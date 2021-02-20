Время дарить книги

Гатчинская детская библиотека уже в 4-й раз принимает участие в этой акции, главная идея которой – напомнить всем, что книга была и остается прекрасным подарком. И этот подарок очень ждут и библиотеки, и самые разные детские организации. Чтение новой, красочной книги – радость для любого ребенка.

В эти дни на площадках детских библиотек проводят сбор книг для самых разных детских организаций. Вот уже 2-ой год мы с вами, уважаемые читатели и жители города, собираем книги для Фонда многодетных матерей и опекунов «Теплый дом».

Международный день книгодарения – это не только сбор книг, но и самые разные события в библиотеках: литературные праздники, творческие встречи, выставки детского творчества. Так, 13 февраля в Детской библиотеке прошло два литературных семейных праздника, посвященных чтению и дню книгодарения. Это праздник для семей воспитанников детского сада №26 «Центр развития ребенка» и многодетных семей фонда «Теплый дом».

Семейный праздник в библиотеке - это разговор о книгах и важности чтения для детей, литературные игры вместе и мамами и, конечно, подарки, которые ждут дети с нетерпением. Подарки были в этот раз необычные. Это раскраска-игра «Веселые буквы», которую подготовили старшеклассники школы №9 вместе со своим педагогом изобразительного искусства Ириной Гурьевной Щеголевой. Спасибо директору фонда «Теплый дом», депутату Ларисе Павловне Калининой за сладкие призы, а нашим читателям-подросткам - за замечательную выставку детских рисунков «Портреты литературных героев».

Наш праздник прошел совместно с Семейной академией фонда «Теплый дом» и мы, сотрудники библиотеки, благодарим всех, кто уже принял участие в акции «Подари ребенку книгу». Это учащиеся и педагоги школы №9, семьи воспитанников детских садов № 22, 23, 26, читатели детской библиотеки.

Акция в библиотеке продлится весь февраль, а самые активные участники получат электронный сертификат или благодарность от Общероссийской ассоциации деятелей искусства, культуры и просвещения.

Дарите книги с любовью!

Е.А. Коренева, заведующая Детской библиотекой