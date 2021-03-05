Материнский взгляд и успех

В первые годы жизни любого человека мать оказывает огромное воздействие на формирование сценария жизни ребенка, словно программируя его на то, кем быть сыну или дочери и как жить. Ещё в ХХ веке один из ведущих психологов Эрик Берн писал о том, что успешность человека заключается не в его способностях и характере, а в так называемом родительском разрешении, т.е. поддерживает мать своего ребёнка в продвижении к успеху или нет. Если она считает своего ребёнка «милашкой», но глупым и неспособным, или слабым и безвольным, то он таким и вырастет. Если же она относится к нему, как к личности талантливой, одаренной, умной, то в будущем он это подтвердит.

Наши отношения с профессией, финансами, с друзьями и коллегами, деньгами – отражение наших отношений с матерью. Если мы отвергаем свою мать, не можем за что-то её простить, или изначально наши отношения с ней не заладились, то отвергаем и ту профессию, что сами же и освоили, и образ жизни, который ведём. Работа кажется тяжким бременем и не приносит ни морального, ни финансового удовлетворения. Если мы не уважаем свою мать, то будем обесценивать все вокруг. Если же отношения с матерью гармоничные и мы с благодарностью и любовью принимали то, что давала нам мать, то и работа, и жизнь приносят нам успех.

Но бывает так, что в силу каких-то обстоятельств (вмешательство авторитарной бабушки, к примеру) движение к матери в раннем детстве было прервано. Тогда во взрослой жизни это проявится в виде различных сложностей на работе и препятствий на пути к успеху. Ведь чтобы чего-то добиваться, нам важно чувствовать, что позади нас стоит любящая мать.

Бывает, что кому-то кажется, что мать давала недостаточно. Тогда, чего бы мы ни добивались, ни достигали, нам всегда будет мало.

Так что материнский взгляд, обращенный на нас в детстве, можно сказать, обладает магической силой.

Системный психотерапевт уже XXI века Берт Хеллингер говорил о том, что в семьях случаются нарушения системного порядка. Если классический вариант - мама даёт силы детям, чтобы они были успешными, и радуется их успехам, то при сбое дети боятся стать счастливее и успешнее матери. Т.е. в глубине души, неосознанно, успех воспринимается ими как оскорбление или даже унижение собственной матери: «Как я могу иметь деньги, если у мамы их не было?» «Как я могу отдыхать, если у мамы никогда не было отдыха?» «Как я могу зарабатывать любимым делом, если маме деньги доставались тяжелым трудом?»

Самые сложные отношения из четырех возможных комбинаций: мать/дочь, мать/сын, отец/сын, отец/дочь – у первой пары. Мать для дочери, говоря научным языком, – первичный объект привязанности. Девочке в возрасте 3–5 лет нужно перенести свои чувства на отца, и она начинает фантазировать: «Когда вырасту, женюсь на папе». Эту обязательную стадию развития девочке проходить очень сложно. Ведь когда она начинает любить папу, мама для неё становится соперницей, им нужно делить папину любовь. Девочке сложно конкурировать с матерью, по-прежнему для нее любимой и важной. А мама часто ревнует мужа к дочери. Но есть ещё очень важное обстоятельства взросления девочки: она может часто не отличать свою личность от материнской, а матери легко увидеть в дочери свое продолжение. Она через дочь хочет реализовать то, что у неё самой не получилось. Такая мать искренне считает, что дочь должна любить то, что любит она, что ей понравится заниматься тем, чем занимается она сама. Иногда мать даже не в состоянии отличить свои потребности от чувств и желаний дочери. Разумный же подход заключается в том, чтобы воспринимать ребенка как отдельное существо со своими личностными особенностями. Девочкам в этой ситуации крайне сложно. Поэтому они бунтуют в подростковом возрасте, проявляют агрессию, ссорятся с матерью и сами же страдают от этих ссор.

Что же, а правильнее, кто может помочь подростку справиться с этой ситуацией? Отец! Одна из его функций в семье – в какой-то момент встать между матерью и дочерью. Так появляется треугольник, в котором есть отношения и у дочери с матерью, и у дочери с отцом, и у матери с отцом.

Крайне тяжелый период переживает и женщина, становясь матерью подрастающей маленькой леди. Суть изменений в том, что взрослеющая девочка-подросток оказывается как бы на территории взрослых женщин, тем самым выталкивая мать в другую возрастную группу – старых женщин. Многие матери, не отдавая себе отчета, переживают это крайне болезненно, ведь дочки расцветают, а они стареют. Не каждой удаётся быстро справиться с такой проблемой, принять свой возраст. Вот и появляются на сорокалетних мини-юбки и яркий макияж.

У дочери-подростка тоже сложная задача: ей нужно отделиться от родителей. Если связь девочки с матерью очень тесная, дочке трудно из неё вырваться. Тогда она остается «домашней девочкой», и это воспринимается как хороший знак: вырос спокойный, послушный ребенок. Для того, чтобы преодолеть столь сильное притяжение матери, в девочке должно быть очень много протеста и агрессии, что окружающими (и прежде всего, матерью) воспринимается как бунт и испорченность. Если же мать понимает все опасности и подводные течения подобных отношений, помнит, как ей самой было трудно в подростковом возрасте, если она проявит мудрость и терпение, то им с дочерью будет легче разделиться.

Так что иногда, чтобы разобраться со своей жизнью и навести в ней порядок, нужно привести в порядок свои мысли и отношения с матерью. И не важно, жива она или уже давно умерла.





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