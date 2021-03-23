Гатчина примет фестиваль корпоративного биатлона

Кубок
губернатора Ленинградской области по семейному и корпоративному биатлону планируется
провести в 4 этапа: два летних и два зимних. Открытие фестиваля пройдет в мае
2021 года в Гатчине, финал - также в Гатчине, на Рождественских каникулах в 2022
году.
Соревнования
пройдут среди команд администраций районов Ленинградской области, семейных
союзов, духовенства и коллективов региональных предприятий. Гостями фестиваля
станут ведущие биатлонисты страны: Тимофей Лапшин, Анна Богалий, Александр
Тихонов, Анатолий Алябьев.
Развитие
массового спорта в Ленинградской области осуществляется по поручению Президента
России Владимира Путина, которое он дал на Совете по развитию физкультуры и
спорта в 2019 году.
Организатором
фестиваля корпоративного биатлона выступят региональное отделение «Российского
спортивного студенческого спортивного союза» и комитет по физической культуре и
спорту Ленинградской области.