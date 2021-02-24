Победный флаг над Дружной Горкой

Отступая, немцы в панике решились на чудовищный шаг: сжечь стариков, женщин и детей, загнав их в деревянное двухэтажное здание Дружногорской школы и закрыв дверь… Более того, школьное здание, набитое людьми, стало для фашистов прикрытием для ведения масштабного боя: на втором этаже они устроили несколько огневых точек…

Вспоминают жители

Вспоминает Людмила Николаевна Егупова, урожденная Кузнецова, 1931 года рождения, жительница хутора Ново-Кузнецово, расположенного в окрестностях Дружной Горки:

«С 28 января 1944 года стала слышна далекая канонада, чувствовалось, что приближается фронт. Ждали, жили в напряжении. И вдруг 29-го пришли наши солдаты. Их было немного, видимо, разведка. Спрашивали, что в поселке. Никто из нас около двух недель в поселке не был, что там делается, не знали. Командир, видимо, принял решение сходу взять поселок… Они двинулись прямо на школу, куда уже было согнано все население поселка, а на 2-м этаже были минометчики и пулеметчики, которые открыли шквальный огонь по солдатам. По пояс в снегу на открытом месте они шли в атаку, не видя противника… Это закончилось быстро, почти все погибли…

К вечеру пришли три немца с канистрами бензина, приказали уходить в школу… Мы собрали документы, кое-какое барахло покидали на санки, взяли с собой козу, корову и двинулись к школе. Наши дома по очереди немцы зажигательными снарядами поджигали по одному, чтобы освещать местность, откуда ждали наступление.

Утром увидели из окон школьного здания военного в полушубке, на коне. Это были уже регулярные части, шли от Кургина, велели всем быстро расходиться по домам. Тут начался обстрел школы, паника. Нам идти некуда. Осколком я была ранена в переносицу, мать – в ногу, отец – в висок, убит наповал. И еще с десяток жителей при выходе».

Воспоминания Надежды Ивановны Березиной (1937 – 2019 гг.), жительницы поселка Дружная Горка, председателя местного Совета ветеранов:

«Накануне освобождения, немцы согнали всех оставшихся жителей поселка в школу. Я там была с мамой и старшими детьми. Школу заминировали, вокруг поставили бочки с бензином. Я помню, как в школу зашел человек, который говорил с непонятным акцентом. Он пришел предупредить нас, что немцы собираются сжечь школу вместе с нами. «Если русские успеют, вы останетесь живы, если нет – умрете», – сказал он.

Кто-то сообщил о том, что может произойти с людьми, в расположение советских войск, которые наступали со стороны деревни Кургино. Наши заторопились, в поселке началась артиллерийская стрельба. Кто-то открыл здание школы снаружи. Мы побежали, рядом падали снаряды…»

Воспоминания участников сражений

От мучительной смерти дружногорцев спасли бойцы 85-й Краснознаменной Ленинградско-Павловской стрелковой дивизии. Батальон 59-го стрелкового полка под командованием капитана Михаила Валериановича Здравомыслова первым ворвался в поселок. Это случилось 31 января 1944 года. Однако, в момент освобождения людей появилось подразделение гитлеровцев – остатки разбитой колонны. Завязался новый ожесточенный бой.

«Капитан Здравомыслов в этом бою вел себя мужественно, как подобает советскому воину и офицеру. Он лично вел пулеметный огонь по противнику с одного из балконов и там же был убит», – вспоминал в 1974 году бывший командир 59-го стрелкового полка 85-й Краснознаменной Ленинградско-Павловской дивизии, Герой Советского Союза, полковник в отставке Ефим Маркович Краснокутский. За мужество и отвагу в этом бою капитан Здравомыслов посмертно был награжден орденом Красного Знамени.

В освобождении дружногорской земли приняла участие также 123-я ордена Ленина Лужская стрелковая дивизия, до этого изгнавшая фашистских захватчиков из Сиверской. Под угрозой окружения немцы отступили из дачного поселка на рубеж Дружная Горка – Зайцево. Об этом событии вспоминал в 1975 году бывший заместитель командира пулеметного батальона, заместитель председателя Совета ветеранов этой дивизии, капитан запаса Александр Александрович Донской:

«Ранним утром 31 января 1944 года командование 272-го полка (командир полковник А.Н. Никифоров) направило в поселок Дружная Горка разведку. В ней был и боец Владимир Иванович Воронин. Обходными путями, по сугробам и кустарникам, вдоль озера разведка вышла на южную окраину поселка и уже за мостом обнаружила движение вражеского обоза в направлении села Орлино, а также установила, что вражеские подразделения окопались на возвышенности, ведущие в это село. О своих наблюдениях срочно доложили командованию.

Около восьми часов утра на окраине поселка появились разрывы снарядов наших полковых орудий, а вслед за ними и стрелковые подразделения пошли в бой. Основная схватка произошла с северной стороны территории завода. Слева, с восточной стороны, взаимодействовали подразделения 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта, а справа навязали врагу бой подразделения 85-й Краснознаменной Ленинградско-Павловской стрелковой дивизии.

Решительными и упорными действиями подразделений этих трех соединений к 10-11 часам враг был выдворен из поселка Дружная Горка.

Позднее В.И. Воронин подробно рассказал о той утренней обстановке 31 января, когда он очутился в тылу врага, то есть в районе поселка.

Тут же, за мостом, на стыке дорог, разведчики встретились с разведкой 85-й дивизии. Парадоксально, но факт (их было много на фронте) разведчик Воронин бок обок встретился с разведчиком Козловым из 85-й дивизии. Оказалось, что они друг друга знали, так как до войны жили в одном доме.

После проведения разведки Воронин рассказал, что они натолкнулись на школьное здание, в котором под замком находились местные жители (несколько сот человек). Разведчики полка взломали замок, выпустили жителей и приказали немедленно рассредоточиться. Вслед за этим несколько мин попало в школу. Это подтверждало, что враг намеревался уничтожить попавших в беду жителей поселка.

Бои за Орлино и Заозерье

Во второй половине дня разразился ожесточенный бой за село Орлино. Противник занимал доминирующие положение над местностью. Наши подразделения наступали по лощине. Наступали упорно, настойчиво. Воины уже знали по предыдущим наступлениям, что враг сгонял население в сараи, подвальные помещения, каменные и деревянные постройки и подвергал их сожжению или обстрелам. В тот же день поздно вечером подразделения 123-й дивизии во взаимодействии с другими частями освободили и село Орлино».

Скупые строки «Исторического формуляра боевого пути 272-го стрелкового полка 123-й дивизии» так описывают события 31 января:

«К 9.00 31 января 1944 года полк достиг северной окраины села Дружная Горка, где был встречен сильным артиллерийским и минометным огнем противника. После короткого, но ожесточенного боя подразделения полка к 10.00 полностью овладели населенным пунктом Дружная Горка.

На подступах к деревне Орлино противник силою до двух рот пехоты, батарей 75 мм орудий, 81 мм минометов и 8 танков встретил полк сильным огнем. Бой длился до позднего вечера, и в 1 час 15 минут 1 февраля полк овладел деревней Орлино…»

Большое значение в освобождении этих мест принадлежит 72-й Павловской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии (командир – генерал-майор И.И. Ястребов). После взятия Вырицы, 30 января, она двинулась в сторону Дружной Горки. Дорог не было, бойцы шли просеками и лесными тропами вокруг Орлинского озера. Артиллерия и автотранспорт вынужденно остановились в районе Вырицы. Связь со штабом корпуса отсутствовала.

Обстановка складывалась так: батальон 103-го стрелкового полка Белавского вышел в район довоенного поселка торфоразработчиков Новое Болото, расположенного в 3-х километрах южнее Орлинского озера; вслед за ним батальоны Демченко и Осипова, занявших к утру 31 января четыре дома в деревне Заозерье, приняли здесь оборону. В оставшихся домах находился противник, в одном из крестьянских дворов немцы устроили укрепленный бункер с огневой точкой. Гитлеровцы ждали подкрепления…

В это время на Заозерье со стороны станции Дивенская двигалась передовая колонна 24-й пехотной немецкой дивизии, отходящая под натиском советских войск с Волховского фронта. Это был 215-й фузелерный батальон с зенитными пушками и бронемашинами. Сходу он обрушился на наши батальоны. Завязался жестокий бой. Немцы, используя преимущество внезапного нападения, окружили деревню и открыли шквальный огонь. Выбегающие из домов наши бойцы оказались в огненном кольце.

Неся большие потери, красноармейцы были вынуждены отступить к станции Заозерье (неофициальное название станции – Дружная Горка), расположенной на железнодорожной линии Чудово-Веймарн, восточнее одноименной деревни. К 12 часам дня бойцы заняли круговую оборону вокруг двухэтажного здания вокзала. В самом деревянном здании был размещен полевой госпиталь с ранеными солдатами и офицерами, число которых постоянно увеличивалось. Обстановка усложнилась еще и тем, что по железной дороге близко к станции Заозерье подошел вражеский бронепоезд.

Не имея возможности вырваться из окружения и не желая сдаваться в плен, многие советские бойцы пали в неравном бою. Был тяжело ранен комбат, капитан Д.М. Демченко. Узнав о том, что в здании вокзала находится госпиталь, немцы открыли по нему зажигательный огонь. Деревянная постройка загорелась. Здесь, на железнодорожной станции Заозерье, фашисты заживо сожгли 80 раненых советских бойцов. На следующий день на пепелище были опознаны тела капитана Д.М. Демченко, лейтенанта медицинской службы И.Я. Моливера, лейтенанта А.В. Озерного, старшего лейтенанта И.С. Осташкова и других. За этот бой капитан Демченко был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, но в итоге был удостоен орденом Отечественной войны 1-й степени.

Оставшиеся в результате этого сражения бойцы укрылись в небольшой землянке, окружив которую гитлеровцы кричали: «Сдавайтесь!» В этих сложных условиях умело действовала 7-я стрелковая рота 103-го стрелкового полка, отбивая контратаки противника. В ночь на 31-е января бойцы подразделений этого полка, сломив сопротивление немцев, вошли в поселок Дружная Горка. Они продолжали преследовать противника в направлении станции Дивенская. Враг упорно сопротивлялся, имея также огромные потери.

Только за 31 января 1944 года 103-й стрелковый полк потерял убитыми и ранеными около 500 человек, к концу дня в полку оставалось не более 50 красноармейцев. Можно представить, с какой ненавистью оставшиеся в живых бойцы шли потом уничтожать врага.

Из воспоминаний Владимира Ильича Федорова (1928 - 2012 гг.), жителя деревни Заозерье:

«Наши войска, не доходя до станции Заозерье, шли по открытому полю освобождать деревню. Немецкие пулеметчики расстреливали наших солдат. В деревне среди бойцов находились и девушки-санитарки, которые на себе таскали раненых бойцов на станцию. Раненых было много. Потом по железной дороге пришел немецкий бронепоезд и поджег станцию. Все погибли, кроме одного солдата, немцы его не заметили. Когда он выполз, то потом по нему пустили «очередь». Но суждено ему было не погибнуть. Он потерял сознание, а очнулся от криков «Ура!» наших бойцов. Звали его Анатолий. Дальнейшая его судьба мне не известна. Потом был бой в лесу. К немцам пришло подкрепление из деревни Остров, и в этом бою наши потерпели поражение, так как силы были неравные. Мы, дети, местные жители, больше двух месяцев захоранивали останки наших погибших солдат. Были выкопаны большие могилы, и мы в этих братских могилах хоронили бойцов. Потом погибших за освобождение деревни Заозерье с почестями перезахоронили в братскую могилу у деревни Зайцево. Освободили нас 1 февраля 1944 года…»

Акты о злодеяниях

На следующий день после освобождения деревни и станции Заозерье (Дружная Горка) представителями 85-й и 72-й стрелковых дивизий были составлены акты о случившейся здесь трагедии. Их текст публикуется впервые:

Акт от 01. 02. 1944 г.

1-го февраля 1944 г. мы, нижеподписавшиеся Герой Советского Союза полковник Краснокутский, врач ст. лейтенант Овечкин, майоры Лебедев и Назаров, капитан Янкаятзон, старшина Гульнов, сержант Архипов, красноармейцы: Толстой, Каримов, Алексеев составили настоящий акт в том, что при занятии ст. Дружная Горка Ленобласти нашими войсками на станции обнаружено злодеяние немецких захватчиков, история которого еще не знала.

В сгоревшем здании вокзала находилось до 80 обгоревших раненых бойцов и командиров из коих два остались в живых: красноармеец Шелтцев В.И., 1899 года рождения, и красноармеец Малыкин, которые рассказали: в здании вокзала был организован пункт медицинской помощи, где сосредотачивались раненые, немцы окружили наши подразделения, зашли с тыла на станцию и подожгли здание. Раненые, пытавшиеся выйти из горящего здания, расстреливались и кололись штыками. Среди обгорелых трупов опознаны: комбат Демченко…» (Окончание акта не сохранилось).

Акт от 01.02. 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся подполковник Никулин, майор Пожилов, майор Шевченко, майор Васякин, капитан Григорьев, капитан Коликов, лейтенант Ильин, старшина Шабловский, рядовые Комаров, Судовный составили настоящий акт в том, что при взятии станции Дружная Горка обнаружены злодеяния немецко-фашистских варваров в отношении раненых воинов Красной Армии.

При осмотре станции Дружная Горка и трупов, находившихся там, подтверждено, что немецко-фашистские солдаты и офицеры при отступлении расстреляли более восьмидесяти раненых советских воинов (преимущественно из автоматов в голову) и горящей смесью были сожжены.

Среди останков трупов опознаны: капитан Демченко, лейтенант Озернов, лейтенанты Асташков и Моливер, рядовые Николаев, Неступович и др.

Акт составили и подписали на ст. Дружная Горка 01.02. 1944 г.

Подписи…»

Помним…

О том, как происходило освобождение села Орлино, вспоминал Геннадий Иосифович Троузов:

«Днем 31 января 1944 года начался обстрел деревни со стороны Дружной Горки по позициям немцев и по селу. Стало смеркаться, немцы подожгли первое и второе отделения Орлинского санатория. С наступлением темноты село взяли наши бойцы штурмом. После освобождения Орлина наших солдат похоронили у церкви, а впоследствии перезахоронили в братскую могулу деревни Зайцево».

Об освобождении соседней деревни Симанково вспоминала Людмила Ивановна Колосова, 1932 года рождения:

«Помню немцев в большом финском доме у Орлинского озера, а советские солдаты, затащив пулемет на чердак нашего дома по улице Центральной, открыли по немцам огонь. Мы спрятались в подвал. Немцев было намного больше, и бой все усиливался, немцы стреляли из миномета. К нам в подвал спустили двух раненых бойцов – лейтенанта и пулеметчика. Вдруг сестра услышала крик симанковских соседок, выскочила и закричала: «Мама, вылезайте, а то сейчас сожгут!». Мы вылезли и побежали к озеру, наткнулись на переобувающегося немца. Нас, 13 человек, посадили в окоп, а сверху поставили пулемет… Финский дом горел, и немцев уже не было.

Жители хоронили наших солдат на окраине деревни Заозерье, а мы, дети, делали из консервных банок звезды и закрепляли их на могилах. Дети ухаживали за этими могилами, моя была №16».

Оперативные сводки командования Ленинградского фронта сообщали: «30 января 1944 года… юго-западнее и южнее Гатчины заняли несколько населенных пунктов и среди них: … Даймище, Замостье, Выра, Изора, Кургино, Дружная Горка, раб. поселок и жел. дор. станция Сиверский». Однако, участники освобождения поселка в своих воспоминаниях, приведенных выше, днем освобождения поселка Дружная Горка называли 31 января. На это же указывают сведения из военных донесений.

По сведениям Гатчинского районного военкомата, весной 1944 года при въезде в поселок Дружная Горка была устроена братская могила советских воинов-освободителей. На тот момент в ней были захоронено 29 бойцов. Первые работы, связанные с увековечиванием памяти о погибших воинах на территории Дружногорского поселкового Совета, проводились в 1947 году под руководством военкомата: приводились в порядок братские могилы, устанавливались деревянные обелиски, высаживались цветы.

В 1953 году отдельные захоронения, расположенные в селе Орлино, деревне Кургино и других окрестных населенных пунктах, были перенесены в братскую могилу в поселок Дружная Горка. Тогда же здесь был открыт памятник. В 1957 году состоялось открытие мемориального комплекса: бетонного монумента с фигурой солдата, сжимающего на груди автомат. На монументе была укреплена мраморная доска с надписью: «Здесь похоронены солдаты и офицеры / 85-й стрелковой дивизии / погибшие в боях / с немецко-фашистскими / оккупантами / при защите и освобождении / поселка Дружная Горка / в годы Великой Отечественной войны / 1941-1945».

Перезахоронения павших солдат и офицеров проводились в поселке Дружная Горка и впоследствии. Памятник неоднократно благоустраивался, в 1971 году здесь были установлены мраморные доски с именами 92-х погибших. Среди захороненных: капитан М.В. Здравомыслов, героически погибший при освобождении поселка Дружная Горка; экипаж самолета ПЕ-2 58 скоростного бомбардировочного полка, разбившегося в районе Дружной Горки - лейтенант В.М. Михалев, младший лейтенант Л.В. Салтыков, стрелок-радист М.К. Малькова. По информации объединенной базы данных «Мемориал», в настоящее время в братской могиле покоится прах 155 человек, из которых 50 имен остаются неизвестными.

В 1973 году, по инициативе председателя местного поселкового Совета В.Н. Федорова и секретаря парткома завода «Дружная Горка» В.М. Трифонова, рядом с братской могилой был открыт первый в Гатчинском районе мемориал дружногорцам, погибшим в годы войны. На памятных досках установлены имена почти 130 жителей поселка, не вернувшихся с войны. Именами героев-освободителей М.В. Здравомыслова и К.В. Введенского названы улицы поселка. Большое братское захоронение находится в деревне Зайцево. Памятный знак на месте гибели 80 красноармейцев установлен близ деревни Заозерье.



