В регион приходит энергия ветра

«Создание ветропарков и
гидроэлектростанций в Ленинградской области может стать перспективным
направлением для немецких инвестиций. При этом кооперация с коллегами из
Германии нас интересует также с точки зрения трансфера технологий», — рассказал
глава региона.
В Ленинградской области
уже есть подобный опыт сотрудничества — на предприятии «Сименс Технологии
Газовых Турбин» в Ленинградской области ведется сборка гондол ветроустановок
для Азовской ВЭС и Кольской ВЭС. Кроме того, уже несколько компаний
рассматривают возможность размещения ветропарков на территории Ленинградской
области: «ТГК-1», «ВЭС Свирица», группа компаний «Энел». Эти проекты находятся
на начальной стадии реализации.
«Перспективным
направлением является и создание микрогидроэлектростанций для производства
«зеленого» водорода, на обширной сети рек в Ленинградской области уже работает
8 ГЭС», — добавил Александр Дрозденко.
Также губернатор напомнил
зарубежным коллегам, что в области создана эффективная система поддержки
инвесторов: для сопровождения проектов в формате «единого окна» работает
Агентство экономического развития, а также принят ряд налоговых льгот для
инвесторов.
«Зеленый» водород
производится из воды с помощью электролизеров, работающих от электричества,
которое генерируется из возобновляемых источников — имеет потенциал быть
полностью безуглеродным энергоносителем.
«Голубой» водород
получают из декарбонизированного природного газа.
Использование водорода и
энергетических смесей на его основе в качестве накопителей и преобразователей
энергии для повышения эффективности функционирования централизованных систем
энергоснабжения на сегодняшний день является одним из самых перспективных
направлений в развитии энергетики. Германия занимает одно из ведущих мест в
ряду стран, занимающихся этой проблемой.
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