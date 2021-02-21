Спасти вырицкий лес: от слов - к делу

В соцсетях жители вспоминают, что до 2018 года вырицкий зеленый пояс находился под защитой ст.114 Лесного кодекса. В 2018 году был принят новый Лесохозяйственный регламент Гатчинского лесничества Ленинградской области. Согласно ему, Вырица лишилась своего зеленого защитного пояса: все леса вокруг поселка перешли в статус противоэрозионные. Такой статус позволяет вырубить от 15 до 50% находящейся в нем древесины. На данный момент такие рубки происходят в кварталах №112, 126 и 127 Вырицкого лесничества, непосредственно около жилых домов по улице Ленина.

Активные граждане подготовили обращение с требованием ввести мораторий на вырубку вырицкого леса и создать вокруг Вырицы зеленый пояс шириной 10 километров.

Администрация и депутаты также не остались в стороне. Как сообщается на страничке совета депутатов Вырицкого поселения в социальной сети ВКонтакте, по многочисленным обращениям граждан, в связи с проводимыми рубками леса в Вырице, глава администрации совместно с главой поселения приняли решение о формировании рабочей группы по данной проблеме. На заседании Совета депутатов Вырицкого поселения 18 февраля присутствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, местные жители и журналисты телекомпании «НТВ-Петербург». Вырицкие депутаты подавляющим большинством голосов утвердили состав группы: в нее вошли депутаты и сотрудники администрации Вырицкого поселения, представители общественности и Гатчинского лесничества. В ближайшее время рабочая группа намерена приступить к работе.

Однако, возможно, решение проблемы лежит на поверхности: областной комитет по природным ресурсам готов поддержать граждан и защитить вырицкий лес. Для этого нужно подготовить ряд документов.

На странице «Чистой Вырицы» «ВКонтакте» 7 февраля появилось обращение от Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, который, со своей стороны, в рамках имеющихся полномочий и с учетом соблюдения как экологических, так и социально-экономических интересов готов оказать посильное содействие в данном вопросе.

Комитет напоминает: для установления границ зеленой зоны необходимо, чтобы администрация Вырицкого городского поселения направила в адрес комитета по природным ресурсам Ленинградской области предложения по проектированию обозначенной зеленой зоны с целью ее дальнейшего установления с обязательным включением в документы лесного планирования и государственный лесной реестр.

Как видно из сообщения областного комитета, дело – за предложениями от администрации. И зеленая зона получит шанс.



