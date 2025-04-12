Игра космического масштаба

Такие встречи со школьниками, посвященные Дню космонавтики, проводятся в музее уже больше 20 лет. Цель игры «К звездам я прикасаюсь мечтами» – повышение интереса молодежи к теме космоса и авиации, начальная профориентация школьников и привлечение их внимания к востребованным профессиям в сфере двигателестроения. Ставшую уже традиционной игру по станциям провели для школьников волонтеры Молодежного центра Гатчинского округа совместно со специалистами «ОДК-Сервис».

Праздничное мероприятие открыл начальник технического цеха №2 «ОДК-Сервис» Егор Воробьев. Он напомнил, что «ОДК-Сервис» (ранее – 218-й АРЗ) уже более 80 лет является передовым заводом по ремонту авиационных двигателей, и пригласил ребят ближе познакомиться с деятельностью предприятия.

- Мы продолжаем шагать вперед, – отметил Егор Сергеевич. - Завод становится высокоточным, высококвалифицированным. У нас новое оборудование, новые задачи и новые вызовы.

В уникальном музее авиационных двигателей, где сам антураж настраивает на движение вверх, через тернии к звездам, школьники вспоминали, каким парнем был Юрий Алексеевич Гагарин. Вспомнили, конечно, и космонавта «номер два» Германа Титова, который полетел в космос на корабле «Восток-2» 6 августа 1961 года, спустя четыре месяца после полета Гагарина. 20 сентября 2025 года мы будем отмечать 90-летие со дня рождения Германа Титова. Память о космонавте «номер два» бережно сохраняется в наши дни на Сиверской земле, где он проходил службу в 1957–1960 годах.

На встрече со школьниками присутствовали почетные гости, которые рассказали о своей работе. Среди них – пилот-инструктор Константин Меченков (продолжающий дело своего отца – военного летчика Михаила Меченкова), полковник в отставке, командир 67-го авиаполка Владимир Андрианов, инженеры-испытатели, разработчики системы посадки советского шаттла – первого советского орбитального корабля многоразового использования «Буран» – Вячеслав Быков и Николай Сова. Также в мероприятии участвовали почетный гражданин Гатчины Юрий Назаров, генеральный директор Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Панев, действительный член Федерации космонавтики России, руководитель общественной организации «Патриотический проект «Памяти предков будем достойны» Петр Бабенко.

Владимир Андрианов, в прошлом военный летчик, истребитель-бомбардировщик, летавший на самолетах Су-24 и Су-25, пригласил ребят поступать после школы в военно-авиационное училище.

- Стране нужны летчики, – подчеркнул он. - Ничего сложного в управлении самолетами нет. Главное – пройти медкомиссию, так что вы должны быть полностью здоровы и подготовлены физически.

Геннадий Панев поделился со школьниками сразу несколькими новостями, связанными с Гатчинским музеем военной авиации. Он рассказал, что летом на территории музея появятся настоящие космические корабли: «Союз», знаменитая «семерка» – ракета-носитель семейства Р-7, ракеты «Зенит» и «Циклон». Также появятся тренажерный комплекс, на котором тренировался отряд первых космонавтов Советского Союза, спутник «Янтарь» и другие экспонаты. Еще одна новость: музей скоро получит новое имя – Гатчинский музей истории военной авиации и космонавтики. Геннадий Панев пригласил школьников не только познакомиться с экспозициями музея, но и принять участие в его работе в летние каникулы.

На космическом празднике школьников ждал еще один сюрприз – разговор с дочерью Германа Титова, Татьяной Германовной Титовой, с которой связался по телефону Геннадий Панев. Дочь космонавта «номер два» поздравила ребят с Днем космонавтики и напомнила, что наша страна была первой в космосе.

- Гордитесь нашей страной, гордитесь вашими отцами, дедами и прадедами, потому что они действительно совершали настоящие подвиги, – призвала школьников Татьяна Германовна.

Также Татьяна Титова поведала ребятам малоизвестный факт: именно Герман Титов стал инициатором установления Дня космонавтики 12 апреля, в день полета Юрия Гагарина.

Официальная часть «космической» встречи в музее перешла в игру по станциям, в которой приняли участие семь команд из Гатчинских школ №2, 4, 9, 7, 11, Гатчинского лицея №3 им. А.И. Перегудова и Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского. По условиям игры, ребята представили название, девиз и эмблему своей команды, отражающие космическую тематику, а затем отправились в воображаемое космическое путешествие по игровым станциям.

На каждую станцию отводилось по 7 минут. Ребятам предстояло вспомнить и закрепить свои знания о космосе, ответить правильно на заданные вопросы, разгадать космические ребусы и зашифрованные послания. Выполняя задания на каждой из станций, школьники узнавали интересные факты о космосе, советских космонавтах, развитии отечественной космонавтики и авиации.

В результате игры все команды показали хорошие знания по истории космонавтики и продемонстрировали навыки командной игры. Проигравших не было – все команды набрали нужное количество баллов и получили дипломы, памятные награды и подарки.

Юлия Лысанюк