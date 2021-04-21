Важные слова на экзамене

Для начала – рекомендации психологов родителям, так как именно старшее поколение иногда своими переживаниями накаляет и без того сложную семейную атмосферу. Специалисты убеждены, что неврозы школьников связаны именно с сильным напряжением и страхом перед гневом родителей, в случае неудачи на экзамене. А такое состояние нервной системы может влиять и на память, и на здоровье.

Поэтому, уважаемые родители, постарайтесь сохранять спокойствие не только на протяжении всего периода подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, но и в день его проведения. Не преувеличивайте важность экзамена и «катастрофичность» провала, не нагнетайте общую тревогу. Объясните своему чаду, что результаты на экзамене не повлияют на ваше к нему отношение. Когда ребёнок знает, что его родители любят априори, он чувствует себя увереннее и спокойнее.

Помогите сыну (дочери) сформировать правильный режим и распределить учебную нагрузку в период подготовки к экзаменам.

Но, прежде всего, позаботьтесь, всё-таки, о себе. Оптимальный способ помочь ребенку – сохранять спокойствие. Если в паре мама-папа кто-то из двоих волнуется меньше, сделайте его ответственным за поддержку выпускника во время экзаменов.

Список советов выпускникам намного шире, чем их родителям.

Начнём с отдыха. Если ограничиваете своё пребывание на свежем воздухе и отношения с друзьями, то хорошо бы этот график ограничений пересмотреть. Нервной системе необходим отдых, а мозгу нужен кислород, и питаться им лучше в движении, на природе. Плавание, спортзал, танцы, прогулки – годится всё, что позволяет переключаться с умных мыслей на более расслабленные.

Если есть увлечения – музыкой, пением, рисованием или каким-нибудь рукоделием – тоже хорошо. Творчество помогает «перетряхнуть» мозги и успокоить нервную систему.

Питание и сон тоже нужно продумать. Специалисты советуют в стрессовые периоды жизни НЕ употреблять напитки, содержащие кофеин, отказаться от быстрых углеводов (сдобы, молочного и белого шоколада, печенья, чипсов). Лучше включить в рацион орехи, авокадо, рыбу, чернику и такую простую приправу, как корица. Всё это – для укрепления памяти.

Постарайтесь мысленно рисовать себе картину уверенного, четкого ответа на экзамене. Так мы программируем себя на конечный результат, настраиваем на успех.

Если возникло напряжение, можно сделать так: выполнить несколько круговых движений головой, размять руки, пожать плечами; зевнуть пару раз. Таким образом волнение уменьшается, а работа головного мозга активизируется. Чтобы вызвать зевательный рефлекс, нужно средними пальцами рук помассировать мышцы между ухом и щекой.

Легкий массаж затылочной области головы отвлечёт от навязчивого страха и поможет повысить сообразительность. А массаж кончиков мизинцев снимет эмоциональное напряжение.

При сильном стрессе можно положить левую руку на стол ладонью вниз. Правой рукой в течение 3-5 минут круговыми движениями по часовой стрелке нужно массировать точку пересечения условных линий большого и указательного пальцев, при этом большой палец максимально отставляется от указательного. Затем рук меняются, а движения совершаются против часовой стрелки.

Как вести себя на письменном экзамене

Если чувствуешь, что тобой овладевает паника, немедленно скажи себе: «Стоп!» Это слово нужно произнести вслух, как команду. Ведь всё, что происходит в нашем организме, управляется мыслями. Нужно лишь правильно подобрать фразу, программирующую сознание, например: «Я спокоен», «Я спокойна», «Я легко отвечу на все вопросы», «Я все знаю».

Затем приведи в норму свое дыхание: несколько раз сделай глубокий и медленный выдох.

Постарайся не реагировать на отвлекающие моменты (звуки и движение в аудитории и т.п.) и максимально сосредоточиться на выполняемой работе.

Пробеги глазами весь тест, чтобы понять, какого типа задания в нем содержатся, - это поможет настроиться на работу.

Не спеши с ответами, внимательно читай вопрос до конца, чтобы полностью понять его смысл.

Если не знаешь ответа на вопрос или не уверен в нем, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему вернуться.

Если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, остается только положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант.

Поведение на устном экзамене

Не пугайся, если окажется, что ты не очень хорошо знаешь билет. Максимально используй всю хранящуюся в твоей памяти информацию по вопросам билета. Сосредоточь свое внимание не на том, что ты не знаешь, а на том, что ты можешь сказать.

Собираясь отвечать на билет, настрой себя, повторив несколько раз подходящую формулу самовнушения, например: «Я могу говорить спокойно, уверенно и внятно», «Я правильно отвечу на все вопросы»»2».

Поза при ответе должна быть свободной и естественной. Постарайся не проявлять свое волнение: тот, кто меньше волнуется, больше знает. Установи зрительный контакт с преподавателем. Так ты сможешь контролировать ситуацию. Взгляд должен быть внимательным и подвижным. Используй все свое обаяние, веди себя уверенно, но не развязно.

К четкому, бодрому изложению даже нескольких тезисов преподаватель отнесется более благосклонно, чем к пространному монологу, изложенному робким сбивчивым шепотом.

Если ты полностью подготовился к ответу, но в решающий момент от волнения у тебя словно язык прилип к нёбу и ты не можешь связать двух слов, остановись на несколько секунд! Переведи дыхание, сосредоточься и начни говорить более медленно: быстрая, но бессвязная речь не даст хорошего результата.

Но самое главное – помнить, что до тебя экзамены сдавали такие же ученики, как и ты. Они справились. Справишься и ты.



