«Кванторианцы» помогают сверстникам

«Мы хотели найти работу на лето, и столкнулись с тем, что сделать это бывает не так-то просто», —рассказывают Катя и Даша, создательницы приложения.

С контентом разработчикам поможет комитет по труду и занятости населения Ленинградской области — предоставит информацию о вакансиях для подростков, имеющихся в регионе. «Вопрос трудоустройства подростков всегда стоит очень остро — спрос на вакансии сильно превышает количество предложений», — отметила председатель комитета Алла Астратова. Она призвала работодателей региона активнее сотрудничать в этом направлении, к тому же служба занятости предоставляет субсидии для организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Польза от трудоустройства несовершеннолетних очевидна — ребята получают возможность заработать первые собственные деньги и определиться с будущей профессией, с пользой проводят свободное от учебы время. Работодатели же получают частичную компенсацию заработной платы таких работников, а также могут таким образом начать формировать кадровый резерв — привлекать будущих сотрудников, которые через несколько лет смогут прийти работать на предприятие в качестве молодых специалистов.