Пар без вреда — опасная иллюзия

Даже одна сессия парения вызывает измеримые изменения, схожие с курением обычных сигарет:

Никотин (присутствующий в подавляющем большинстве жидкостей) вызывает выброс адреналина, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений в среднем на 5-10 ударов в минуту, а систолическое давление подскакивает на 5-10 мм рт. ст. Долгосрочно это создает хроническую нагрузку на сердечную мышцу. Исследование, опубликованное в престижном европейском журнале, показало, что через 30 минут после парения жесткость аорты (ключевой показатель здоровья сосудов) увеличивается так же, как и после выкуривания обычной сигареты. Причем эффект наблюдался даже на безникотиновых жидкостях, что говорит о вреде самих ароматизаторов и растворителей (пропиленгликоля и глицерина) при нагревании. Эндотелий -это внутренняя выстилка сосудов, отвечающая за их расширение. После вдыхания аэрозоля вейпа способность сосудов к расширению резко падает. Это ключевой механизм развития атеросклероза.

Поскольку вейпы массово используются всего 10–15 лет, данных за 30–40 лет пока нет, но тревожные сигналы уже накопились.

Что происходит в долгосрочной перспективе?

Представлю несколько исследований:

1. Самое громкое исследование, которое представлено- это анализ данных почти 450 000 участников (American Heart Association, 2019). Оно показало, что у вейперов риск инфаркта был на 34% выше, чем у некурящих. Если человек парил и продолжал курить обычные сигареты (двойное потребление), риск возрастал в 5 раз. Позже в исследовании нашли методологическую ошибку (часть инфарктов могла случиться до того, как люди начали парить). После перепроверки данных связь уменьшилась, но взаимосвязь точно определена, особенно для молодых пользователей.

2. Метаанализ 2023 года подтвердил, что исключительное парение (без обычных сигарет) повышает шансы развития ишемии на 20–40% по сравнению с некурящими.

3. Исследования на животных показывают, что под воздействием аэрозоля вейпа в сердечной мышце замедляется проведение электрических импульсов. У грызунов часто развивались брадикардия и блокады сердца. У людей это коррелирует с повышенным риском фибрилляции предсердий.

Многие считают, что вреден только никотин. Это не так.

Помимо никотина опасность представляют ароматизаторы, которые содержатся в вейпах:

Коричный альдегид (корица): В исследованиях in vitro оказался самым токсичным для клеток эндотелия, вызывал воспаление эндотелия и окислительный стресс.

Диацетил и 2,3-пентандион (маслянистые/сливочные вкусы): они же вызывают «попкорновую болезнь» легких, но также усиливают образование атеросклеротических бляшек за счет повреждения макрофагов.

В исследовании 2021 года у мышей, подвергшихся воздействию пара, образование тромбов происходило значительно быстрее, чем в контрольной группе. У человека это означает повышенный риск тромбозов, инфарктов и инсультов.

Сравнение с сигаретами: концепция «меньшего вреда». Не совсем так однозначно: