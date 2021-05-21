Выстрел в лицо

В час ночи хозяин и Григорий вышли погулять во двор, а через полчаса за ними вышел и другой товарищ – с двумя кухонными ножами в руках. Его очень интересовало, что находится в летнем домике на участке. Но хозяин домик запер на ключ и гостя внутрь не пустил. Он позвал Григория обратно в дом и сам пошел предупредить супругу, чтоб не выходила – товарищ с ножами выглядел агрессивным.

А Григорий взял свое охотничье ружье, которое почему-то хранил в доме у приятеля и которое всегда находилось в заряженном состоянии, вышел с ним во двор и подошел к мужчине с ножами, который сидел на корточках возле деревянной постройки. Хозяин дома видел все происходящее и полагал, что Григорий хочет просто напугать собутыльника, и не ожидал выстрела.

Мужчина, сидевший на корточках, тоже не ожидал. Он поднял голову и увидел, как Григорий вывел из-за ноги ружье, на котором было что-то намотано, и сразу последовал выстрел ему в лицо. Мужчина понял, что нижняя челюсть у него отвисла – в прямом смысле слова, и обильно пошла кровь. Стрелявший развернулся и убежал вместе с ружьем. Хозяин дома побежал следом и нашел его в ближайших кустах. Тот попросил дать ему лом или топор, чтобы убить раненого, но ни лом, ни топор ему не дали. Вместо этого они пошли в лес, и там Григорий выкинул ружье и полотенце, которым он оборачивал ствол. Позже хозяин забрал это все домой.

…Раненный в лицо мужчина сначала упал на землю, потом быстро поднялся и выбежал со двора. Он пошел к соседнему дому и стал стучать по забору, но никто не вышел. Тогда он перелез через забор и, оказавшись на чужом участке, забрался в подвал дома, где стал стучать по баллонам, чтобы привлечь внимание жильцов. Но нашли его только наутро.

Хозяйка дома, в подвал которого забрался раненый, сначала ничего не заметила. Около трех часов ночи ее собака начала лаять и беспокоиться, женщина даже встала посмотреть, что происходит, однако ничего подозрительного не обнаружила. А утром, когда они вышли гулять, собака сразу кинулась в подвал. Спустившись туда, хозяйка увидела незнакомого мужчину с окровавленным лицом и поврежденной челюстью. Он был без футболки, в сознании, но говорил невнятно. Женщина сразу вызвала «скорую помощь», и пока медики ехали, пострадавший ей объяснял, что с ним произошло.

Фельдшер, прибывшая по вызову, оказала первую помощь раненому, он самостоятельно проследовал в машину «скорой помощи», и его отвезли в больницу. В приемном покое поставили диагноз: огнестрельное ранение нижней челюсти.

В последствии судебно-медицинская экспертиза показала, что у пострадавшего было дробовое ранение лица, шеи, грудной клетки с массивным разрушением мягких тканей и костей лица в области нижней челюсти, проникновением в левую плевральную полость, повреждением левого легкого. В тканях поврежденных областей обнаружили большое количество металлических инородных тел: пострадавший был буквально начинен дробью. Данные ранения являются опасными для жизни и квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.

В гатчинскую полицию поступила телефонограмма из гатчинской больницы – о том, что к ним привезли пациента с огнестрельным ранением. Потерпевший рассказал, где и кем он был ранен. В дом на улице Огородникова прибыла полиция. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия – дом и участок. В доме нашли охотничье ружье ИЖ-5 16-го калибра, 1957 года выпуска, и полотенце со следами выстрела.

Григория Д. задержали и допросили. Он дал показания о том, как выпивали, как употребляли «соль», и как разгорелся конфликт из-за деревянной постройки. Потерпевшему во что бы то ни стало надо было узнать, что хозяин прячет в летнем домике. А тот ответил, что это не его дело, и закрыл постройку. Тогда любопытный вынес из дома ножи и потребовал показать, что внутри летнего домика. Хозяин сказал, что ему страшно, и попросил Григория остаться с ним и помочь выгнать товарища с участка. Ничего лучшего не придумав, Григорий сходил за ружьем. Когда он вышел на участок, ножи были воткнуты в землю, мужчина сидел рядом на корточках. Григорий подумал, что он сейчас встанет, приподнял ружье и выстрелил. Куда попал, он не видел, потому что испугался, убежал с участка и спрятался в кустах соседнего дома вместе с ружьем. Минут двадцать он там отсиживался, пока его не позвал хозяин дома. Раненого на тот момент во дворе уже не было.

Гражданину Д. предъявили обвинение по статьям 30 и 105 УК РФ: покушение на убийство, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на причинение смерти другому человеку, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленника обстоятельствам. Потерпевший успел убежать, и впоследствии ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

32-летний Григорий Д. работает трактористом. Он женат, имеет малолетнего ребенка. Тракторист на руку не чист: в его биографии две судимости – за кражу и за покушение на кражу. Первый раз он был осужден в 2015 году Волосовским судом за хищение в крупном размере. Дали два с половиной года и штраф 15 тысяч рублей. Штраф отменили по амнистии в связи с 70-летием Победы. А в октябре 2016-го осужденный был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно по постановлению Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга. Не досидел год и четыре месяца. Однако в 2019-м снова был осужден – на этот раз Гатчинским городским судом за покушение на кражу. Приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Через год осужденный штраф оплатил – уже после того, как совершил новое преступление.

В судебном заседании гражданин Д. свою вину признал полностью, согласившись с обстоятельствами совершения преступления, изложенными в обвинительном заключении. От дачи подробных показаний по делу отказался. Суд счел, что помимо признания подсудимого, его вина доказана совокупностью исследованных судом доказательств.

Действия Григория Д. суд квалифицировал по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ, поскольку им совершено покушение на убийство. Об умысле причинения смерти свидетельствует избранное им орудие преступления – огнестрельное оружие, обладающее высокой поражающей силой, а также ранение в область расположения жизненно важных органов человека и расстояние, с которого был произведен выстрел. Кроме того, сказалось и отношение к последствиям преступления – нежелание оказать помощь пострадавшему.

Родственники подсудимого выплатили потерпевшему 30 тысяч рублей в качестве компенсации медицинских расходов. Подсудимый принес извинения – потерпевший эти извинения принял. Эти действия суд расценил как направленные на заглаживание причиненного вреда.

В ходе расследования по уголовному делу Григорий Д. активно способствовал раскрытию преступления.

В качестве отягчающих обстоятельств послужил опасный рецидив преступлений, а также использование оружия.

С учетом всех вышеперечисленных обстоятельств, суд счел необходимым назначить гражданину Д. наказание в виде реального лишения свободы.

В конце апреля Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор. Григорий Д. был признан виновным в покушении на убийство, ему назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Вещественными доказательствами по делу распорядились следующим образом: охотничье ружье 1957 года выпуска передали в распоряжение Управления организации тылового обеспечения Главка.