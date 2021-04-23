Проведение субботников поддержат волонтеры, которые будут информировать жителей о возможности личного участия в отборе проектов для благоустройства. В этом году разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства — 47.gorodsreda.ru в Ленинградской области. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. На сайте платформы собран перечень всех дизайн-проектов, предлагаемых к реализации в 27 городах. Волонтеры расскажут о том, как пользоваться платформой.

«Субботники — добрая традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сделать доброе дело, проявить свою заботу о природе, о своем родном городе. Присоединяйтесь к субботнику и помогайте своим городам меняться к лучшему!» — говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Администрация Ленинградской области решила поддержать жителей в стремлении навести чистоту и порядок. Приходите на субботник, снимайте видео или фото и делитесь им с хэштегом #субботник47 в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. По итогам будут выбраны самые активные, увлеченные и ответственные участники. Итоги будут поведены в понедельник, 26 апреля. Победители получат полезные сюрпризы.