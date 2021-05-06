Эко-путешествие в «птичье Эльдорадо»

Олонецкие поля по праву называют «птичьим Эльдорадо» Карелии. Окрестности Олонца — одна из крупнейших в Европе стоянок мигрирующих птиц: гусей, куликов, уток, лебедей. Ежегодно в апреле-мае здесь останавливаются для отдыха и кормежки птицы, летящие по Беломоро-Балтийскому пролетному пути с мест зимовки в Европе и Африке к местам гнездования — северному побережью России.

Познавательное эко-путешествие на «гусиные поля» гатчинские школьники совершили вместе с руководителем объединения «Эко-вояж Плюс», биологом Людмилой Чиринскайте и сотрудниками Балтийского фонда природы.

Огромные стаи диких гусей, пасущихся на едва зазеленевших олонецких полях - зрелище грандиозное. В сопровождении биологов ребята выходили в поля, где учились распознавать перелетных птиц. Помимо крупных птиц ребята изучили десять видов мелких, распознавая их по силуэтам, окраске и голосам. Одно из практических занятий было посвящено сбору весеннего гербария.

Экологическое путешествие продолжилось поездкой в дюны восточного берега Ладожского озера, в месте, где река Олонка впадает в Ладогу. Здесь, вдоль берега вытянулась длинная коса — еще одно птичье царство-государство. Хозяйничают здесь, правда, не гуси, а чайки, причем сразу нескольких видов.

«Мы вернулись домой. И ночью нам снятся тысячные стаи белощёких казарок, дюны Ладожского озера, голоса птиц ночного леса, - пишет на страничке ВКонтакте гатчинского Дома детского творчества «Журавушка» руководитель объединения «Эко-вояж» Людмила Чиринскайте. - Мы благодарим сотрудников Балтийского фонда природы Юлию Альбертовну Данилову и Евгения Александровича Генельт-Яновского за удивительное погружение в мир весенней природы. Все ребята и их родители говорят огромное спасибо Екатерине Куликовой, Ольге Литвиновой и Александре Новожиловой за неоценимую помощь в организации путешествия».

Вернувшись из этой незабываемой поездки по Карелии, школьники из «Эко-вояжа» решили создать фильм об этом путешествии. И, конечно же, главными героями этого сюжета стали дикие гуси. https://vk.com/video2908323_456239126