Из посёлка Сиверский – к звёздам

«…Через день я должен стартовать. …Очень большая задача легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим немного побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не менее я всегда чувствую вас рядом с собой», – это отрывок из неотправленного письма Ю.А. Гагарина жене и детям. Он написал его за день до старта.

Мы уже никогда доподлинно не узнаем, о чем Юрий Алексеевич думал в ночь перед полетом. Все дни до исторического старта, особенно последние сутки, расписаны участниками и свидетелями события едва ли не по минутам. Космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов – всё время рядом. Но прежде чем оказаться на стартовой площадке Тюра-Там (лишь через несколько лет это место превратится в космодром и получит название Байконур), оба будущих космонавта прошли долгий и крайне сложный путь.

Сначала врачебные комиссии ВВС Вооруженных Сил СССР рассмотрели документы 3461 кандидата. Отобрали 347 человек. После амбулаторного медицинского обследования и бесед с психологами остались 206 кандидатов. После самого тщательного отсева, который проходил с октября 1959 года по апрель 1960-го, остались 105 человек.

Заметим, что среди «отказников» были и те, кто самостоятельно сказал: «Нет. В космос не полечу». Их никто, кстати, не преследовал на местах службы, куда они вернулись после комиссии. «Медицинские показатели» – понятие расплывчатое.

В Первом отряде космонавтов остались всего 20 человек. К первому полету отобрали шесть, и окончательный выбор специальной комиссии пришлось делать между двумя: Гагариным и Титовым.

Вот что записал в своем дневнике за 1961 год генерал-полковник ВВС Николай Павлович Каманин, руководитель программы подготовки космонавтов: «5 апреля. Трудно решать, кого посылать на верную смерть, и столь же трудно решить, кого из двух-трех достойных сделать мировой известностью и навеки сохранить его имя в истории человечества».

Герман Титов несколько опережал Гагарина. Он прежде всего лучше подготовлен технически. Не будем забывать, что в планах генерального конструктора Сергея Королева уже стоит второй, куда более сложный полет.

Опять обратимся к дневникам Каманина: «И тот, и другой – отличные кандидаты, но в последние дни я всё больше слышу высказываний в пользу Титова, и у меня самого возрастает вера в него. Титов все упражнения и тренировки выполняет более четко, отточено и никогда не говорит лишних слов. А вот Гагарин... во время облета района посадки, наблюдая оголенную, обледенелую землю, со вздохом сказал: «Да, здесь можно крепко приложиться». …Титов обладает более сильным характером. Единственное, что меня удерживает от решения в пользу Титова – это необходимость иметь более сильного космонавта на суточный полет. Второй полет на шестнадцать витков будет бесспорно труднее первого одновиткового полета. Но первый полет и имя первого космонавта человечество не забудет никогда, а второй и последующие забудутся так же легко, как забываются очередные рекорды».

Каждый из нас, особенно с годами, хотя бы раз задумывался, из каких же мелочей, деталей, случайных обстоятельств складывается то или иное наше жизненное решение. Иногда случайное слово, поступок, даже пустяковый, способны перевернуть судьбу.

Например, кандидатов, будущих космонавтов подводят к кораблю «Восток-1». Кому-то из них предстоит лететь на нем в космос. Каманин предлагает кандидатам сесть в кабину пилота. Все стоят в нерешительности. Первым преодолел смущение и вызвался Гагарин. Он аккуратно снял ботинки, в одних носках поднялся в кабину. Кто-то из присутствующих шепотом произнес: «Наверное, он и станет первым». Мелочь, но крохотным осколочком застревает в памяти руководителей и самих кандидатов.

Другая ситуация. Перед одним из сложнейших тестов, связанных с большими физическими нагрузками, медики тайно добавили в пищу кандидатов вещество, вызывающее сильные головные боли. Перед тестом спрашивают у испытуемых: «Как самочувствие?» Лишь Гагарин признался, что болит голова. Остальные промолчали, опасаясь, что их снимут с дистанции. Такая прямолинейная искренность стала еще одним аргументом в пользу Юрия Алексеевича на весах судьбы.

Позже появилось множество домыслов, связанных с эпохальным событием и его героем. Говорили, что сыграла роль «обаятельная улыбка Гагарина», а имя Германа Титова пошло ему в минус: вспомним недавнюю войну с Германией. Еще какие-то невероятные предположения. Об этом с иронией вспоминает руководитель комиссии Каманин.

На самом деле решающую роль сыграла именно техническая сложность второго полета. Кораблю «Восток-2» предстояло провести в космосе более суток и совершить 16 витков вокруг Земли. О времени старта планировалось объявить заранее в отличие от полета Гагарина, и весь мир должен был пристально наблюдать за полетом. Сработал холодный рациональный расчет, а не эмоции вроде обаятельной улыбки. В конце концов, улыбка Титова была бы не менее ослепительной, стань он первым.

Обо всех этих занимательных фактах нашей космической истории мы узнали на специальном мероприятии, которое проходило в стенах Сиверской гимназии. Действительный член Федерации космонавтики России Петр Бабенко вместе с заслуженным учителем России Анатолием Гончаровым разговаривали с ребятами-школьниками о сложностях первого полета, трудном выборе, который предстояло сделать руководству, и о том, вследствие чего официально появился праздник День космонавтики.

Именно «космонавт №2» Герман Степанович Титов 26 марта 1962 года обратился в ЦК КПСС – к высшему руководству СССР с предложением отмечать День космонавтики в нашей стране 12 апреля.

Ребята из Сиверской гимназии по результатам этой встречи и последующих мероприятий должны написать рефераты к докладу на конференции «Сиверский летчик Герман Титов», которая состоится 12 сентября 2025-го. Она будет посвящена празднованию 90-летия Германа Титова. Напомним, именно из военного городка поселка Сиверский майор Титов отправился в далеком 1960-м году в далекий и тернистый путь к звездам.

Андрей Павленко