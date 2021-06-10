Гатчинцы проголосовали за две аллеи

Победил проект №2. За концепцию постепенного раскрытия потенциала территории проголосовали 4923 жителя #столица47. Основная идея проектного предложения заключается в решении существующих проблем территории и сохранении зелёных насаждений. Так как на данном участке активное пешеходное движение, основной задачей было именно сохранение транзитной функции, подчеркнутой созданием двух аллей.

Напомним, жители Ленинградской области в течение месяца выбирали дизайн-проекты, которые воплотят на набережных, площадях и в парках 27 городов Ленинградской области, с результатами можно ознакомиться на портале 47.gorodsreda.ru.

Более 107 тысяч жителей области проголосовали за проекты формирования комфортной городской среды. Проекты-победители планируется реализовать в 2022 году в рамках программы Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».