Они начинали службу в Гатчине

Каких улиц не хватает Гатчине

Город воинской славы Гатчина широко известен как «колыбель Российской авиации»: здесь находился первый аэродром Российской Империи. На нем началась служба многих ставших впоследствии знаменитыми летчиков.

Среди самых известных из них – поручик Петр Николаевич Нестеров, основоположник высшего пилотажа, участник Первой мировой войны; первый летчик, совершивший воздушный таран, прапорщик Маврикий Трофимович Слепнев, позже – полярный летчик, один из первых семи Героев Советского Союза – спасителей челюскинцев; военлет Валерий Павлович Чкалов, ставший впоследствии знаменитым летчиком-испытателем, совершившим рекордные перелеты над Северным Ледовитым океаном; первая русская авиатрисса Лидия Виссарионовна Зверева. Улицы, названные в честь этих авиаторов, в Гатчине есть.

Но здесь начались длинные полеты и других летчиков, тоже ставших знаменитыми… Самыми выделившимися из них, безусловно, являются Анатолий Константинович Серов и Сергей Иванович Грицевец.

Анатолий Серов

В декабре 1931 года в Красногвардейск прибыла новая группа направленных сюда выпускников летных школ. Среди них – младший летчик Анатолий Константинович Серов.

С первых полетов он выделился среди сослуживцев техникой пилотирования и точностью выполнения поставленных задач. Также А.К. Серов активно включился в спортивную жизнь части; вечерами в клубе вокруг него неизменно собиралась компания молодых летчиков. Скоро командованием части были замечены лидерские качества А.К. Серова – он был назначен на должность старшего летчика, а в ноябре 1932 года – уже и командира звена.

Это звено довольно быстро стало одним из лучших в эскадрилье. Самому Анатолию Серову уже доверили и вводить в строй очередное молодое пополнение. Командир звена постоянно совершенствовал свое летное мастерство, учился у старших, более опытных товарищей. В частности, на праздничных мероприятиях, посвященных Дню авиации,

А.К. Серов блестяще выполнил каскад фигур высшего пилотажа, за что его премировали новыми летными очками.

Развитие карьеры А.К. Серова в 1-й истребительной авиаэскадрилье шло успешно, но неожиданно в августе 1933 года он был вызван в Москву, где ему вручили приказ о переводе на Дальний Восток.

Впоследствии в мае 1936 года А.К. Серов перешел на летно-испытательную работу в Научно-испытательный институт ВВС РККА.

С мая 1937 года по январь 1938 года под именем «Родриго Матео» он принял участие в гражданской войне в Испании, сражаясь на стороне республиканцев на Центральном и Арагонском фронтах, прошел путь от рядового летчика до командира истребительной авиагруппы. На истребителе И-15 им были произведены более 180 боевых вылетов, в 38 воздушных боях сбиты 15 самолетов противника (восемь лично и семь в составе групп).

За время участия в боевых действиях А.К. Серовым были введены в практику воздушных боев ряд новшеств, им разработаны и успешно применены приемы тактики перехвата вражеских ночных бомбардировщиков, доказана возможность эффективной штурмовки наземных целей истребителями. По ходатайству правительства Испанской Республики за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга, старшему лейтенанту Анатолию Константиновичу Серову указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1938 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

После возвращения из Испании в СССР А.К. Серов был назначен начальником Главной летной инспекции ВВС РККА, в июне 1938 года также вошел в состав Совета по авиации при Наркомате обороны СССР. А.К. Серов уделял большое внимание перевооружению авиационных частей

и переобучению летного состава. Он принял участие в разработке концепции перспективного истребителя нового поколения.

К сожалению, комбриг Анатолий Константинович Серов погиб в авиационной катастрофе 11 мая 1939 года при выполнении учебного полета вместе с Героем Советского Союза майором Полиной Денисовной Осипенко. Урны с их прахом вложены в Кремлевскую стену.

Сергей Грицевец

С декабря 1933 года в Красно-гвардейске в 1-й Краснознаменной истребительной авиационной эскадрилье проходил службу младший летчик Сергей Иванович Грицевец, направленный сюда из Киевской авиабригады. Отсюда позже он убыл на Дальний Восток, а в 1936 году был направлен в Одесскую школу воздушного боя, окончив которую стал летчиком-инструктором.

В июне 1938-го старший лейтенант С.И. Грицевец, обучавший до этого в Кировобадской авиационной школе испанских летчиков-республиканцев, сам, по собственному желанию, отправился в Испанию. Здесь «командором Сержем» был внедрен «групповой соколиный удар» - атака меньшим количеством самолетов большего сверху сзади с использованием фактора внезапности. С июня по октябрь 1938-го им были сбиты семь самолетов франкистов лично и 24 – в составе групп.

Через два месяца после возвращения из Испании, в конце декабря 1938-го, старший лейтенант С.И. Грицевец сразу стал майором (аналог – Юрий Алексеевич Гагарин), а 2 февраля 1939 года «за образцовое выполнение специальных заданий правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и проявленные при этом личное мужество и отвагу» получил звание Героя Советского Союза.

Летом 1939-го майор С.И. Грицевец принял участие в конфликте на реке Халхин-Гол, где его боевой счет пополнился сбитыми японскими самолетами: тремя – лично и шестью – в составе группы. За эти победы, а также за спасение сбитого командира, вывезенного им на И-16 с территории, занятой противником, 29 августа 1939 года майор С.И. Грицевец стал дважды Героем Советского Союза (одним из первых двух, совместно с майором Г.П. Кравченко), а также получил монгольский орден Боевого Красного Знамени 1-й степени.

К сожалению, в сентябре того же года майор С.И. Грицевец погиб в авиационной катастрофе…

Так что в Гатчине явно не хватает улиц, носящих имена этих двух авиаторов.

Чего не хватает в Зайцево

Деревня Зайцево на северной окраине Гатчинского округа сегодня более чем просто широко известна. Здесь 27 января 2024 года при участии президента Российской Федерации В.В. Путина и президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко был открыт мемориальный комплекс, посвященный мирным гражданам Советского Союза, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Этот замечательный комплекс расположен так, что проехать мимо, не обратив на него внимание, невозможно. Очень приятно слышать, что в дальнейшем планируется его развитие.

Но при всём при этом в деревне Зайцево явно не хватает еще одного памятного знака, посвященного иным событиям, произошедшим здесь и относящимся к истории Второй мировой войны. В наши дни, с учетом нынешнего состояния отношений с нашими соседями, в частности с Финляндией, это весьма злободневно.

В 1939 году в деревне Зайцево Военно-строительным управлением Ленинградского военного округа был возведен оперативный аэродром (аналогичный построенному тогда же и функционирующему в наши дни аэродрому «Сиворицы» в селе Никольское).

После начала 30 ноября 1939 года Советско-Финляндской вой-ны («Зимней»), 18 декабря 1939 года, здесь приземлились бомбардировщики СБ четырех эскадрилий 44-го скоростного бомбардировочного авиаполка, прибывшие с аэродрома у города Старая Русса (сегодня Новгородской области, тогда – Ленинградской области). Уже на следующий день СБ вылетели отсюда для нанесения удара по объектам на территории Финляндии.

На третий день, 21 декабря, все СБ 44-го скоростного бомбардировочного авиаполка приземлились на аэродроме «Красно-гвардейск», но 26 февраля 1940 года вновь перебазировались на аэродром «Зайцево». Отсюда они уже и совершали вылеты через Финский залив для бомбардировки объектов «Линии Маннергейма», аэродромов, портов, железнодорожных станций Финляндии: Хельсинки, Котка, Тампере, Виипури и многочисленных других. Это продолжалось непосредственно до подписания мирного договора между СССР и Финляндией 12 марта 1940 года.

Здесь, в Зайцево, 21 марта 1940 года состоялось награждение части и личного состава. 44-й скоростной бомбардировочный авиаполк был награжден орденом Красного Знамени, а из числа его многочисленных героев, получивших в этот день ордена и медали, выделим батальонного комиссара И.И. Кожемякина, капитана С.И. Косякина, капитана М.Т. Трусова и старшего лейтенанта В.Е. Шапара, которым были вручены Золотые звезды Героев Советского Союза.

Позже, весной 1940 года, 44-й Краснознаменный скоростной бомбардировочный авиаполк убыл из Зайцево обратно в Старую Руссу.

В Великую Отечественную этот аэродром практически не использовался по назначению: быстро через него проходил фронт и в 1941-м, и в 1944-м годах. Да и уж больно близко находился он к линии фронта.

Но вот объекта, напоминающего о событиях 1939–1940 годов (о которых долгое время предпочитали не вспоминать, чтобы «не портить отношения с дружественной Финляндией»), здесь явно не хватает…