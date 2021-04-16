«Кванторианцы» помогают сверстникам

«Мы хотели найти работу
на лето, и столкнулись с тем, что сделать это бывает не так-то просто»,
—рассказывают Катя и Даша, создательницы приложения.
С контентом разработчикам
поможет комитет по труду и занятости населения Ленинградской области —
предоставит информацию о вакансиях для подростков, имеющихся в регионе. «Вопрос
трудоустройства подростков всегда стоит очень остро — спрос на вакансии сильно
превышает количество предложений», — отметила председатель комитета Алла
Астратова. Она призвала работодателей региона активнее сотрудничать в этом
направлении, к тому же служба занятости предоставляет субсидии для организации
временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время.
Польза от трудоустройства
несовершеннолетних очевидна — ребята получают возможность заработать первые
собственные деньги и определиться с будущей профессией, с пользой проводят
свободное от учебы время. Работодатели же получают частичную компенсацию
заработной платы таких работников, а также могут таким образом начать формировать
кадровый резерв — привлекать будущих сотрудников, которые через несколько лет
смогут прийти работать на предприятие в качестве молодых специалистов.