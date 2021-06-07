Молодой лось вышел к памятнику Витгенштейну в Сиверском

К полудню небольшая группа волонтёров вышла к знаковому месту Сиверской — памятнику генералу-фельдмаршалу П.Х. Витгенштейну. Как только речь зашла о сражении под Клястицами, раздались грохот мотоцикла, топот копыт, и к памятнику выбежал испуганный молодой лось.

Увидев людей, лосиный ребёнок перепугался ещё больше, заметался и, стремительно обогнув памятник и экскурсионную группу, помчался, раскидывая копыта, по улице Саши Никифорова. Сам того не осознавая, лосёнок выбрал правильный маршрут для своего бегства — в сторону лесного массива, стоящего на берегу Оредежа.

Переживая за лесного гостя, волонтёры тут же связались с администрацией Сиверского поселения. Там их заверили, что непременно пронаблюдают дальнейший путь заблудившегося лосёнка, подключив, при необходимости, соответствующие службы.

Как говорят местные жители, появление лосей в посёлке Сиверский — не редкость, особенно в сезон их активных миграций в окрестных лесах. Как объясняют биологи, один из таких пиков миграции приходится как раз на май— июнь. Как раз в это время у взрослых лосих начинают появляться на свет малыши, и они отгоняют от себя годовалых лосят, заодно «благословляя» их на самостоятельную жизнь. Из-за отсутствия опыта эти молодые лосята часто выбегают на проезжую часть, создавая опасную ситуацию для прохожих и автомобилистов.

Также весенне-летнее перемещение лосей может быть связано с появлением в это время кровососущих насекомых, от которых этим могучим животным буквально приходится спасаться бегством.



