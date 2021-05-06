Эко-путешествие в «птичье Эльдорадо»

Олонецкие
поля по праву называют «птичьим Эльдорадо» Карелии. Окрестности Олонца — одна
из крупнейших в Европе стоянок мигрирующих птиц: гусей, куликов, уток, лебедей.
Ежегодно в апреле-мае здесь останавливаются для отдыха и кормежки птицы,
летящие по Беломоро-Балтийскому пролетному пути с мест зимовки в Европе и
Африке к местам гнездования — северному побережью России.
Познавательное
эко-путешествие на «гусиные поля» гатчинские школьники совершили вместе с
руководителем объединения «Эко-вояж Плюс», биологом Людмилой Чиринскайте и
сотрудниками Балтийского фонда природы.
Огромные
стаи диких гусей, пасущихся на едва зазеленевших олонецких полях - зрелище
грандиозное. В сопровождении биологов ребята выходили в поля, где учились
распознавать перелетных птиц. Помимо крупных птиц ребята изучили десять видов
мелких, распознавая их по силуэтам, окраске и голосам. Одно из практических занятий
было посвящено сбору весеннего гербария.
Экологическое
путешествие продолжилось поездкой в дюны восточного берега Ладожского озера, в
месте, где река Олонка впадает в Ладогу. Здесь, вдоль берега вытянулась длинная
коса — еще одно птичье царство-государство. Хозяйничают здесь, правда, не гуси,
а чайки, причем сразу нескольких видов.
«Мы
вернулись домой. И ночью нам снятся тысячные стаи белощёких казарок, дюны
Ладожского озера, голоса птиц ночного леса, - пишет на страничке ВКонтакте
гатчинского Дома детского творчества «Журавушка» руководитель объединения
«Эко-вояж» Людмила Чиринскайте. - Мы благодарим сотрудников Балтийского фонда
природы Юлию Альбертовну Данилову и Евгения Александровича Генельт-Яновского за
удивительное погружение в мир весенней природы. Все ребята и их родители
говорят огромное спасибо Екатерине Куликовой, Ольге Литвиновой и Александре
Новожиловой за неоценимую помощь в организации путешествия».
Вернувшись из этой незабываемой поездки по Карелии, школьники из «Эко-вояжа» решили создать фильм об этом путешествии. И, конечно же, главными героями этого сюжета стали дикие гуси. https://vk.com/video2908323_456239126