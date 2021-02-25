Безработица снижается

Для поиска подходящей работы в январе-феврале на областную Биржу труда обратились 5694 человека, безработными были признаны 2915 человек. За два первых месяца 2021 года служба занятости выдала более 13 тысяч направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен.

«Еще осенью мы утвердили комплекс мер по снижению напряженности на рынке труда региона и уже сегодня видим позитивный результат — снижение уровня безработицы и снижение обращений граждан на Биржу труда. Комплекс мер включает не только активную работу по трудоустройству, но и общественные работы, переобучение для сотрудников предприятий, обучение новым специальностям безработных, женщин и пенсионеров, гранты на открытие своего дела», — прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Сегодня в базе вакансий области 22 тысячи предложений, из них 70% по рабочим профессиям, 30% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

С начала года 503 человека были направлены на обучение службой занятости. Из них 326 безработных, 36 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 5 пенсионеров. Уже завершили обучение и приобрели новые компетенции 39 человек. Еще 136 человек получают новые знания в рамках программы опережающего профессионального обучения для работников, находящихся под угрозой увольнения, а также сотрудников организаций, осуществляющих модернизацию производства.

Девять жителей региона открыли свое дело с помощью грантов службы занятости. Сферы бизнеса ленинградцы выбирают самые разные – от кафе до юридического агентства.

Еще одна составная регионального комплекса по восстановлению рынка труда — общественные работы для пострадавших от последствий пандемии. Центр занятости населения Ленинградской области получил уже более 30 заявок от работодателей, желающих организовать у себя такие работы.