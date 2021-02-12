Стресс на троих

Многие старшеклассники уже заранее начинают бояться предстоящего экзамена из-за тех мифов и легенд, которыми окутана экзаменационная история. Свою лепту в эти мифы вносят и взрослые.

- Подросткам ЕГЭ преподносится как нечто решающее и определяющее практически всю будущую жизнь. Многие учителя ссылаются на экзамен, стараясь заинтересовать детей изучаемой на уроке темой, – пишет в своей статье Г.Исаева. – ...Процедура Единого государственного экзамена ежегодно претерпевает изменения. Как известно, ситуация неизвестности заставляет практически каждого человека испытывать дискомфорт. Подросток, до конца не понимая, как проходит ЕГЭ, начинает бояться ситуации экзамена. Так ставится психологический «якорь»: «ЕГЭ — это страшно», а дальше подсознание подростка делает своё дело путём ассоциации: всё, что связано с ЕГЭ, автоматически становится страшным и невозможным».

Поэтому первый совет, который дает профессиональный психолог учителям и родителям, – это помочь выпускникам разобраться в том, что представляет собой экзамен и не запугивать их всякими страшилками вроде тех, что сдать его очень трудно. Понятно, что это касается и экзаменов после девятого класса.

Есть несколько психологических трудностей, которые испытывают подростки в экзаменационный период:

- Это страх выглядеть неудачником. Они опасаются набрать на экзамене меньше баллов, чем значимые фигуры (лидеры-одноклассники). Эта ситуация тревожит выпускников и формирует опасение оказаться хуже остальных и стать посмешищем.

- Ещё одна разновидность страха – не оправдать ожидания родителей. К сожалению, часто выбор ВУЗа (колледжа) для сына или дочери делают родители. И в этом случае подросток становится заложником их планов и мечтаний и сталкивается со страхом не оправдать надежд родителей. Ведь если ему не удастся успешно сдать экзамены и поступить на выбранный родителями факультет, его ожидают чувство вины, комплексы и неуверенность в себе.

Но мы, взрослые, можем помочь своим детям справиться со сложным периодом в их жизни. Вот несколько советов психолога Галины Исаевой.

Повышайте самооценку ребёнка. Чаще подбадривайте, вселяйте уверенность в своих силах, акцентируйте внимание на успехах. Тогда выпускнику будет проще пережить ситуацию оценивания.

Договоритесь о соблюдении режима дня. Очень важно хорошо высыпаться, регулярно питаться, отдыхать и учить уроки в отведенное время, пока мозг готов воспринимать информацию. Тогда выпускник будет чувствовать себя хорошо и не накопит ненужную ему усталость.

Стимулируйте физическую активность. Как известно, лучший отдых — смена деятельности. Позаботьтесь о том, чтобы ребёнок прерывал занятия не только на валяние на диване или «блуждание по интернету». Предложите ему прогуляться по улице, покататься на велосипеде, выйти на пробежку. Когда человек занимается умственной деятельностью, ему бывает трудно «отключиться» от неё во время отдыха. А физические нагрузки смещают фокусировку с умственного напряжения на физическое. Тогда мозг получает возможность отдохнуть от активной мыслительной работы. Кроме того, физическая активность улучшает насыщение организма кислородом и ускоряет обменные процессы, в том числе и в мозге, а также способствует выработке эндорфинов, которые поднимают настроение.

Дыхательные упражнения помогают снять напряжение и будут очень полезны на экзамене. Научите выпускника любому дыхательному упражнению, хотя бы обычной концентрации на дыхании. Оно позволяет улучшить как эмоциональное, так и физическое состояние.

Расскажите подростку о том, как будет проходить экзамен. Как себя следует вести, кто из взрослых будет находиться в кабинете. Ссылайтесь на личный опыт или на опыт знакомых, родственников. Дайте понять старшекласснику, что он не первый, кто сдаёт экзамен, и что раз другие люди смогли пройти через это, то и он сможет. Говорите о ситуации экзамена и о присутствующих людях в позитивном ключе. Настраивайте его на хорошее.

В ночь перед экзаменом необходимо хорошо выспаться, утром — хорошо позавтракать. Было бы замечательно успеть ещё и сделать зарядку, так как она уберёт лишнее физическое напряжение, которое возникает из-за тревожного состояния.

Если ваш выпускник хочет взять с собой какую-то вещь, которая, он верит, ему приносит удачу (брелок, браслет и др.) не высмеивайте его. Мы-то с вами знаем, что такие «мелочи-талисманы» помогают чувствовать себя увереннее.

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