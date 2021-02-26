Как защитник превращается в абьюзера

Прежде, чем будем говорить о симптоматике токсичных отношений с абьюзером и профилактике попадания в его объятия, вспомним, что означает этот психологически термин. Аbuse – насилие, и abuser – человек, совершающий насилие, выходя за рамки допустимого. Он оскорбляет, унижает и издевается морально над близкими людьми. Войдя в доверие, человек начинает сначала незаметно, затем более явно оказывать давление на жертву.

Об этом, например, можно прочитать в дневнике Дженифер Уильямс-Филдс «Я прожила с абьюзером 20 лет», опубликованном в журнале «Psysholоgies» и на его сайте. Женщина подробно рассказывает, как после свадьбы начинался её кошмар. Она терпела ради детей (а их в браке родилось шестеро), но потом все-таки нашла в себе силы, чтобы уйти. По её мнению, она сделал это слишком поздно, так как дочери получили урок того, что мужчине позволено издеваться над женщиной, а сыновья научились насилию в семье.

Если вы откроете в поисковике сайты со словом абьюзер, то увидите катастрофически огромное число постов и репостов на эту тему. Проблема есть, она никуда не делась, поскольку типы личности, способные на абьюз, были, есть и будут. «Бьёт – значит, любит». Сколько этой «мудрости» веков, не знаете? Вот и я не знаю.

Зато психологи уже давно изучили симптоматику поведения абьюзера. Типичный абьюзер в начале отношений не проявляет себя как жестокий тиран. Он полон взаимопонимания, заботы, чуткости, симпатии. На этом фоне у потенциальной жертвы формируется устойчивая эмоциональная зависимость от партнера. Она доверяет ему полностью и безусловно.

Следующий этап – аттракцион «американские горки»: беспричинные бурные конфликты и примирения чередуются с периодами спокойствия и счастья. Жертва абьюзера начинает чувствовать себя сидящей на пороховой бочке и в таком состоянии старается угодить своему мужчине. Но вспышки его гнева возникают неожиданно (не вовремя поданный ужин, встреча с подругами без разрешения, без разрешения купленное платье), и все старания жертвы сводятся к нулю. Такие манипуляции формируют у женщины зависимость, аналогичную наркотической. У неё снижается самооценка, ей всё труднее понять, что проблема совсем не в ней. Жестокое обращение помимо эмоционального и психологического давления принимает более серьезные формы. И чем дольше продолжается такая семейная «гармония», тем труднее женщине понять, что происходит нечто ненормальное.

Ненормально вот что.

Наличие у мужчины системы двойных стандартов: «Мне можно, а тебе нельзя». Ему можно повышать на вас голос, вам на него – нельзя. Ему можно с вами не соглашаться, а вам с ним – нет.

Неуважительное отношение к женщинам вокруг. При знакомстве он мог убеждать вас, что относится к вам иначе, чем к другим женщинам. Насторожитесь, если ваш партнер проявляет яркое неуважение к собственной матери, высказывает стереотипные взгляды мужчин о роли женщины в семье (кухня, дети, постель).

В присутствии других людей отношение к вам меняется. Абьюзеры любят изображать идиллию в ваших отношениях, когда вы находитесь в обществе.

Неуважительное отношение к вам и вашим жизненным принципам. Неуважение – основа для жестокого обращения. Если ваше мнение мало для него значит, если он позволяет себе грубость или сарказм в общении с вами – это явные признаки неуважения.

Тотальный контроль начинается со сделанных мимоходом замечаний по поводу вашего внешнего вида, гардероба, потом добавляются мелкие претензии в адрес ваших подруг, он советует меньше общаться с кем-то из них. Затем он начинает настаивать, чтобы вы проводили больше времени с ним. Позднее он настоятельно рекомендует вам найти другую работу, где больше платят, или же, наоборот, уйти с работы. Потом начинает по мелочам вмешиваться в вашу жизнь, диктуя, что и как лучше делать. А если видит, что вы не прислушались к его советам, начинает злиться. Мужчина ведет себя угрожающе, когда сердится. Запугивающие действия сами по себе являются признаком эмоционального насилия

Ревнивое поведение. Если своим поведением он вынуждает вас отказаться от права выбирать, с кем общаться – только лишь для того, чтобы он вас не ревновал, это означает, что позиция контроля по отношению к вам является для него нормой. Но у него нет права распоряжаться вашей жизнью и выбирать вместо вас ваше окружение, досуг и увлечения.

Мужчина оказывает давление, склоняя вас к сексу. Сексуальная эксплуатация, как правило, сопровождается абьюзом. Это также яркий признак того, что человек видит в женщине не личность, а всего лишь объект удовлетворения своих сексуальных желаний.

Извечный вопрос: «Что делать?»

Если вы хотя бы часть пунктов «примерили на себя, и они оказались вам впору», выходите из роли жертвы. У психологов для этого уже давно придумано и разработано несколько методик и советов. Вот несколько из них.

Избавьтесь от ожидания неизбежности нападок и оскорблений. Сфокусируйте свое внимание не на злонамеренности других, а на ваших собственных ожиданиях. Если не только муж, но и другие члены семьи привыкли перекладывать на вас свои обязанности, научитесь решительно ставить всех на место. Ваши «сигналы» о том, что вы не потерпите неуважительного отношения, должны быть громкими и недвусмысленными.

Не позволяйте тирану вызывать у вас чувство вины за обретенную напористость. Боритесь с искушением пасть духом, когда абьюзер (манипулятор) бросает на вас обиженный взгляд, жалобно умоляет о чем-то, пытается подкупить или изливает свой гнев. Как правило, те, кому вы долгое время позволяли относиться к себе, как к жертве, не знают, как реагировать на ваше новое поведение. Не путайте искреннюю обиду с продуманными попытками манипулировать вами с целью удержания в уже привычном состоянии безропотной жертвы.

Отказывайтесь выполнять обязанности, которые вам неприятны и которые вы не обязаны выполнять. Умение говорить «нет» является важным качеством в борьбе с ролью жертвы.

И самое главное – думайте, анализируйте, читайте, чтобы составить собственный план выхода из токсичных отношений. Конечно, подруги или коллеги вам посочувствуют, услышав ваши откровения. Может быть, даже как-то попытаются вам помочь. Но главное решение и действия – за вами.



