственность и взаимопонимание поддерживаются руководством. Поэтому если нужно выполнить срочный заказ, команда готова к трудовым подвигам.

Каждый проект – новая головоломка

О станках здесь могут рассказывать часами, с любовью и трепетом.

- Когда я пришел, было всего два станка – токарный и фрезерный. Пользуемся ими и сегодня, правда, заметно усовершенствовав. Вот ГДР-овский станок: в нем что-то починили, настроили, добавили электронику - всё работает! Теперь и за большие деньги не добьешься такой высокой стабильности работы станков. Раньше запас прочности был на десятилетия, – отмечает Вячеслав Мордачев.

Вот правильный подход рачительного хозяина, который не выкидывает то, что приносит прибыль. Поэтому здесь соседствуют советский шлифовальный станок и самое современное оборудование – например лазер, позволяющий наварить десятую долю миллиметра, глядя в специальный микроскоп.

Начальник слесарного участка Сергей встречает нас с открытой улыбкой. Он пришел в компанию одним из первых. Сейчас в его подчинении – штат специалистов рабочих профессий. И при этом он сам постоянно учится.

- Сюда пришел, потому что мне было интересно. Никогда не видел такого производства. Каждый новый проект – новая головоломка. Думаю, люди, которые у нас работают, через какое-то время уже не могут без этого. Хочется постоянно что-то разгадывать, потому что двух одинаковых пресс-форм не бывает. И одну пресс-форму можно решать разными способами, – говорит Сергей.

Главное – импортозамещение

Направление заказов, безусловно, – не только сувенирная продукция и пластиковый ширпотреб. Главное – это импортозамещение. Опыт команды в сфере изготовления пресс-форм и литья на термопластавтоматах позволяет реализовывать проекты высокой сложности и быстро адаптироваться к запросам рынка.

Стоимость комплектующих на многие изделия в автомобилестроении, медицине, на мебельном производстве с 2022 года стала «золотой». Старые комплектующие закончились, новые – не купить. В Гатчине готовы сделать не хуже швейцарских.

- Диапазон наших заказчиков – от энтузиастов-мечтателей и мелких предпринимателей до крупнейших корпораций, которые сейчас столкнулись с нерешаемой задачей. Когда-то им было проще купить, чем сделать самим. Были хорошо налажены связи. Но ситуация в мире поменялась. На 150 пресс-формах, которые мы сделали за последние три года, изготовлено более 150 видов новых изделий. Они не ввозятся из-за границы, а производятся у нас, в России. Это важно! Это не про то, что «у меня свой бренд», а на самом деле он возит продукцию из Китая. Наши три полки пресс-форм – настоящий вклад в импортозамещение. А Швейцария пусть «нервно курит в Альпах», – улыбается Станислав Новоселов.

Реальные истории успеха

На стеллажах «Про-Молд» чего только нет! Оснастка для рыболовов, держатели для спиннингов, стяжки для строительных работ, детали для тренажеров и сантехники. А вот рядами уложены упаковки мышеловок, которые удовлетворяют последним требованиям Роспотребнадзора.

Компания гордится тем, что ее заказчики становятся партнерами. Так, один из партнеров по соседству организовал склад. Еще недавно он был просто заказчиком компании «Про-Молд», но дело пошло так хорошо, что он разместил рядом сборочный участок, фасовку, упаковку. Одним словом, развивается: заказал на «Про-Молд» уже 14 пресс-форм.

- Часто к нам приходят заказчики, просто имея идею или мечту, и мы вместе за короткий период проходим весь путь от наброска или чертежа до готового серийного изделия, – рассказывает Вячеслав Мордачев.

Истории успеха зачастую начинаются с того, что в определенном возрасте человек хочет сделать что-то интересное. Например, в честь юбилея вручить коллегам необычный сувенир, повторив яркий символ советской эпохи. Или изготовить крайне необходимую вещь для собственного хобби, но с прицелом на будущее. С этой идеей энтузиаст обращается в «Про-Молд».

Одна из таких историй началась с идеи сделать органайзер. Партия имела успех. Потом начинающий предприниматель начал продавать органайзеры знакомым. Собирал на кухне, в бане. Все вырученные деньги вкладывал в дело. Этот органайзер удачно продается до сих пор. Потом было много другой продукции. Сейчас у него уже целая линейка товаров в ассортименте.

Еще пример: один из сотрудников придумал приспособление, которое позволяет любому желающему вязать шапочки. Денег у него не было, только идея – попросил помочь. Помогли! Теперь вязальница имеет хороший спрос, продается на маркетплейсах.

Другой заказчик увидел, что импортные манки для гуся очень дорогие. Решили придумать свое изделие, с улучшением. Начали с одной пресс-формы, потом заказали вторую – для утки. Когда знатоки приезжают проверить продукцию, свист стоит на всю округу.

В отделе продаж образцы изделий занимают почетное место. Тут и корпус рации, и сверхпрочные лопасти, и корпус для тротуарного светильника. Одна из первых пресс-форм – для кислородной маски – была разработана на пике ковида. Маска востребована и сейчас. Ее используют люди разных профессий. Недавно сотрудники компании увидели еще одно ее применение: масками были экипированы участники легендарной операции «Труба».

В компании «Про-Молд» умеют решать задачи любой сложности, знают, как уложиться в сжатый промежуток времени.

- Вот эту пресс-форму мы сделали за 14 дней. Все отказали, а мы сделали! Спасли, можно сказать, заказчика. И теперь то, что раньше делали в Финляндии, отливается на наших пресс-формах в Гатчине, – отмечает Станислав Новоселов.

Корпоративная этика не позволяет рассказывать о каждом изделии. География заказов – половина страны, включая Красноярск и Волгоград. Отметим, что здесь есть заказы и очень крупных и известных производств, серьезные заказы государственного масштаба.

Шаг к новым возможностям

Компании не требуются подрядчики или специалисты со стороны, так как она на 100 % обладает всем необходимым оборудованием и собственными компетенциями. Она не ставит задачу конкурировать с крупными заводами России или, например, Китая, специализирующимися на серийном выпуске, а работает на заказ пилотных партий до 100–150 тысяч изделий в режиме проектного управления, т. е. быстро в срок и под потребности заказчика.

- Для нас нет мелочей, которые не важны, – подчеркивает Вячеслав Мордачев.

Недавно производственную площадку компании ООО «Про-Молд» в Гатчине посетил директор АНО «МКК Ленинградской области» Игорь Лушников. По итогам визита была рассмотрена возможность предоставления льготного государственного микрозайма по программе микрофинансирования в размере 5 млн рублей на приобретение нового оборудования. Этот шаг позволит компании ускорить модернизацию и расширить производственные возможности, укрепив позиции на рынке.

- Государственная поддержка предприятий очень важна для производственного сектора. И мы благодарны правительству Ленинградской области в лице комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области за поддержку, – отметил Вячеслав Мордачев.

Татьяна Можаева