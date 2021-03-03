Год науки в Гатчине: популярно о сложном

Сергей Иванович Воробьев
- ученый секретарь НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, кандидат физико-математических
наук, заведующий лабораторией мезонной физики. Он автор и соавтор более 90
публикаций, 20 из которых опубликовано в рецензируемых научных журналах,
активно участвует в просветительских проектах для молодежи и школьников.
Достаточно символично,
что юбилей Гатчины и юбилей института ПИЯФ отмечается в один год – Год
российской науки. Осенью Гатчина отметит 225-летие со дня присвоения статуса
города, а институт - 50-летие.
В настоящее время
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова является одним из
семи научных центров, входящих в состав Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт». В институте работает около двух тысяч человек, из них
более 500 – научные сотрудники.
Сергей Воробьев ярко и
доступно рассказал об истории института и его успехах. В День российской науки,
8 февраля 2021 года, в НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ состоялся вывод
нейтронного реактора ПИК на энергетический режим работы и старт тестовых
экспериментов на пяти исследовательских станциях. Это одно из наиболее значимых
событий Года российской науки. Наличие источника нейтронов дает науке любой
страны уникальный способ изучения свойств вещества и создания новых материалов.
Такая мегаустановка, созданная в Гатчине, предназначена не только для
отдельного института, а для коллективного использования учеными из российских и
мировых научных центров. В современной науке это свидетельство
научно-технологического потенциала, конкурентоспособности страны и даже элемент
национальной безопасности.
Как подчеркнул Сергей
Воробьев, это - исследовательский реактор, самый мощный и высокопоточный в
своем классе. Его полную безопасность подтвердили семь международных экспертиз.
Ученые в Гатчине начинают эксперименты на пяти установках, которые ввели в
эксплуатацию в соответствии с программой нацпроекта, потом начнут работу еще 20
установок.
По своим возможностям ПИК
превосходит все существующие и строящиеся нейтронные источники. Ближайший
конкурент ПИК - исследовательский реактор в Международном институте Лауэ-Ланжевена
(Гренобль, Франция), куда ездят все ученые, включая российских, которым нужно
проводить исследования с помощью нейтронного и синхротронного излучения,
остановит свою работу в середине 2020-х годов. Кроме того, в городе Лунд
(Швеция) строится импульсный источник нейтронов ESS. Но он основан на других
принципах получения нейтронов и по своим возможностям дополняет ПИК, а не
конкурирует с ним.
- В ближайшее десятилетие
установка ПИК будет лучшей в Европе в своем классе и станет основой
Международного центра нейтронных исследований мирового класса в Гатчине. Мы
наблюдаем большой интерес западных коллег к нашим проектам и открыты для
международного научного сотрудничества, - отмечает Сергей Воробьев.
Начало исследований на
реакторе ПИК и создание Международного центра нейтронных исследований является
важнейшим событием для всего мирового научного сообщества. В центре будут
проводиться исследования в области физики, химии, биологии, наук о Земле,
материаловедения, технологического контроля изделий, работ по развитию
технологий микро- и наноэлектроники, производства изотопов и так далее.
Участники встречи
испытали чувство гордости за российскую науку и успехи ученых института,
который полвека работает на гатчинской земле. По словам Сергея Воробьева, уже к
2025 году, когда будет запущено в работу все, что сейчас планируется, в
институт ежегодно будут приезжать до тысячи исследователей, в том числе из-за
рубежа. Главное, что интересовало гатчинцев: где будут жить ученые, которые
приедут работать в Гатчину, где и кто построит жилой городок или Дом ученых, в
каких еще социальных программах будет участвовать институт. По словам Сергея
Воробьева, как строка в федеральной программе строительство мест размещения для
ученых имеется. Но когда это произойдет - ясности пока нет.
В планах развития
института Гатчина представляется фактически как наукоград. Безусловно, институт
не может жить, как «государство в государстве», и высокая концентрация научной
мысли на единицу площади, в конце концов, должна позитивно сказаться и на
дальнейшем развитии города Гатчины.