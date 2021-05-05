Увеличить «зелёное время»: как и зачем

Эти термины ввели, когда исследовали образ жизни современных детей и подростков. Нетрудно догадаться, что экранного времени оказалось больше, чем зеленого, хотя должно быть наоборот.

Глобальный институт здоровья в Барселоне (Испания) проводил масштабное исследование и в журнале «Public Health» (№16/ 2019) опубликовал итоговую статью. Есть там интересный вывод: «Если в детстве мы проводили мало времени в окружении зелени, то будучи взрослыми больше подвержены риску неврозов и депрессии». Почему?

Ответ может найти у российских психологов: ходить босиком по траве, песку или речной гальке, слушать шелест ветра в листве деревьев и даже сооружать на их ветках «тайные домики», понимать рисунок следов животных и птиц на земле, печь картошку в углях костра – это не просто новые, невероятные ощущения для любого ребёнка. Они дарят ему ещё и чувство свободы, помогают приобретать новые навыки и стимулируют развитие мозга. Но, увы – не все современные дети могут похвастаться наличием таких ощущений или воспоминаниями о них.

Еще 15 лет тому назад была издана книга журналиста Ричарда Лоува «Последний ребёнок в лесу». Лоув в течение нескольких лет собирал и анализировал данные научных исследований развития детей и возрастной психологии. Свои выводы он приводит в книге: за последние десятилетия общение детей с природой снизилось катастрофически, а ведь такие контакты важны и для физического, и для эмоционального развития – так же, как и уровня когнитивных способностей. Лоув был награжден медалью одного из европейских научных обществ «за привлечение внимания к масштабу проблемы растущей изоляции человека от природы». Как мы понимаем, за изоляцию общество расплачивается здоровьем и социальным благополучием.

Синдром дефицита природы – термин, который тоже пришел из книги «Последний ребёнок в лесу». Он означает отчуждение от природы, в результате которого происходит снижение уровня чувствительности и здоровой эмоциональности у детей и взрослых, сложностям в управлении вниманием, повышенному уровню стресса, психосоматическим и физическим заболеваниям. Понятно, что на российских просторах эта проблема не столь остра, но если вспомнить, где, к примеру, даже наши гатчинские подростки тусуются по вечерам и в каникулы – то оптимизма у нас не прибавится. Поэтому попробуем поразмыслить над информацией, предоставленной Лоувом.

Непосредственное общение с живой природой дает ребенку более яркие представления, чем книжки и картинки. Оно способствует умственному развитию детей, их логическому мышлению и речи. Если научить ребёнка любоваться яркими красками неба, просторами полей, удивительными формами снежинок или листьев, полётом птиц, то у него развивается художественный вкус и способность глубокого познания окружающего мира.

Технические шумы (включая и звук работающего компьютера, стиральной машины и других бытовых приборов) плохо влияют на скорость мысли и память. Ученые провели исследование, показавшее, что шумы технической цивилизации провоцируют агрессивность и приводят к быстрому утомлению человека. Отсюда и «синдром постоянного утомления». Что можно им противопоставить? Классическую музыку и звуки природы: шум дождя, гравия, морских волн, водопада, перекличку дельфинов в море. К счастью, таких записей сегодня много, их можно даже просто скачивать из Интернета. И всё это мы с вами может слушать сами, и предоставлять нашим детям.

То же самое и с запахами. Вспомните, как вы реагировали на запах свежескошенной травы или сена, воздуха после грозы или в лесу... Уже давно известно, что запахи действуют на подсознание человека. Одни возбуждают, другие успокаивают, третьи вызывают испуг, четвертые создают ощущение свежести утра, ускоряют мысль. Но ведь для этих ощущений совсем не нужно посещать кабинет психолога, а всего лишь отправиться в парк, на дачу или в деревню!

Известен и такой эксперимент: если пациентам после хирургической операции предоставляли комнаты с видом на парк, то они восстанавливались быстрее тех, кому видны были только больничные стены. Кроме того, первым нужно меньше обезболивающих препаратов, и у них реже развиваются осложнения. Многие «продвинутые» лечебные учреждения учитывают этот эффект.

Известно также, что ребёнок приобретает способность понимать чувства и эмоции других, растет менее эгоистичным, если у него есть опыт общения с животными. Это важно для его социальной адаптации и выстраивания отношений с окружающими в настоящем и будущем. Кроме того, контакт с животными снижает уровень агрессии у проблемных подростков и помогает вырабатывать социальные навыки у детей с особенностями развития. Например, исследование детей с дефицитом внимания показали, что 20 минут прогулки в парке производят такой же эффект на способность фокусироваться на решении задачи, как один приём назначаемого в таких случаях медицинского препарата.

У нас с вами длинные майские праздники, и у наших детей тоже. А впереди – финальные занятия и контрольные у выпускников и школьников. И у нас ещё есть шансы расширить окно «зеленого времени».





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