Океан «палёной» водки

30-го марта оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Гатчинскому району совместно с коллегами из Главка обнаружили хранилище поддельного алкоголя в Веревском поселении.

Полицейские получили оперативную информацию о незаконном производстве и хранении алкоголя в одном из гаражей КАС в Верево. По прибытии на место в гараже была обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция: водка «Океан» оригинальная в стеклянной пол-литровой бутылке с имитацией акцизных марок – всего более 10 тысяч бутылок, а также еврокуб со спиртосодержащей жидкостью – около 70 литров и кустарным наливным устройством в виде шланга и крана для розлива жидкости по бутылкам. Рядом с еврокубом стояла приготовленная для розлива пустая стеклотара с крышками.

Сотрудники полиции задержали на месте преступления уроженцев Средней Азии, 25 и 30 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ.

Фото http://szfo.fsrar.gov.ru/news/view/?id=3626