Гатчина вышла на субботник

Гатчина вышла на субботник

Сегодня в Гатчине проводятся субботники во всех микрорайонах города.

Рубрики : Общество     24 Apr 2021

Сотрудники администрации Гатчинского района во главе с Людмилой Нещадим, глава Гатчины и района Виталий Филоненко вместе с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области и города Гатчины от партии «Единая Россия» начали субботний день с уборки территорию во дворах по ул. Чкалова, д. 51 и ул. Карла Маркса, д. 22. 

Жители города также приводят в порядок территорию от станции переливания крови до Красносельского шоссе. Напомним, что это будущее общественное пространство, которое было выбрано горожанами в ходе рейтингового голосования для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Вместе сделаем наш дом чище! Присоединяйтесь!

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