Роща памяти встречает День Победы

Семь лет назад по инициативе старосты деревни Малые Колпаны Ольги Павловой на Двинской улице на пустыре между шумозащитными экранами и домами у железнодорожного виадука объединенными усилиями жителей, прихожан колпанской кирхи и членов общества «Инкери-Сеура» были посажены первые деревья, заложившие основу Рощи памяти.

Сегодня Роща памяти – живое напоминание о тех, кто отдал жизнь, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Каждое посаженное здесь дерево посвящено людям, защищавшим свободу и независимость нашей Родины, на защитных экранах размещены баннеры с фотографиями фронтовиков, тружеников тыла, жертв концлагерей. В 2025 году в Роще памяти открыли первый баннер, посвящённый героям специальной военной операции.

Местные жители ухаживают за мемориалом: убирают, косят траву, сажают новые деревья, обновляют баннеры; в работе участвуют все – от детсадовцев до Школы третьего возраста.

В преддверии Дня Победы в Роще памяти снова прошел субботник: жители навели порядок, посадили цветы. Ученики Гатчинской школы № 9 и гимназии им. Ушинского посетили Рощу и рассказали о своих героях Великой Отечественной войны – прадедушках и прабабушках, прочитали стихи. В Роще памяти появился новый баннер – от школы № 9. Для юных гостей провели экскурсию по мемориалу.