Спасти вырицкий лес: от слов - к делу

В соцсетях жители
вспоминают, что до 2018 года вырицкий зеленый пояс находился под защитой ст.114
Лесного кодекса. В 2018 году был принят новый Лесохозяйственный регламент
Гатчинского лесничества Ленинградской области. Согласно ему, Вырица лишилась
своего зеленого защитного пояса: все леса вокруг поселка перешли в статус
противоэрозионные. Такой статус позволяет вырубить от 15 до 50% находящейся в
нем древесины. На данный момент такие рубки происходят в кварталах №112, 126 и
127 Вырицкого лесничества, непосредственно около жилых домов по улице Ленина.
Активные граждане
подготовили обращение с требованием ввести мораторий на вырубку вырицкого леса
и создать вокруг Вырицы зеленый пояс шириной 10 километров.
Администрация и депутаты
также не остались в стороне. Как сообщается на страничке совета депутатов
Вырицкого поселения в социальной сети ВКонтакте, по многочисленным обращениям
граждан, в связи с проводимыми рубками леса в Вырице, глава администрации
совместно с главой поселения приняли решение о формировании рабочей группы по
данной проблеме. На заседании Совета депутатов Вырицкого поселения 18 февраля
присутствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила
Тептина, местные жители и журналисты телекомпании «НТВ-Петербург». Вырицкие
депутаты подавляющим большинством голосов утвердили состав группы: в нее вошли
депутаты и сотрудники администрации Вырицкого поселения, представители
общественности и Гатчинского лесничества. В ближайшее время рабочая группа
намерена приступить к работе.
Однако, возможно, решение
проблемы лежит на поверхности: областной комитет по природным ресурсам готов
поддержать граждан и защитить вырицкий лес. Для этого нужно подготовить ряд
документов.
На странице «Чистой
Вырицы» «ВКонтакте» 7 февраля появилось обращение от Комитета по природным
ресурсам Ленинградской области, который, со своей стороны, в рамках имеющихся
полномочий и с учетом соблюдения как экологических, так и
социально-экономических интересов готов оказать посильное содействие в данном
вопросе.
Комитет напоминает: для
установления границ зеленой зоны необходимо, чтобы администрация Вырицкого
городского поселения направила в адрес комитета по природным ресурсам
Ленинградской области предложения по проектированию обозначенной зеленой зоны с
целью ее дальнейшего установления с обязательным включением в документы лесного
планирования и государственный лесной реестр.
Как видно из сообщения
областного комитета, дело – за предложениями от администрации. И зеленая зона
получит шанс.