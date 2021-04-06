Океан «палёной» водки

30-го
марта оперативники отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Гатчинскому району совместно с коллегами из Главка
обнаружили хранилище поддельного алкоголя в Веревском поселении.
Полицейские
получили оперативную информацию о незаконном производстве и хранении алкоголя в
одном из гаражей КАС в Верево. По прибытии на место в гараже была обнаружена и
изъята готовая алкогольная продукция: водка «Океан» оригинальная в стеклянной
пол-литровой бутылке с имитацией акцизных марок – всего более 10 тысяч бутылок,
а также еврокуб со спиртосодержащей жидкостью – около 70 литров и кустарным
наливным устройством в виде шланга и крана для розлива жидкости по бутылкам.
Рядом с еврокубом стояла приготовленная для розлива пустая стеклотара с
крышками.
Сотрудники
полиции задержали на месте преступления уроженцев Средней Азии, 25 и 30 лет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ.