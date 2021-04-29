Для жирафа от свиньи — с любовью и надеждой!

Эту
жгучую металлическую красавицу сделали и принесли в библиотеку творческие люди
из народного потребительского кооператива «ПОДЪПОЛЬЕ» - кузнец Анатолий
Тищенко, Сергей Родионов и Виталий Белов.
Цель
создателей свинки — поддержать сбор средств для того, чтобы белый жираф Мариус,
сделанный художником Игорем Шинкаром, поселился в «Купринке» навсегда.
Напомним,
создание скульптуры белого жирафа из гофрокартона легло в основу творческого
проекта Игоря Шинкара «Мариус жив!», цель которого — привлечь внимание к
нравственным проблемам нашего общества. Вместе с художником библиотека им. А.И.
Куприна на протяжении всего года планирует реализовывать проект, посвящённый
Белому жирафу. В нём будут участвовать и дети, для которых такая символическая
подача поможет приблизиться к пониманию своего места в этом мире.
И
автор Мариуса, и сотрудники «Купринки» уже не мыслят пространство библиотеки
без Белого жирафа. Поэтому решено было провести акцию и собрать средства, чтобы
Мариус остался в библиотеке навсегда. Ещё одна цель этой акции - привлечь
внимание общества к проблемам бездомных животных. Часть собранных средств будет
направлена в помощь приютам для животных.
Пожертвования
можно перечислить на карту Сбербанка: 5336 6901 8810 8304 (на имя Александра
Николаевна Ш.). Карта привязана к номеру телефона: 8 (965) 791-27-19.
Вся
информация по сбору и подготовке торжественной передачи Мариуса библиотеке им.
А.И. Куприна будет выкладываться на странице Игоря Шинкара в Instagram (@shinkar.art) и на сайте
художника (www.shinkar-i.ru).
Подарки
всем участникам сбора гарантированы!