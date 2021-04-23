Проведение субботников
поддержат волонтеры, которые будут информировать жителей о возможности личного
участия в отборе проектов для благоустройства. В этом году разработана и
запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства —
47.gorodsreda.ru в Ленинградской области. Голосование пройдет с 26 апреля по 30
мая. На сайте платформы собран перечень всех дизайн-проектов, предлагаемых к
реализации в 27 городах. Волонтеры расскажут о том, как пользоваться
платформой.
«Субботники — добрая
традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сделать доброе дело,
проявить свою заботу о природе, о своем родном городе. Присоединяйтесь к
субботнику и помогайте своим городам меняться к лучшему!» — говорит заместитель
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.
Администрация
Ленинградской области решила поддержать жителей в стремлении навести чистоту и
порядок. Приходите на субботник, снимайте видео или фото и делитесь им с
хэштегом #субботник47 в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. По итогам будут выбраны
самые активные, увлеченные и ответственные участники. Итоги будут поведены в
понедельник, 26 апреля. Победители получат полезные сюрпризы.