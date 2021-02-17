Больше жилья без рисков в Ленинградской области

В целом с 2019 года доля домов, возводимых по эскроу-счетам, растет. Хотя переход на эскроу и привел к снижению активности застройщиков в прошлом году: за 2020 год выдано 58 разрешений на ввод в эксплуатацию 132 многоквартирных домов, общей площадью 1,7 млн м кв., что на 21% меньше, чем за 2019 год.

«Но все равно мы выполнили обязательства по вводу жилья и входим в число лидеров и по абсолютным цифрам ввода, и по количеству введенных метров на одного жителя», — сказал Александр Дрозденко.

«Полный переход на счета эскроу неизбежен, так как это единственная защищенная форма долевого строительства, которая гарантирует, что в регионе не появится больше обманутых дольщиков. Естественно, что любая реформа может приводить к временному замедлению процессов. Вместе с тем, переход на эскроу облегчен для региона достижимыми ориентирами по вводу жилья — для 2021 года он составляет 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров», — сказал губернатор.

По-прежнему одним из приоритетов для региона является обеспечение нового жилья социальными объектами.

«В 2020 году нашими совместными с застройщиками усилиями достигнуты хорошие результаты. Застройщики завершили в частных проектах строительство 8 детских садов на 1 295 мест и школы на 550 мест. В 2021 году застройщиками планируется ввести в эксплуатацию 9 детских садов на 1,2 тыс. мест, в том числе по программе «Стимул» детский сад на 270 мест и 4 школы на 3,9 тыс. мест, в том числе по программе «Стимул» 2 школы на 1,6 тыс. мест», — сказал Александр Дрозденко.

На проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения в 2020 году в рамках адресной инвестиционной программы было предусмотрено 9,1 млрд рублей. Профинансировано проектирование и строительство 114 объектов. За счет средств областного бюджета в 2020 году введено в эксплуатацию 18 объектов. В 2021 году предусмотрены средства адресной инвестиционной программы в размере 11,76 млрд рублей. Планируется ввести в эксплуатацию 39 объектов.