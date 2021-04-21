Важные слова на экзамене

Для начала – рекомендации психологов родителям, так как именно старшее
поколение иногда своими переживаниями накаляет и без того сложную семейную
атмосферу. Специалисты убеждены, что неврозы школьников связаны именно с
сильным напряжением и страхом перед гневом родителей, в случае неудачи на
экзамене. А такое состояние нервной системы может влиять и на память, и на здоровье.
Поэтому, уважаемые родители, постарайтесь сохранять спокойствие не
только на протяжении всего периода подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, но и в день его
проведения. Не преувеличивайте важность экзамена и «катастрофичность» провала,
не нагнетайте общую тревогу. Объясните своему чаду, что результаты на экзамене
не повлияют на ваше к нему отношение.
Когда ребёнок знает, что его родители любят априори, он чувствует себя
увереннее и спокойнее.
Помогите сыну (дочери) сформировать правильный режим и распределить учебную
нагрузку в период подготовки к экзаменам.
Но, прежде всего, позаботьтесь, всё-таки, о себе. Оптимальный способ
помочь ребенку – сохранять спокойствие. Если в паре мама-папа кто-то из двоих
волнуется меньше, сделайте его ответственным за поддержку выпускника во время
экзаменов.
Список советов выпускникам намного шире, чем их родителям.
Начнём с отдыха. Если ограничиваете своё пребывание на свежем воздухе и
отношения с друзьями, то хорошо бы этот график ограничений пересмотреть.
Нервной системе необходим отдых, а мозгу нужен кислород, и питаться им лучше в
движении, на природе. Плавание, спортзал, танцы, прогулки – годится всё, что
позволяет переключаться с умных мыслей на более расслабленные.
Если есть увлечения – музыкой, пением, рисованием или каким-нибудь
рукоделием – тоже хорошо. Творчество помогает «перетряхнуть» мозги и успокоить
нервную систему.
Питание и сон тоже нужно продумать. Специалисты советуют в стрессовые
периоды жизни НЕ употреблять напитки, содержащие кофеин, отказаться от быстрых
углеводов (сдобы, молочного и белого шоколада, печенья, чипсов). Лучше включить
в рацион орехи, авокадо, рыбу, чернику и такую простую приправу, как корица.
Всё это – для укрепления памяти.
Постарайтесь мысленно рисовать себе картину уверенного, четкого ответа
на экзамене. Так мы программируем себя на конечный результат, настраиваем на
успех.
Если возникло напряжение, можно сделать так: выполнить несколько
круговых движений головой, размять руки, пожать плечами; зевнуть пару раз.
Таким образом волнение уменьшается, а работа головного мозга активизируется.
Чтобы вызвать зевательный рефлекс, нужно средними пальцами рук помассировать
мышцы между ухом и щекой.
Легкий массаж затылочной области головы отвлечёт от навязчивого страха и
поможет повысить сообразительность. А массаж кончиков мизинцев снимет
эмоциональное напряжение.
При сильном стрессе можно положить левую руку на стол ладонью вниз.
Правой рукой в течение 3-5 минут круговыми движениями по часовой стрелке нужно
массировать точку пересечения условных линий большого и указательного пальцев,
при этом большой палец максимально отставляется от указательного. Затем рук
меняются, а движения совершаются против часовой стрелки.
Как вести себя на письменном экзамене
Если чувствуешь, что тобой овладевает паника, немедленно скажи себе:
«Стоп!» Это слово нужно произнести вслух, как команду. Ведь всё, что происходит
в нашем организме, управляется мыслями. Нужно лишь правильно подобрать фразу,
программирующую сознание, например: «Я спокоен», «Я спокойна», «Я легко отвечу
на все вопросы», «Я все знаю».
Затем приведи в норму свое дыхание: несколько раз сделай глубокий и
медленный выдох.
Постарайся не реагировать на отвлекающие моменты (звуки и движение в
аудитории и т.п.) и максимально сосредоточиться на выполняемой работе.
Пробеги глазами весь тест, чтобы понять, какого типа задания в нем
содержатся, - это поможет настроиться на работу.
Не спеши с ответами, внимательно читай вопрос до конца, чтобы полностью
понять его смысл.
Если не знаешь ответа на вопрос или не уверен в нем, пропусти его и
отметь, чтобы потом к нему вернуться.
Если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, остается
только положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант.
Поведение на устном экзамене
Не пугайся, если окажется, что ты не очень хорошо знаешь билет.
Максимально используй всю хранящуюся в твоей памяти информацию по вопросам
билета. Сосредоточь свое внимание не на том, что ты не знаешь, а на том, что ты
можешь сказать.
Собираясь отвечать на билет, настрой себя, повторив несколько раз
подходящую формулу самовнушения, например: «Я могу говорить спокойно, уверенно
и внятно», «Я правильно отвечу на все вопросы»»2».
Поза при ответе должна быть свободной и естественной. Постарайся не
проявлять свое волнение: тот, кто меньше волнуется, больше знает. Установи
зрительный контакт с преподавателем. Так ты сможешь контролировать ситуацию.
Взгляд должен быть внимательным и подвижным. Используй все свое обаяние, веди
себя уверенно, но не развязно.
К четкому, бодрому изложению даже нескольких тезисов преподаватель
отнесется более благосклонно, чем к пространному монологу, изложенному робким
сбивчивым шепотом.
Если ты полностью подготовился к ответу, но в решающий момент от
волнения у тебя словно язык прилип к нёбу и ты не можешь связать двух слов,
остановись на несколько секунд! Переведи дыхание, сосредоточься и начни
говорить более медленно: быстрая, но бессвязная речь не даст хорошего
результата.
Но самое главное – помнить, что до тебя экзамены сдавали такие же
ученики, как и ты. Они справились. Справишься и ты.