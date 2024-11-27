Презентация нового выпуска альманаха «Оредеж»

Ежегодный литературно-краеведческий альманах «Оредеж» называют летописью Гатчинского района. Он адресован всем, кто изучает, любит и ценит историю своей родной земли.

Отметить день рождения Пушкинской библиотеки и очередной выпуск популярного альманаха пришли не только авторы, но и библиотекари, краеведы, историки, музейные работники, депутаты, представители администрации Гатчинского района.

По традиции альманах открывается приветственными словами руководителей Гатчинского округа Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим:

- Каждый новый альманах – это открытие, узнавание, удивление и восторг от искренности и чистоты настоящей любви к родному языку, родной земле, к жизни. Мы можем с уверенностью предположить, что с альманахом знакомы не менее трех-четырех поколений наших жителей.

На презентации было сказано много добрых слов и пожеланий в адрес тех, кто трудился над изданием. Особая благодарность – руководителям Гатчинского округа, ведь именно благодаря финансовой поддержке администрации альманах ежегодно выходит в свет.

Вниманию авторов и читателей был представлен фильм о новом выпуске, сделанный коллективом библиотеки.

Одна из составителей альманаха, директор библиотеки, Почетный гражданин Гатчинского района Елена Бабий напомнила историю его создания, которая началась в 2002 году в Сиверской поселковой библиотеке. Первые четыре номера «Оредежа» вышли благодаря усилиям Веры Вольковской, Людмилы Румянцевой, Андрея Голдобина, Светланы Спиридоновой и многих других подвижников. А уже с пятого номера альманах издают сотрудники Пушкинской библиотеки.

Представление нового издания по традиции сопровождалось творческими подарками и выступлениями авторов. В этот раз первым слово предоставили дебютантам. В этом году их много – 11 человек, и среди них председатель комитета финансов Гатчинского округа Любовь Орехова.

- Альманах «Оредеж» имеет большое значение не только для тех, кто собрался в этом зале, его создателей, но и для всех жителей Гатчинского округа. Мне очень приятно выступить на страницах альманаха в качестве соавтора публикации «Голоса Победы». В следующем году наша страна будет праздновать юбилей Великой Победы. Эту победу приближали люди разного возраста и разных профессий, в том числе работники гатчинской финансовой службы. Многие из них удостоены больших наград. Документы об этом хранились в архивах. Я благодарю сотрудников нашего архивного отдела, которые подняли и восстановили эту историю, – сказала Любовь Орехова.

У истоков «Оредежа» стоял гатчинский краевед, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков – автор практически всех номеров альманаха.

- Очень радостно, что у нас есть это замечательное издание, – отметил Андрей Вячеславович. – Главное богатство альманаха – 63 автора. А какие это имена! Сколько событий и уникальных фактов собрано! Какие разные, но всегда очень интересные темы. Это источник знаний для школ будущего, а для нас, краеведов, это место, где можно творить.

Андрей Бурлаков представил самого молодого автора – это студент Санкт-Петербургского государственного технологического университета Никита Казачек. В этом сборнике у него вышла публикация «Моя малая Родина – Орлинский край».

- Это молодежь, которая будет продолжать изучение нашей истории, и популяризировать краеведение, – отметил Андрей Вячеславович.

Новый номер альманаха по традиции открывает рубрика «Народная Пушкиниана», в которой опубликованы работы гатчинских пушкиноведов Андрея Бурлакова, Елены Киселевой и других авторов. В рубрике «Краеведение» представлены работы Валентины Федоровой, Сергея Павлова, Владислава Кислова, Андрея Бурлакова.

Читателям будут интересны статьи, посвященные известным личностям, занимающим видное место в литературе и искусстве, в сохранении традиций и обычаев народов, населяющих гатчинскую землю. В новый выпуск «Оредежа» вошли публикации о выдающемся зодчем-новаторе Романе Ивановиче Кузьмине, композиторе С.М. Ляпунове, актере Сергее Мартинсоне, режиссере Пушкинских праздников Михаиле Лейкине, о наших современных художниках Геннадии Садомовском и Анатолии Кучерове и других талантливых людях, чья судьба связана с гатчинской землей.

В сборнике можно прочитать новые материалы, посвященные Великой Отечественной войне, истории Ингерманландии и Гатчинской епархии.

В новом выпуске «Оредежа» представлено литературное творчество 25 гатчинских поэтов, среди которых Зоя Бобкова, Сергей Бугаев, Владимир Гамаль, Евгений Докучаев, Лариса Киселева. Евгения Корн, Ирина Кройтор, Наталия Лодеева, Надежда Ломова, Юлия Лысанюк, Галина Хохлова, Людмила Сойту, Юрий Шутов и другие.

В разделе «Литературные страницы» можно познакомиться с работами Веры Гроховской, Сергея Ополченного, Людмилы Поляниной, Наталии Пунжиной, Александра Златкина и других прозаиков.

На цветных тематических вклейках представлено творчество гатчинских художников. Среди них – Надежда и Александр Златкины, Геннадий Садомовский, Юрий Чудновский, Валерий Кустов, Иван Радюкевич, Елена Петренко, Елена Прокопьева, Сергей Пузатых, Борис Исмаилов, Валентина Филиппова и Галина Кузнецова. Знакомство с их творчеством и с фотоматериалами выпуска помогает ощутить настроение времени, окунуться в интересную, наполненную событиями и впечатлениями жизнь Гатчинского округа.

Татьяна Можаева