Куда ведёт тропа троллей?

- Это четвертая скандинавская страна, устраивающая подобную выставку в нашей библиотеке, – говорит руководитель гатчинской детской библиотеки Елена Коренева. – Все началось с Датского института культуры, с которым мы сотрудничаем более 15 лет. Потом мы организовывали выставки со Шведским консульством и с Финским. Выставка норвежской литературы – завершение большой работы со скандинавскими странами.

- Что за авторы представлены на новой выставке, и на какой возраст рассчитаны произведения?

- Тут есть литература для маленьких – от 5 лет, и для подростков лет 15-16. Есть волшебные норвежские сказки и познавательная литература, есть рассказы о троллях и юных сорванцах – ровесниках наших читателей. Отдельный баннер посвящен взрослым норвежским писателям, создавшим прекрасные произведения для детей. Это, например, популярный в России мастер детектива Ю Несбё или Эрленд Лу с его знаменитыми ироничными повестями.

Выставка путешествует по детским библиотекам Петербурга и Ленинградской области с 2018 года и посвящена современной детской норвежской литературе, которая издается в крупнейших российских издательствах – таких, как «Самокат», «Махаон», «Азбука-классика», «Амфора». Что такое зарубежная книга? Это симбиоз труда зарубежного автора, нашего переводчика и иллюстратора. Переводы на русский язык выполнены очень качественно – так, чтобы донести до юных читателей не только смысл произведения, но и речевые особенности. Некоторые книги норвежских писателей – например, «Вафельное сердце» Марии Парр – наши прогрессивные учителя литературы включают в списки для чтения.

Елена Александровна поделилась своеобразным открытием, сделанным в ходе беседы с переводчицей детской норвежской литературы. Оказывается, восьмилетние дети в Норвегии не умеют читать – это в порядке вещей. В таком возрасте им читают вслух родители и учителя в школах. Видимо, поэтому первая часть «Вафельного сердца» Марии Парр написана хорошим литературным языком – для восьмилетнего ребенка, которому читают взрослые. А, переводя вторую часть «Вафельного сердца», где главному герою уже 12 лет, переводчица столкнулась с более примитивным текстом, рассчитанным на то, что 12-летний читатель прочтет книгу самостоятельно. У переводчицы был соблазн приблизить литературную составляющую второй части к первой, но потом все же решили сохранить авторскую стилистику.

- Мы специально попросили эту выставку на июнь, потому что в этом месяце библиотека всегда перегружена детьми, и хотелось показать им что-то необычное, – говорит Елена Коренева. – Выставка – это часть программы летнего чтения. У нас составлено большое расписание на 33 группы. К нам придут ребята из гатчинских школ – № 9, № 11, гимназии им. Ушинского, из «Дарины». Сегодня – в день открытия – выставку посетил отряд из летнего лагеря школы № 9. Выставка рассчитана на месяц, но, если будет повышенный интерес, ее могут продлить.

По словам Елены Александровны, гатчинская детская библиотека – одна из немногих (а может быть, и единственная), которая может не только показать баннеры, презентующие книги норвежских писателей, но и предоставить читателям сами книги. В фондах библиотеки есть практически все, о чем рассказывается на выставке. В частности, произведения таких авторов, как И. Амбьернсен, Р. Белсвик, А.К. Вестли, С. Войе, Ю. Гордер, Н.Э. Грентведт, М. Парр, А. Прейсен, К. Хагерюп, Т. Эгнер и других.



