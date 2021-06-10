Гатчинцы проголосовали за две аллеи

Победил проект №2. За
концепцию постепенного раскрытия потенциала территории проголосовали 4923
жителя #столица47. Основная идея проектного предложения заключается в решении
существующих проблем территории и сохранении зелёных насаждений. Так как на
данном участке активное пешеходное движение, основной задачей было именно
сохранение транзитной функции, подчеркнутой созданием двух аллей.
Напомним, жители
Ленинградской области в течение месяца выбирали дизайн-проекты, которые
воплотят на набережных, площадях и в парках 27 городов Ленинградской области, с
результатами можно ознакомиться на портале 47.gorodsreda.ru.
Более 107 тысяч жителей
области проголосовали за проекты формирования комфортной городской среды.
Проекты-победители планируется реализовать в 2022 году в рамках программы
Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».