Год науки в Гатчине: популярно о сложном

Сергей Иванович Воробьев - ученый секретарь НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией мезонной физики. Он автор и соавтор более 90 публикаций, 20 из которых опубликовано в рецензируемых научных журналах, активно участвует в просветительских проектах для молодежи и школьников.

Достаточно символично, что юбилей Гатчины и юбилей института ПИЯФ отмечается в один год – Год российской науки. Осенью Гатчина отметит 225-летие со дня присвоения статуса города, а институт - 50-летие.

В настоящее время Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова является одним из семи научных центров, входящих в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». В институте работает около двух тысяч человек, из них более 500 – научные сотрудники.

Сергей Воробьев ярко и доступно рассказал об истории института и его успехах. В День российской науки, 8 февраля 2021 года, в НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ состоялся вывод нейтронного реактора ПИК на энергетический режим работы и старт тестовых экспериментов на пяти исследовательских станциях. Это одно из наиболее значимых событий Года российской науки. Наличие источника нейтронов дает науке любой страны уникальный способ изучения свойств вещества и создания новых материалов. Такая мегаустановка, созданная в Гатчине, предназначена не только для отдельного института, а для коллективного использования учеными из российских и мировых научных центров. В современной науке это свидетельство научно-технологического потенциала, конкурентоспособности страны и даже элемент национальной безопасности.

Как подчеркнул Сергей Воробьев, это - исследовательский реактор, самый мощный и высокопоточный в своем классе. Его полную безопасность подтвердили семь международных экспертиз. Ученые в Гатчине начинают эксперименты на пяти установках, которые ввели в эксплуатацию в соответствии с программой нацпроекта, потом начнут работу еще 20 установок.

По своим возможностям ПИК превосходит все существующие и строящиеся нейтронные источники. Ближайший конкурент ПИК - исследовательский реактор в Международном институте Лауэ-Ланжевена (Гренобль, Франция), куда ездят все ученые, включая российских, которым нужно проводить исследования с помощью нейтронного и синхротронного излучения, остановит свою работу в середине 2020-х годов. Кроме того, в городе Лунд (Швеция) строится импульсный источник нейтронов ESS. Но он основан на других принципах получения нейтронов и по своим возможностям дополняет ПИК, а не конкурирует с ним.

- В ближайшее десятилетие установка ПИК будет лучшей в Европе в своем классе и станет основой Международного центра нейтронных исследований мирового класса в Гатчине. Мы наблюдаем большой интерес западных коллег к нашим проектам и открыты для международного научного сотрудничества, - отмечает Сергей Воробьев.

Начало исследований на реакторе ПИК и создание Международного центра нейтронных исследований является важнейшим событием для всего мирового научного сообщества. В центре будут проводиться исследования в области физики, химии, биологии, наук о Земле, материаловедения, технологического контроля изделий, работ по развитию технологий микро- и наноэлектроники, производства изотопов и так далее.

Участники встречи испытали чувство гордости за российскую науку и успехи ученых института, который полвека работает на гатчинской земле. По словам Сергея Воробьева, уже к 2025 году, когда будет запущено в работу все, что сейчас планируется, в институт ежегодно будут приезжать до тысячи исследователей, в том числе из-за рубежа. Главное, что интересовало гатчинцев: где будут жить ученые, которые приедут работать в Гатчину, где и кто построит жилой городок или Дом ученых, в каких еще социальных программах будет участвовать институт. По словам Сергея Воробьева, как строка в федеральной программе строительство мест размещения для ученых имеется. Но когда это произойдет - ясности пока нет.

В планах развития института Гатчина представляется фактически как наукоград. Безусловно, институт не может жить, как «государство в государстве», и высокая концентрация научной мысли на единицу площади, в конце концов, должна позитивно сказаться и на дальнейшем развитии города Гатчины.



