Дивны просторы твои, Россия!

Праздник, на который собралось множество гостей, проходил в необыкновенно теплой обстановке. В Школе третьего возраста были представлены выставки живописи, народной куклы, изделий декоративно-прикладного творчества. В классах проходили мастер-классы, участие в которых принимали как взрослые, так и дети – маленькие друзья курсистов Школы третьего возраста из сообщества «Особые ребята» и Гатчинского дворца детского

и юношеского творчества.

Гостей праздника ждала яркая культурно-художественная программа, посвященная Дню славянской письменности

и культуры. Все узнали, как рождался русский алфавит, какие секреты таит в себе каждая его буква, что означают старинные русские слова, позабытые в наши времена.

Организаторы фестиваля подготовили замечательный концерт, участие в котором приняли творческие коллективы объединений пожилых людей Гатчинского округа. В празднично украшенном зале прозвучали любимые песни в исполнении вокально-хоровой студии «Радуга», вокальных ансамблей «Журавушка», «Ивушка», «Исток», хора народной песни «Россиянка», Сиверского хора «Оредеж», вокальной студии «Созвучие». Зажигательные танцы в славянском духе представили артисты танцевальной студии «Людмила» Школы третьего возраста.

По словам организаторов праздника, главная цель фестиваля – бережное сохранение и популяризация славянских культурных традиций, укрепление духовно-нравственных ценностей, а также воспитание искреннего уважения к историческому наследию и родному языку. Славянская письменность и культура – это большое наследие, которое мы получили от наших предков. И наша задача – растить своих детей и внуков в духе уважения к культуре и истории своей страны.

- Наш фестиваль мы посвятили вам, самому мудрому поколению, хранителям наших истоков и традиций, – обратилась к пожилым людям руководитель Школы третьего возраста Татьяна Кучер. – Вы несете очень важную миссию, не только сохраняя нашу культуру, но и передавая ее молодежи.

Среди почетных гостей фестиваля славянской культуры была заместитель главы администрации по местному самоуправлению Ольга Мясникова.

- Мне очень приятно находиться здесь сегодня, – призналась Ольга Павловна. – Искренняя благодарность вам за то, что проводите этот фестиваль. Одна из национальных стратегий нашего государства – развитие и популяризация русской культуры, налаживание межнациональных и межконфессиональных отношений. И вы делаете это на практике, вовлекая в этот процесс и молодое поколение!

На фестивале славянской культуры присутствовали и «наследники» – талантливая молодежь, которая также заинтересована в сохранении традиций нашего народа. Трогательным выступлением порадовали своих старших друзей малыши из творческого коллектива «Россия в Песне» из Гатчинского дворца детского и юношеского творчества (руководитель – Татьяна Маркова). Яркий музыкальный номер подготовили юные артисты из Молодежного центра Гатчинского округа.

Кульминацией фестиваля славянской культуры стал хоровод мира, участие в котором приняли все гости и участники праздника.

По старой доброй русской традиции встреча в Школе третьего возраста завершилась чаепитием с добрыми разговорами, в которых душа оттаивает и радуется жизни. По словам Татьяны Кучер, в планах Школы третьего возраста – сделать фестиваль славянской культуры доброй традицией, участие в которой обязательно будет принимать и молодежь.

Как напомнила Татьяна Анатольевна, фестиваль славянской культуры стал завершающим событием проекта «Третий возраст – новые возможности», реализуемого при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

- Наш проект стал самым масштабным в Ленинградской области, – отметила она. – За год мы провели больше 50 мероприятий, в которых приняло участие более 300 пожилых людей. Было организовано около 20 курсов и клубов для людей старшего возраста по различным направлениям: пение, танцы, театр, освоение смартфонов и планшетов, рукоделие, рисование и многое другое.

Занятия проходили не только в Гатчине, но в других населенных пунктах Гатчинского округа: в поселках Сиверский, Вырица, Новый Свет, Войсковицы, в городе Коммунаре.

- Все занятия проводились по запросу самих пожилых людей, и все они оказались востребованными, – отметила Татьяна Анатольевна. – Самыми популярными стали курсы по оздоровительной гимнастике, нейрографике, танцевально-ресурсной терапии. Наши курсисты организовывали добровольческие акции, делясь своими умениями и талантами со сверстниками и одинокими пожилыми людьми в социальных учреждениях Гатчинского округа. Теперь нас приглашают и в другие районы Ленинградской области! Наши волонтеры благоустраивали территорию возле школы и сажали лес, проводили интересные тематические мероприятия, выставки и мастер-классы. Они продолжают помогать фронту и воинам СВО, недоношенным детям в Ленинградской областном перинатальном центре.

- Наш проект завершается, но мы продолжаем двигаться дальше, – сказала Татьяна Кучер. – Наши мероприятия, особенно областная выставка «Добрых рук мастерство», были отмечены и поддержаны правительством Ленинградской области. В связи с этим нам поручили проводить областной фестиваль «Ленинградское долголетие». Мы вступаем в эту программу и будем продолжать нашу деятельность во всех территориальных управлениях Гатчинского округа, показывая пример и другим районам Ленинградской области!

Юлия Лысанюк