Пять королей и одна королева, или Несколько зарисовок о «шахматном» детстве

Большие победы маленьких игроков

Шахматный клуб «Диалог. Chess» работает в Гатчине при Кировском шахматном клубе Санкт-Петербурга, на базе детского интеллект-клуба «Диалог.Kids». Одного из тренеров клуба, Ларису Аббясову, называют «кузницей» чемпионов в младшей возрастной группе.

Педагогический опыт Ларисы Евгеньевны - двенадцать лет. Её основная работа проходит в Санкт-Петербурге, в самом большом шахматном центре города, Кировском шахматном клубе (ШКиДЦ). Одна из групп, которую Лариса Евгеньевна ведёт в Гатчине, так и называется — турнирная. Все шестеро детей в этой группе уже познали славу чемпионов по шахматам. Можно сказать, что для этих пяти мальчиков и одной девочки шахматы уже стали стилем жизни.

В этот трудный «ковидный» год практически вся жизнь в шахматном мире, как и в любом другом, стала «дистанционной». Возможность играть в «живых» турнирах появилась только начиная с октября, сразу же принеся несколько серьёзных побед шахматному клубу «Диалог. Chess».

Победы воспитанников Ларисы Аббясовой Саввы Антонова, Антона Паращенко и Тимура Белинского в чемпионате области по классическим шахматам вывели их на уровень Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Октябрьский турнир «Всеволожская осень-2020 принёс победу ребятам 2012 года рождения и младше: на первом месте в абсолютном зачёте - Антон Паращенко, на втором — Савва Антонов.

В ноябре Тимур Белинский занял 1 место в финале областного турнира будущих звезд на призы «Центра «Ладога» по классическим шахматам. В декабре первое место в дистанционном командном турнире «Белая Ладья» Приморского района Санкт-Петербурга заняла Маша Красильникова. Призовые места сразу в двух шахматных первенствах Северо-Западного федерального округа (по классическим шахматам и блиц-шахматам) заняли Савва Антонов и Антон Пащенко. Впереди у ребят — подготовка к чемпионату России по шахматам в своей возрастной группе.

Важность первых ходов

Причина успеха — не только изначальная талантливость этих ребят, но и огромная всесторонняя поддержка, которую им оказывают педагоги и родители. Лучше всего получается играть, если тебя кто-то поддерживает - один из важных уроков, который Лариса Аббясова вынесла ещё из своего «шахматного» детства.

Детство Лариса Евгеньевна провела в Сибири. Играть в шахматы научили родители. В шахматный клуб при Дворце пионеров она начала ходить в первом классе.

- Так получилось, что лично у меня тренера никогда не было, то есть никто не занимался со мной теорией, не разбирал партии, не настраивал перед игрой, - говорит Лариса Евгеньевна. - Мы просто ходили и играли, ездили на соревнования. Это было очень интересно. В восьмом классе я стала чемпионкой области среди школьниц и должна была ехать на региональные соревнования. Но туда отправили другую участницу, объяснив, что я «несерьезно играю для чемпионки области», так как абсолютно не знала теории. И, к сожалению, рядом со мной не было человека, тренера, который бы отстаивал мои права и помог бы идти дальше. Наверное, тогда же я попробовала себя в качестве тренера, подготавливая к соревнованиям маленьких участниц нашего клуба. Я занималась с ними, придумала какую-то свою систему подготовки, поддерживала их, болела за них. Вышло достаточно удачно: когда за тебя кто-то болеет, получаются совсем уже другие результаты.

Шахматы как стиль жизни

- Для детей турнирной группы шахматы стали стилем жизни, - говорит Лариса Аббясова. - Им это интересно, интересно такое общение, интересно ездить на соревнования. Это не воспринимается как какая-то обязаловка. У них есть цель, у всех уже есть результаты, все не раз были где-то чемпионами.

Сейчас в нашей турнирной группе постоянно занимаются шестеро детей. Я очень рада, что создалась такая группа талантливых детей и, что не менее важно, родителей, которые активно помогают детям развивать их способности. До турнирной группы дети могли заниматься разное количество времени, но сейчас с ними можно говорить на одном шахматном языке. Для меня критерием отбора в турнирную группу особую роль играет глубина мышления, способность видеть игру на несколько ходов вперёд.

Савва Антонов пришёл в клуб, когда ему было пять лет, причём до этого в шахматы практически не играл. Занимается всего второй год. Его основное обучение пришлось на дистанционные занятия и турниры во время карантина, что не помешало ему в первом же турнире «живьём» стать чемпионом области по классическим шахматам.

- У Саввы необычно развита интуиция, - говорит Лариса Евгеньевна. - - Это очень энергичный, солнечный ребёнок. Кажется, ему всё очень легко даётся: он очень быстро решает, и ответ к нему приходит как будто со стороны. Правда, мало кто знает, сколько работы он переделал до этого.

Антон Паращенко играет по-другому. У него есть хорошая способность думать за соперника. Он играет аккуратнее, видит, что предпринимает или собирается предпринять соперник. Возможно, это связано с тем, что Антон растет в многодетной семье, где научился чувствовать других людей.

Единственная девочка в группе - Маша Красильникова. Она немного всех старше. У неё самый богатый турнирный опыт в группе и много побед в различных турнирах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У Маши - нетривиальное мышление: она способна на необыкновенные ходы.

Вова Жалов — прекрасный теоретик. Шахматы ему интересны больше как искусство. Он может дать самые красивые ответы, укладывая всё в теорию.

Самый ответственный участник группы - Вова Пинчук: он может выполнять даже самые «неинтересные задания».

Тимур Белинский - самый младший в турнирной группе. Ему сейчас шесть лет, к онлайн-занятиям и турнирам он присоединился совсем недавно. Тимур занимается индивидуально с тренером Константином Аксеновым и в группе Ларисы Аббясовой.

Как приходят в шахматы

Как говорит Лариса Аббясова, в шахматный клуб дети приходят по-разному: некоторые выбирают шахматы осознанно, другие понятия не имели, что это за игра, и это было выбором их родителей.

- Сын с самого раннего детства интересовался цифрами, и мы быстро поняли, что у него математический склад ума, - рассказывает мама Саввы Антонова, Марина. - В шахматы мы пришли совершенно случайно, перепробовав до этого разное - рисование, театральную студию, футбол. Искали то, что его заинтересует. Бабушка как-то однажды расставляла шахматы, Савве понравилось, он увлёкся. Эту идею поддержал папа. Решили попробовать, пришли в шахматную школу, и всё случилось!

У Саввы изначально была цель — попасть в группу с сильными ребятами, потому что ему сказали, что в группу возьмут только тех, кто будет хорошо заниматься. И он сказал: «Давай заниматься!» Определили на каждый день норму заданий, и он стал решать.

Савва учится в первом классе и прекрасно совмещает и обычную школу, и шахматы. Он продолжает ходить на футбол, надо же куда-то девать энергию.

У всех остальных ребят — примерно такая же история. Антон, например, занимается акробатикой, так что о всестороннем развитии можно не беспокоиться. Кстати, у юных шахматистов предсказуемо нет проблем с математикой в школе, они без труда выигрывают математические олимпиады. Да в общем-то у них и по всем предметам нет проблем...

Шахматы — это ещё и характер, и выдержка

- Я учу своих детей всегда вести себя интеллигентно в игре, уметь не только выигрывать, но и проигрывать, - говорит Лариса Евгеньевна. - Кстати, умение достойно проигрывать — это один из первых уроков для будущего шахматиста. Важно уметь спокойно поздравить противника, а потом проанализировать свои ошибки. Важна и психологическая подготовка, умение противодействовать противнику.

Летом мы провели несколько уроков с московским режиссером детской театральной студии, актрисой Любовью Кутыркиной, на которых учились играть со своими страхами, настраиваться на игру, справляться с волнением. Запрос на такие занятия появился после поездки Маши Красильниковой на чемпионат России для детей до 9 лет в 2019 году. Оказалось, что некоторых детей к турниру готовят психологи, и, с нашей точки зрения, иногда это были не слишком этичные приёмы, направленные на психологическое запугивание противника. Мы нашли свой путь работы со своими страхами, и такой навык безусловно пригодится ребятам не только в шахматах

«Программу выстраиваю вокруг детей», или О методе

- В моей работе с детьми всё сильно изменилось, когда я вышла на методику Елены Витальевны Быстряковой, - говорит Лариса Аббясова. - Это международный мастер, шестикратная чемпионка Санкт-Петербурга. Мы учились по её рабочим тетрадям и учебникам, а с 2019 года организовали её мастер-классы у нас в клубе. Получилось очень хорошее сотрудничество: Елена Витальевна даёт нам уроки «на вырост», а потом мы отрабатываем с детьми темы семинаров.

«Карантинный» период этого года не прошёл для маленьких шахматистов даром, будучи насыщенным дистанционной учебой и различными экспериментами. У детей появилась возможность, не выходя из дома, играть в день по несколько всероссийских и международных турниров с сильнейшими игроками их возраста. Ребята играли очень много и получили колоссальное количество онлайн-грамот. Савва Антонов даже занял второе место во всероссийском турнире среди участников 2013 года рождения.

...Каким будет будущее у этих ребят, пока, конечно, сказать сложно. Но ясно уже одно — они умеют ставить перед собой цель, умеют её добиваться, знают, чего хотят, знакомы с тактикой и стратегией, умны, интеллигенты и не боятся трудностей в жизни.



