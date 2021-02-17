Больше жилья без рисков в Ленинградской области

В целом с 2019 года доля
домов, возводимых по эскроу-счетам, растет. Хотя переход на эскроу и привел к
снижению активности застройщиков в прошлом году: за 2020 год выдано 58
разрешений на ввод в эксплуатацию 132 многоквартирных домов, общей площадью 1,7
млн м кв., что на 21% меньше, чем за 2019 год.
«Но все равно мы
выполнили обязательства по вводу жилья и входим в число лидеров и по абсолютным
цифрам ввода, и по количеству введенных метров на одного жителя», — сказал
Александр Дрозденко.
«Полный переход на счета
эскроу неизбежен, так как это единственная защищенная форма долевого
строительства, которая гарантирует, что в регионе не появится больше обманутых
дольщиков. Естественно, что любая реформа может приводить к временному
замедлению процессов. Вместе с тем, переход на эскроу облегчен для региона
достижимыми ориентирами по вводу жилья — для 2021 года он составляет 2 миллиона
200 тысяч квадратных метров», — сказал губернатор.
По-прежнему одним из
приоритетов для региона является обеспечение нового жилья социальными
объектами.
«В 2020 году нашими
совместными с застройщиками усилиями достигнуты хорошие результаты. Застройщики
завершили в частных проектах строительство 8 детских садов на 1 295 мест и
школы на 550 мест. В 2021 году застройщиками планируется ввести в эксплуатацию
9 детских садов на 1,2 тыс. мест, в том числе по программе «Стимул» детский сад
на 270 мест и 4 школы на 3,9 тыс. мест, в том числе по программе «Стимул» 2
школы на 1,6 тыс. мест», — сказал Александр Дрозденко.
На проектирование,
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
социально-культурного назначения в 2020 году в рамках адресной инвестиционной
программы было предусмотрено 9,1 млрд рублей. Профинансировано проектирование и
строительство 114 объектов. За счет средств областного бюджета в 2020 году
введено в эксплуатацию 18 объектов. В 2021 году предусмотрены средства адресной
инвестиционной программы в размере 11,76 млрд рублей. Планируется ввести в
эксплуатацию 39 объектов.