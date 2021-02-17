В регион приходит энергия ветра

«Создание ветропарков и гидроэлектростанций в Ленинградской области может стать перспективным направлением для немецких инвестиций. При этом кооперация с коллегами из Германии нас интересует также с точки зрения трансфера технологий», — рассказал глава региона.

В Ленинградской области уже есть подобный опыт сотрудничества — на предприятии «Сименс Технологии Газовых Турбин» в Ленинградской области ведется сборка гондол ветроустановок для Азовской ВЭС и Кольской ВЭС. Кроме того, уже несколько компаний рассматривают возможность размещения ветропарков на территории Ленинградской области: «ТГК-1», «ВЭС Свирица», группа компаний «Энел». Эти проекты находятся на начальной стадии реализации.

«Перспективным направлением является и создание микрогидроэлектростанций для производства «зеленого» водорода, на обширной сети рек в Ленинградской области уже работает 8 ГЭС», — добавил Александр Дрозденко.

Также губернатор напомнил зарубежным коллегам, что в области создана эффективная система поддержки инвесторов: для сопровождения проектов в формате «единого окна» работает Агентство экономического развития, а также принят ряд налоговых льгот для инвесторов.

«Зеленый» водород производится из воды с помощью электролизеров, работающих от электричества, которое генерируется из возобновляемых источников — имеет потенциал быть полностью безуглеродным энергоносителем.

«Голубой» водород получают из декарбонизированного природного газа.

Использование водорода и энергетических смесей на его основе в качестве накопителей и преобразователей энергии для повышения эффективности функционирования централизованных систем энергоснабжения на сегодняшний день является одним из самых перспективных направлений в развитии энергетики. Германия занимает одно из ведущих мест в ряду стран, занимающихся этой проблемой.

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