Выстрел в лицо

В час ночи хозяин и Григорий вышли погулять во двор, а через полчаса за ними вышел и другой товарищ – с двумя кухонными ножами в руках. Его очень интересовало, что находится в летнем домике на участке. Но хозяин домик запер на ключ и гостя внутрь не пустил. Он позвал Григория обратно в дом и сам пошел предупредить супругу, чтоб не выходила – товарищ с ножами выглядел агрессивным.
А Григорий взял свое охотничье ружье, которое
почему-то хранил в доме у приятеля и которое всегда находилось в заряженном
состоянии, вышел с ним во двор и подошел к мужчине с ножами, который сидел на
корточках возле деревянной постройки. Хозяин дома видел все происходящее и
полагал, что Григорий хочет просто напугать собутыльника, и не ожидал выстрела.
Мужчина, сидевший на корточках, тоже не ожидал. Он
поднял голову и увидел, как Григорий вывел из-за ноги ружье, на котором было
что-то намотано, и сразу последовал выстрел ему в лицо. Мужчина понял, что
нижняя челюсть у него отвисла – в прямом смысле слова, и обильно пошла кровь.
Стрелявший развернулся и убежал вместе с ружьем. Хозяин дома побежал следом и
нашел его в ближайших кустах. Тот попросил дать ему лом или топор, чтобы убить
раненого, но ни лом, ни топор ему не дали. Вместо этого они пошли в лес, и там
Григорий выкинул ружье и полотенце, которым он оборачивал ствол. Позже хозяин
забрал это все домой.
…Раненный в лицо мужчина сначала упал на землю,
потом быстро поднялся и выбежал со двора. Он пошел к соседнему дому и стал
стучать по забору, но никто не вышел. Тогда он перелез через забор и,
оказавшись на чужом участке, забрался в подвал дома, где стал стучать по
баллонам, чтобы привлечь внимание жильцов. Но нашли его только наутро.
Хозяйка дома, в подвал которого забрался раненый,
сначала ничего не заметила. Около трех часов ночи ее собака начала лаять и
беспокоиться, женщина даже встала посмотреть, что происходит, однако ничего
подозрительного не обнаружила. А утром, когда они вышли гулять, собака сразу
кинулась в подвал. Спустившись туда, хозяйка увидела незнакомого мужчину с
окровавленным лицом и поврежденной челюстью. Он был без футболки, в сознании,
но говорил невнятно. Женщина сразу вызвала «скорую помощь», и пока медики
ехали, пострадавший ей объяснял, что с ним произошло.
Фельдшер, прибывшая по вызову, оказала первую помощь
раненому, он самостоятельно проследовал в машину «скорой помощи», и его отвезли
в больницу. В приемном покое поставили диагноз: огнестрельное ранение нижней
челюсти.
В последствии судебно-медицинская экспертиза
показала, что у пострадавшего было дробовое ранение лица, шеи, грудной клетки с
массивным разрушением мягких тканей и костей лица в области нижней челюсти,
проникновением в левую плевральную полость, повреждением левого легкого. В
тканях поврежденных областей обнаружили большое количество металлических
инородных тел: пострадавший был буквально начинен дробью. Данные ранения
являются опасными для жизни и квалифицируются как причинившие тяжкий вред
здоровью.
В гатчинскую полицию поступила телефонограмма из
гатчинской больницы – о том, что к ним привезли пациента с огнестрельным
ранением. Потерпевший рассказал, где и кем он был ранен. В дом на улице
Огородникова прибыла полиция. Следственно-оперативная группа осмотрела место
происшествия – дом и участок. В доме нашли охотничье ружье ИЖ-5 16-го калибра,
1957 года выпуска, и полотенце со следами выстрела.
Григория Д. задержали и допросили. Он дал показания
о том, как выпивали, как употребляли «соль», и как разгорелся конфликт из-за
деревянной постройки. Потерпевшему во что бы то ни стало надо было узнать, что
хозяин прячет в летнем домике. А тот ответил, что это не его дело, и закрыл
постройку. Тогда любопытный вынес из дома ножи и потребовал показать, что
внутри летнего домика. Хозяин сказал, что ему страшно, и попросил Григория
остаться с ним и помочь выгнать товарища с участка. Ничего лучшего не придумав,
Григорий сходил за ружьем. Когда он вышел на участок, ножи были воткнуты в землю,
мужчина сидел рядом на корточках. Григорий подумал, что он сейчас встанет,
приподнял ружье и выстрелил. Куда попал, он не видел, потому что испугался,
убежал с участка и спрятался в кустах соседнего дома вместе с ружьем. Минут
двадцать он там отсиживался, пока его не позвал хозяин дома. Раненого на тот
момент во дворе уже не было.
Гражданину Д. предъявили обвинение по статьям 30 и
105 УК РФ: покушение на убийство, то есть умышленные действия, непосредственно
направленные на причинение смерти другому человеку, при этом преступление не
было доведено до конца по независящим от злоумышленника обстоятельствам.
Потерпевший успел убежать, и впоследствии ему была оказана квалифицированная
медицинская помощь.
32-летний Григорий Д. работает трактористом. Он
женат, имеет малолетнего ребенка. Тракторист на руку не чист: в его биографии
две судимости – за кражу и за покушение на кражу. Первый раз он был осужден в
2015 году Волосовским судом за хищение в крупном размере. Дали два с половиной
года и штраф 15 тысяч рублей. Штраф отменили по амнистии в связи с 70-летием
Победы. А в октябре 2016-го осужденный был освобожден из мест лишения свободы
условно-досрочно по постановлению Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга.
Не досидел год и четыре месяца. Однако в 2019-м снова был осужден – на этот раз
Гатчинским городским судом за покушение на кражу. Приговорили к наказанию в
виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Через год осужденный штраф оплатил – уже
после того, как совершил новое преступление.
В судебном заседании гражданин Д. свою вину признал
полностью, согласившись с обстоятельствами совершения преступления, изложенными
в обвинительном заключении. От дачи подробных показаний по делу отказался. Суд
счел, что помимо признания подсудимого, его вина доказана совокупностью
исследованных судом доказательств.
Действия Григория Д. суд квалифицировал по части 3
статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ, поскольку им совершено покушение на
убийство. Об умысле причинения смерти свидетельствует избранное им орудие
преступления – огнестрельное оружие, обладающее высокой поражающей силой, а
также ранение в область расположения жизненно важных органов человека и
расстояние, с которого был произведен выстрел. Кроме того, сказалось и
отношение к последствиям преступления – нежелание оказать помощь пострадавшему.
Родственники подсудимого выплатили потерпевшему 30
тысяч рублей в качестве компенсации медицинских расходов. Подсудимый принес
извинения – потерпевший эти извинения принял. Эти действия суд расценил как
направленные на заглаживание причиненного вреда.
В ходе расследования по уголовному делу Григорий Д.
активно способствовал раскрытию преступления.
В качестве отягчающих обстоятельств послужил опасный
рецидив преступлений, а также использование оружия.
С учетом всех вышеперечисленных обстоятельств, суд
счел необходимым назначить гражданину Д. наказание в виде реального лишения
свободы.
В конце апреля Гатчинский городской суд вынес
обвинительный приговор. Григорий Д. был признан виновным в покушении на
убийство, ему назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет с
отбыванием в колонии строгого режима.
Вещественными доказательствами по делу распорядились
следующим образом: охотничье ружье 1957 года выпуска передали в распоряжение
Управления организации тылового обеспечения Главка.