Ленобласть создала один из лучших реставрационных центров России

«Хочу сказать слова благодарности. Я помню, как мы начинали, были предложения передать центр на федеральный уровень, что область не справится с работой. Мы не просто справились, мы шаг за шагом делаем центр одним из лучших на территории страны, а может быть, и европейской части континента. Центр не только сохраняет культурное наследие Ленинградской области, он реализует ряд интересных реставрационных проектов, которые связаны с другими субъектами Российской Федерации и не только России. Поэтому я могу только пожелать продолжать также активно работать», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

О вкладе Международного центра реставрации в сохранение культурного наследия Ленинградской области рассказали вице-губернатор по вопросам развития и сохранения культурного наследия региона Владимир Цой и директор Международного центра реставрации Татьяна Черняева.

Центр открыт в феврале 2023 года в селе Рождествено, площадь центра составляет 9 951,6 м², 14 мастерских, лаборатория, рентген-кабинет, 15 хранилищ, конференц-зал, выставочное пространство, 38 реставраторов, 10 специалистов имеют высшую и первую квалификационные категории.

Основные направления работы центра: реставрация музейных предметов, научно-исследовательская деятельность, сохранение архитектурных памятников, хранение музейных предметов, образовательная, выставочная и просветительская деятельность.

Среди проектов центра — реставрация предметов для музеев Старой Ладоги, Выборга, Тихвина, Извары, Ивангорода, Санкт-Петербурга, Перми, Салехарда, Хакасии. При организационной и консультационной поддержке центра проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы на мемориале «Зайсан» в Улан-Баторе (Монголия), финансирование которых осуществило правительство Ленинградской области. Развивается международное сотрудничество в сфере сохранения культурного наследия с Беларусью, Азербайджаном, Узбекистаном, Ираном, Вьетнамом.