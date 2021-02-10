Как подросток наживался на интернет-магазине

В декабре в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился представитель фирмы «Интернет-решения», заявивший, что в течение трех месяцев некие злоумышленники создавали на сайте Ozon аккаунты под разными именами, с разными ID-адресами и номерами телефонов. А потом делали заказы, подменяли товар и оформляли возврат, получая назад деньги. Все операции производились в разных пунктах выдачи «Озона» – в Гатчине и в Петербурге.

Так, сначала под именем Сергея Маслова в интернет-магазине был заказан смартфон стоимостью 7980 рублей. После получения заказа телефон поменяли на дешевый – и вернули, получив обратно сумму, равную стоимости заказа. Потом с другого аккаунта от имени Даниила Миронова, с другим номером телефона, был заказан смартфон за 15 тысяч рублей – и тоже подменен после получения заказа. Аналогичным способом подменили еще один смартфон и компьютерный процессор – на более дешевый. Общий ущерб превысил 60 тысяч рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия увенчались успехом: за совершение данных преступлений был задержан 17-летний житель Гатчины Олег Е. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».