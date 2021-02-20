Время дарить книги

Гатчинская детская
библиотека уже в 4-й раз принимает участие в этой акции, главная идея которой –
напомнить всем, что книга была и остается прекрасным подарком. И этот подарок
очень ждут и библиотеки, и самые разные детские организации. Чтение новой,
красочной книги – радость для любого ребенка.
В эти дни на площадках
детских библиотек проводят сбор книг для самых разных детских организаций. Вот
уже 2-ой год мы с вами, уважаемые читатели и жители города, собираем книги для
Фонда многодетных матерей и опекунов «Теплый дом».
Международный день книгодарения
– это не только сбор книг, но и самые разные события в библиотеках:
литературные праздники, творческие встречи, выставки детского творчества. Так,
13 февраля в Детской библиотеке прошло два литературных семейных праздника,
посвященных чтению и дню книгодарения. Это праздник для семей воспитанников
детского сада №26 «Центр развития ребенка» и многодетных семей фонда «Теплый
дом».
Семейный праздник в
библиотеке - это разговор о книгах и важности чтения для детей, литературные
игры вместе и мамами и, конечно, подарки, которые ждут дети с нетерпением.
Подарки были в этот раз необычные. Это раскраска-игра «Веселые буквы», которую
подготовили старшеклассники школы №9 вместе со своим педагогом изобразительного
искусства Ириной Гурьевной Щеголевой. Спасибо директору фонда «Теплый дом»,
депутату Ларисе Павловне Калининой за сладкие призы, а нашим
читателям-подросткам - за замечательную выставку детских рисунков «Портреты
литературных героев».
Наш праздник прошел
совместно с Семейной академией фонда «Теплый дом» и мы, сотрудники библиотеки,
благодарим всех, кто уже принял участие в акции «Подари ребенку книгу». Это
учащиеся и педагоги школы №9, семьи воспитанников детских садов № 22, 23, 26,
читатели детской библиотеки.
Акция в библиотеке
продлится весь февраль, а самые активные участники получат электронный
сертификат или благодарность от Общероссийской ассоциации деятелей искусства,
культуры и просвещения.
Дарите книги с любовью!
Е.А. Коренева, заведующая Детской библиотекой