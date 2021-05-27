Осторожно! «Юла» крутится и за мошенников

22-го мая в УМВД России
по Гатчинскому району поступило заявление от 42-летнего мужчины, работающего в
Петербурге в должности директора фирмы. Накануне он увидел объявление на
«Авито» о продаже б/у шин для автомобиля. Связался с продавцом и в чате «Авито»
договорился об условиях сделки. После этого перечислил со своей карты
предоплату – на карту продавцу. И с концами. Больше продавец на связь не
выходил, шины не продал. Ущерб составил 16 тысяч рублей.
Воспитательница детского
сада в Коммунаре договорилась на «Авито» о покупке квадроцикла. В приложении
«личный кабинет» перевела со своей карты деньги – 23 тысячи рублей. После
оплаты продавец исчез. Квадроцикла женщина так и не увидела.
21-го мая в гатчинскую
полицию обратилась 34-летняя жительница Малого Верево – менеджер компании. На
сайте «Юла» еще в прошлом году она разместила объявление о продаже платья.
21-го мая ей пришло сообщение от потенциальной покупательницы и ссылка на сайт,
где требовалось ввести данные банковской карты. Женщина ввела свои данные и
пришедший ей в смс код, после чего с ее карты списалось более 8000 рублей.
По фактам мошенничества
возбуждены уголовные дела.