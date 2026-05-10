Через года, через века – помните!

За период немецкой оккупации в концлагерях Гатчины погибло около 80 тысяч человек. Их памяти посвящена стела «Советским людям, погибшим в фашистском концлагере в 1941–1944 гг.» у разъезда 46 км Варшавской железной дороги.

Где находится это место? Когда и кем был открыт памятник и почему он «переехал»?

Концлагерь у железной дороги

Концлагерь располагался примерно в километре от Варшавского вокзала города Гатчины, в треугольнике между тремя железнодорожными направлениями: на Тосно, на Лугу и Гатчина Варшавская-Гатчина Балтийская.

Современному человеку непривычно ориентироваться на железнодорожные расстояния и понятия «ветка», «линия», «разъезд». Тем более что и названия улиц, и ориентиры меняются. От этого путаница, когда приглашают на памятный митинг к памятнику: то 48-й, то 46-й, то 43-й км, то Тосненская ветка, то Варшавская линия.

Рядом с памятником находятся две улицы: Тосненская и Варшавская линия 46 км (она отсылает нас к расстоянию от станции Ленинград-Варшавская до места расположения улицы). Вероятно, это и будет самым точным определением места.

Первый памятник

После войны этот концлагерь со слезами вспоминали гатчинцы. Мне было 5-6 лет, когда я жила рядом со станцией Гатчина-товарная-Балтийская. Именно тогда впервые услышала тихие разговоры взрослых о том, что творилось за колючей проволокой. Тяжелее других узников было военнопленным. Их держали на голой площадке и вообще не кормили. Местные женщины пытались передать изможденным людям хоть какую-то еду, но фашисты пресекали эти попытки самым суровым образом. Потом разрешили приносить траву. Ее приносили в корзинках и бросали за ограждение, как животным… Когда я представляла себе это, меня охватывал ужас.

Война закончилась. В деревянных домах между путями поселили железнодорожников, у них был свой клуб, цветущие палисадники. А когда демонтировали последнее напоминание о прошлом – разрушающийся скелет какого-то бетонного здания, особую роль по сохранению исторической памяти стал играть памятник на месте гибели и захоронения советских военнопленных и гражданских узников.

«Гатчинская правда» рассказывает

В газете «Гатчинская правда» 22 мая 1982 года была напечатана фотография Аркадия Каца «Ветераны-железнодорожники возлагают цветы к подножию нового памятника» и заметка «Живая память народа», посвященная этому событию. Памятник представлял собой гранитную стелу высотой около трех метров с вырубленной надписью на полированной стороне: «Советским людям, погибшим в фашистском концлагере в 1941–1944 гг.».

- В десятке метров от насыпи железной дороги, на 48-м километре много лет простоял скромный обелиск с красной звездой. Проходившие мимо поезда, словно салютуя ему, давали короткий гудок. Здесь в годы фашистской оккупации Гатчины располагался концлагерь, в котором погибли многие советские патриоты. Недавно на этом месте состоялось открытие нового памятника. Он сооружен коллективом ПМС-75 (прим. – путевая машинная станция), – рассказывала наша газета.

На митинге присутствовали ветераны-железнодорожники, рабочие и служащие станции, пионеры 36-й железнодорожной школы. Своими воспоминаниями о трудных днях августа-сентября 1941 года, о самоотверженной работе гатчинских железнодорожников в этот период поделились ветераны Александр Иванович Басов и Анатолий Александрович Вебер.

В проспекте «Памятники боевой славы на гатчинской земле» Гатчинского городского и районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, изданном в 1990 году, зафиксировано, что памятник установлен по инициативе ВООПИиК и на средства коллективного члена ВООПИиК – ПМС-75 в 1981 году по адресу: ул. Тосненская, 48 км. Шефами определены ПМС-75 и железнодорожная школа № 36.

Почему памятник «переехал»

Гранитный памятник выстоял в перестройку и смутные 1990-е годы. В 2009 году руководством РЖД было принято решение

о расширении железной дороги. Встал вопрос о памятнике. По инициативе местных жителей, поддержанной гатчинской администрацией, памятник был перенесен чуть дальше от железнодорожной насыпи. Одновременно было проведено благоустройство территории вокруг него.

Об этом событии вновь поведала «Гатчинская правда». Тогда, в День памяти и скорби, изменив привычному для последнего десятилетия маршруту, участники торжественно-траурного мероприятия, прежде чем отправиться на воинский мемориал на

ул. Солодухина, посетили памятник погибшим в концлагере у железной дороги.

- Пленники работали на проходящей поблизости железной дороге. В 1981 году здесь были обнаружены останки. Их перезахоронили. Погибшим в концлагере советским людям гатчинцы поставили памятник. Однако сегодня, когда принято решение о расширении железной дороги, появилась необходимость памятник перенести, – писала газета.

Поисковикам под руководством специалиста отдела по молодежной политике, спорту и туризму администрации Гатчинского района Э.Н. Брюквина было дано задание исследовать территорию в районе памятника. Они работали в мае и июне 2009 года.

Под стелой обнаружили останки десяти человек, которые 22 июня 2009 года были торжественно перезахоронены. Тогда Эдуард Николаевич высказывал предположение, что памятник только обозначил территорию массового захоронения узников.

На митинге, посвященном перезахоронению останков узников фашистского концлагеря, выступили глава администрации города А.Р. Калугин, председатель Гатчинского городского общества бывших узников фашистских концлагерей В.Г. Шефтер, председатель Совета ветеранов г. Гатчины Э.Д. Хмелев.

После молебна останки жертв концлагеря были преданы земле. Под залпы артиллерийских орудий к стеле легли живые цветы.

- К сожалению, нам не удалось обнаружить ничего, что помогло бы установить имена погибших, – рассказывал Эдуард Брюквин. – На месте захоронения были обнаружены только зеркальце, четыре ложки, два перочинных ножика, крем с вазелином да маленькая иконка в тряпочке, которая покоилась на груди одного из погибших.

Уже позже клирик Павловского собора отец Сергий, взглянув не нее, сразу определил, что это ладанка – тверское литье, относится к 40-м годам XIX века.

Чем больше шефов – тем лучше памятнику

Над памятником взяли шефство ученики Гатчинской школы № 4. И с тех пор каждый год учителя, ученики и родители в меру своих сил и возможностей поддерживали здесь порядок.

Вот одно из сообщений, подкрепленное фоторепортажем, от 27 января 2022 года:

- Учащиеся нашей школы как шефы памятника погибшим узникам в концлагерях, заранее очистив территорию вокруг памятника, выступили на митинге с рассказом о героических днях освобождения Гатчины. Памятный венок и живые цветы возложены участниками митинга в память о жертвах концлагерей Гатчины и Гатчинского района. Благодарим 7–2 класс и классного руководителя Р.В. Гулову, 9–1 класс и классного руководителя В.Г. Карапетян, 10 класс и классного руководителя В.В. Долотову.

Посещение памятника было включено в программу городских и школьных мероприятий. К его подножию приносили цветы. Но памятное место нуждалось в более существенном благоустройстве и постоянной заботе.

Теперь за порядком у памятника следят сотрудники администрации и активисты местного отделения партии «Единая Россия». В очередной весенний субботник здесь провели генеральную уборку и посадили цветы.

Татьяна Можаева