Проект ОДК-Сервис стал серебряным призером Национальной премии «Корпоративный музей»

Национальная премия «Корпоративный музей» объединяет корпоративные музеи и музейные центры со всей России. В этом году впервые был организован региональный тур в Северо-Западном федеральном округе, в котором приняли участие 36 музеев из десяти регионов.

ОДК-Сервис выступил в номинации «Промышленные маршруты». Проект учебно-производственного центра «Образовательно-промышленные маршруты ОДК-Сервис: от разборки до сборки. От истории к практике» представила и защитила специалист по профориентационной работе Наталья Касьянова.

Первый маршрут был создан для всероссийской акции «Неделя без турникетов» и знакомит участников с полным циклом ремонта авиационного двигателя: от разборки и промывки до дефектации, ремонта и сборки. Второй маршрут реализован в рамках проекта «Город моей карьеры» и включает практический мастер-класс для школьников: стыковку корпусов воздушного стартера и работу с измерительным инструментом под руководством наставников. Оба маршрута нацелены на школьников и студентов и позволяют им не только увидеть сложный процесс ремонта высокотехнологичных изделий, но и попробовать себя в реальных производственных операциях, что помогает осознанно выбрать востребованные профессии в сфере двигателестроения. В 2026 году в рамках экскурсионных программ предприятие посетили более 330 учащихся.

«Участие в премии позволяет обмениваться опытом с коллегами из других регионов, внедрять лучшие практики в профориентационную работу и повышать узнаваемость образовательных проектов предприятия. Маршрут разрабатывался сотрудниками производственно-учебного центра с особой тщательностью и заботой о том, чтобы школьники и студенты погрузились в производственный процесс и историю предприятия. Защита проекта стала для меня волнительным моментом: большая ответственность — достойно представить результат нашей общей работы», — отметила специалист по профориентационной работе Наталья Касьянова.

По итогам конкурса предприятие заняло второе место. Всего было подано 47 проектов. Торжественная церемония награждения прошла в Мурманске.

Национальная премия «Корпоративный музей» — ежегодный профессиональный конкурс, направленный на популяризацию промышленного наследия и обмен опытом между музейными центрами предприятий России. Премия проводится по нескольким номинациям, включая образовательные проекты, выставочную деятельность и работу с посетителями.