Гатчина примет фестиваль корпоративного биатлона

Кубок губернатора Ленинградской области по семейному и корпоративному биатлону планируется провести в 4 этапа: два летних и два зимних. Открытие фестиваля пройдет в мае 2021 года в Гатчине, финал - также в Гатчине, на Рождественских каникулах в 2022 году.

Соревнования пройдут среди команд администраций районов Ленинградской области, семейных союзов, духовенства и коллективов региональных предприятий. Гостями фестиваля станут ведущие биатлонисты страны: Тимофей Лапшин, Анна Богалий, Александр Тихонов, Анатолий Алябьев.

Развитие массового спорта в Ленинградской области осуществляется по поручению Президента России Владимира Путина, которое он дал на Совете по развитию физкультуры и спорта в 2019 году.

Организатором фестиваля корпоративного биатлона выступят региональное отделение «Российского спортивного студенческого спортивного союза» и комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.