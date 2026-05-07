Весна в полном расцвете!

Но это только начало! В мае мы с нетерпением ожидаем цветения более 84 тысяч тюльпанов, что сделает Гатчину еще более живописной. Кроме того, впереди нас ждет посадка почти 60 тысяч новых цветов: сурфинии, бегонии, агератума, георгинов, колеуса, бархатцев, сальвии и других.

Установлено 59 новых круглых вазонов в разных частях города, в том числе на пересечение улиц Новоселов и Генерала Кныша, авиатриссы Зверевой, на Театральной площади, бульваре Науки, проспекте 25 Октября, ул. Чехова, д.14а.

Если вы хотите стать частью команды и участвовать в этой прекрасной работе, любите заботиться о природе, приглашаем вас на трудоустройство в участок зеленого хозяйства УБДХ. Контакты для трудоустройства:

8-999-029-14-20, 8(81371)40505.